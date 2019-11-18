18 ноября понедельник
СЕЙЧАС +6°С
usd 63.75
eur 70.53

Темы

СЕЙЧАС +6°С
usd 63.75
eur 70.53

Все новости

Все новости
Недвижимость

«Грозит социальный коллапс»: ярославцы опубликовали петицию против глобальной застройки за Волгой

Люди обращаются к губернатору за помощью

Поделиться

2 746
24 Обсудить
Ярославцы делают все возможное, чтобы предотвратить застройку&nbsp;

Ярославцы делают все возможное, чтобы предотвратить застройку 

Сегодня в Ярославле пройдут публичные слушания, где обсудят масштабное строительство в Заволжском районе. На пустыре в Красном бору хотят возвести 41 многоэтажку. Планируется, что здесь смогут поселиться 24 тысячи человек. 

На сайте объявлений «Авито» уже вовсю продают этот участок. В описании сказано: «проект планировки и проект межевания территории уже утверждены постановлением администрации района». Ярославцы создали петицию с обращением к губернатору Дмитрию Миронову — требуют «остановить социальную катастрофу». На данный момент петицию подписали уже тысяча человек.

Слушания еще проходят, но участок уже выставили на продажу

Слушания еще проходят, но участок уже выставили на продажу

Жители Заволжского района переживают, что стройка ухудшит дорожную ситуацию.

— Администрация ярославского района не в состоянии обеспечить в полном объеме социальной и транспортной инфраструктурой жителей района уже сегодня. А предлагаемый проект предусматривает фактически удвоение числа жителей, что неизбежно приведёт к социальному коллапсу, — сказано в петиции.

 Во-вторых, горожане опасаются, что будут битком забиты больницы.

— Уже сейчас перегружены ФАПы, амбулатория. Медицинские учреждения не справляются в полном объеме с оказанием услуг населению. Живые очереди на приём специалистов в Лесных Полянах растягиваются до нескольких часов. Жители района вынуждены искать возможность пользоваться инфраструктурой Заволжского района.

Так в планах должен выглядеть новый район

Так в планах должен выглядеть новый район

Публичные слушания состоятся сегодня, 18 ноября, в 14:00 по адресу: Прусово,1-я Набережная, 11.

Стройку хотят начать на пустыре

Стройку хотят начать на пустыре

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

городстройка

оцените материал

  • ЛАЙК 1
  • СМЕХ 1
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 2
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (24)

Вероника
18 ноя 2019 в 13:32

Городское жильё в сельском поселении. Люди будут прописаны в селе, а значит, что в городские сады , школы и больницы они не пропадут. Придется делать временные прописки. Мало что-ли недостроев то Заволгой? Оставьте тот мизерный кусок Бора, который ещё не успели срубить

Олег
18 ноя 2019 в 13:08

Постройте хорошую дорогу от областной до Папанина, от Космонавтов до Папанина, от Папанина до Красного Бора через Экогород, сделайте инфраструктуру, а потом уже стройте новый квартал! Там же грязища вокруг, а люди там живут уже 10 лет

Юрик
18 ноя 2019 в 13:02

не строят жильё - плохо
строят жильё - снова плохо...
люди, что вам надо? Живите в землянках...