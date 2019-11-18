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Недвижимость

«Покажите свои паспорта!»: на публичных слушаниях о застройке в Заволжском районе разгорелся скандал

На них пришли более 250 жителей

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Ярославцы рассказывали, как нужно переделать план&nbsp;

Ярославцы рассказывали, как нужно переделать план 

В Ярославле в Заволжском районе прошло последнее, шестое, слушание, на котором обсуждали застройку пустыря в Красном бору. Там планируют построить жилой комплекс — 41 многоэтажку. По проекту, там смогут жить 24 тысячи человек.

Жители считают, что эта постройка станет «социальной катастрофой», поэтому создали петицию с обращением к губернатору Дмитрию Миронову.

На слушания пришли более 250 жителей Заволжского района. Ярославцы были недовольны местом, в котором начали проводить слушания, потому что в пруссовский спортивный клуб смогла зайти лишь малая часть присутствующих. После долгих переговоров решили провести всё на улице.

Ярославцы начали выдвигать свои предложения.

— Застройка это не плохо, — говорил Евгений Никифоров, житель ЖК «Сосновый Бор». — Важно подходить к застройке грамотно, развивать инфраструктуру, грамотно подходить к расчету сетей энергетических, коммуникационных, чтобы не было коллапса. Нужно развивать общественный транспорт. Пока не будет четкого проекта, пока не будет расчетов, мы не должны позволить этому существовать. Только не в том виде, в котором это есть сейчас.

Затем было открытое голосование. Присутствующие разделились на группы, выбрали тех, кто будет подсчитывать голоса.

В итоге большинство ярославцев проголосовали против застройки по тому плану, который есть сейчас, но нашлись и те, кто план одобрил. Около 60 человек проголосовали за застройку пустыря.

Те, кто проголосовал за застройку пустыря, в спешке ушли со слушания&nbsp;

Те, кто проголосовал за застройку пустыря, в спешке ушли со слушания 

Жители были возмущены этим и потребовали паспорта голосовавших «за», чтобы проверить их прописку и регистрацию.

— Мы их не знаем! — кричали жители. — Они вообще к нам не имеют отношения. Пусть покажут паспорт.

Люди, проголосовавшие за проект, показывать свои паспорта отказались и поспешили скорее уйти со слушания. Требования ярославцев переголосовать отклонили.

Результаты последнего слушания и решение о застройке масштабного жилого комплекса будут известны в четверг, 21 ноября.

Так в планах должен выглядеть новый район

Так в планах должен выглядеть новый район

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КОММЕНТАРИИ (8)

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18 ноя 2019 в 19:03

Стройте мост через Волгу, а потом посмотрим

Заволжанин
18 ноя 2019 в 18:41

Против застройки! Раньше на лыжах катались в этом бору. Теперь там , блин, Экогород! За Глобусом гуляли и бегом занимались-и там застроят! Не прогуляться спокойно- кишат строители разных национальностей. Я не понимаю, почему лесной массив застраивают. Как такое позволяет Администрация Ярославского района!

гость
18 ноя 2019 в 18:36

ну понятно как всегда автобусами подвезли - надо было сразу регистрировать по паспортам