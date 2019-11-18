«Грозит социальный коллапс»: ярославцы опубликовали петицию против глобальной застройки за Волгой

Сегодня в Ярославле пройдут публичные слушания, где обсудят масштабное строительство в Заволжском районе. На пустыре в Красном бору хотят возвести 41 многоэтажку. Планируется, что здесь смогут поселиться 24 тысячи человек.

На сайте объявлений «Авито» уже вовсю продают этот участок. В описании сказано: «проект планировки и проект межевания территории уже утверждены постановлением администрации района». Ярославцы создали петицию с обращением к губернатору Дмитрию Миронову — требуют «остановить социальную катастрофу». На данный момент петицию подписали уже тысяча человек.