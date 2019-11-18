«Грозит социальный коллапс»: ярославцы опубликовали петицию против глобальной застройки за Волгой

Сегодня в Ярославле пройдут публичные слушания, где обсудят масштабное строительство в Заволжском районе. На пустыре в Красном бору хотят возвести 41 многоэтажку. Планируется, что здесь смогут поселиться 24 тысячи человек.
На сайте объявлений «Авито» уже вовсю продают этот участок. В описании сказано: «проект планировки и проект межевания территории уже утверждены постановлением администрации района». Ярославцы создали петицию с обращением к губернатору Дмитрию Миронову — требуют «остановить социальную катастрофу». На данный момент петицию подписали уже тысяча человек.
Жители Заволжского района переживают, что стройка ухудшит дорожную ситуацию.
— Администрация ярославского района не в состоянии обеспечить в полном объеме социальной и транспортной инфраструктурой жителей района уже сегодня. А предлагаемый проект предусматривает фактически удвоение числа жителей, что неизбежно приведёт к социальному коллапсу, — сказано в петиции.
Во-вторых, горожане опасаются, что будут битком забиты больницы.
— Уже сейчас перегружены ФАПы, амбулатория. Медицинские учреждения не справляются в полном объеме с оказанием услуг населению. Живые очереди на приём специалистов в Лесных Полянах растягиваются до нескольких часов. Жители района вынуждены искать возможность пользоваться инфраструктурой Заволжского района.
Публичные слушания состоятся сегодня, 18 ноября, в 14:00 по адресу: Прусово,1-я Набережная, 11.