Если «Слово пацана» обвиняли в романтизации бандитизма, то в «Айда!» создатели решили показать преступный мир без геройства Источник: кадр из сериала «Айда!» (18+), реж. Олег Асадулин, START (2026 год)

Казань, подростковые банды, жестокие драки и свои законы улицы. Кажется, мы всё это уже видели в «Слове пацана» (18+). Но создатели «Айда!» настаивают: сходство здесь скорее внешнее.

«Айда!» — это антиманифест братве и криминальному насилию. Мы рассказываем не о дворовых разборках, а о криминальной борьбе за территории, деньги и власть, в которой подростков использовали как пехоту», — объясняет Яков Тесис, автор идеи и генеральный продюсер сериала.

По словам Тесиса, одна из главных задач «Айда!» — показать, как в Казани возникла новая форма организованной преступности и чем она отличалась от традиционного уголовного мира.

«Языком кино мы рассказываем о том, в каких исторических условиях, кем и как в Казани конца 1970-х была создана новая форма организованной преступности», — отмечает он.

При этом создатели намерены разрушить представление о криминальном братстве как о сообществе, построенном на взаимной поддержке. Именно разоблачение этой иллюзии они считают одним из главных посылов сериала.

«Эта организация присваивала себе ценности настоящей семьи — верность, взаимовыручку, защиту близких. Но за этими словами скрывались корысть, насилие и предательство. В основе нашей истории — реальные уголовные дела и свидетельства непосредственных участников событий. И мы надеемся, что зритель увидит наш главный поучительный посыл, что в криминальном мире нет никакой романтики», — подчеркивает генеральный продюсер.

Вот пять принципиальных отличий, которые выделяют создатели «Айда!».

«Айда!» придумали раньше, чем вышло «Слово пацана»

Это, пожалуй, самый неожиданный факт для тех, кто считает новый сериал попыткой повторить чужой успех.

По информации создателей, работа над «Айда!» началась еще в 2020 году. Тогда проект носил рабочее название «Феномен». А в ноябре 2022 года был снят пилотный эпизод.

«Слово пацана» вышло только в ноябре 2023 года. Получается, когда зрители впервые услышали знаменитое «пацаны не извиняются», у команды «Айда!» уже существовали собственный замысел и отснятый «пилот».

Поэтому называть проект ответом на популярность «Слова пацана» было бы неправильно. По крайней мере, хронология создания этого не подтверждает.

В «Слове пацана» подростки живут по правилам уже сложившейся уличной среды, а «Айда» отсылает зрителя к «нулевым пациентам» системы Источник: кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+), реж. Жора Крыжовников, START, Wink (2023 год)

В «Слове пацана» группировки уже существуют

Разница между историями — примерно десять лет. Но дело не столько в календаре, сколько в том, что успело произойти за это время.

Действие «Айда!» разворачивается в конце 1970-х годов, когда преступная структура нового типа только формируется. А «Слово пацана» переносит зрителя в 1989 год. Там подростковые группировки уже стали частью городской жизни. У каждой есть территория, старшие, младшие, правила и представления о том, что значит быть своим.

Герои «Слова пацана» попадают в систему, которая существовала до них. Им приходится решать, принимать ее законы или пытаться жить иначе. «Айда!» задает другой вопрос: как такая система вообще появилась?

Зрителю обещают показать не только уличные столкновения, но и обстоятельства, при которых подростковые компании превращались в инструмент организованной преступности.

Взрослые используют подростков ради денег

В «Слове пацана» многое крутится вокруг принадлежности к своей группировке. Кто сильнее, кто кому должен, кого можно считать своим, а кого — чужим. Конфликты возникают из-за территорий, репутации и нарушения неписаных правил.

В «Айда!» за уличным насилием стоит куда более прагматичный интерес. Согласно концепции создателей, взрослые организаторы используют подростков как исполнительную силу. Пока младшие верят в братство и взаимовыручку, старшие решают вопросы денег, власти и контроля над городом.

Важную роль в этой истории играет Захаревич — расчетливый лидер, который не просто пользуется уличными правилами, а сам создает удобную ему идеологию. Здесь подростковая группировка перестает быть исключительно дворовой компанией. Она становится частью преступного бизнеса.

Речь идет уже не только о драках между соседними районами, но и о рэкете, теневых предпринимателях, источниках незаконных доходов и борьбе с прежними уголовными авторитетами. Иными словами, в одном сериале подростки выясняют, кто главный на районе. В другом взрослые решают, кому достанутся деньги, используя для этого подростков.

В «Айда!» взрослые организаторы используют подростковые группировки для достижения собственных целей Источник: кадр из сериала «Айда!» (18+), реж. Олег Асадулин, START (2026 год)

Опора на реальные уголовные дела

Оба проекта связаны с реальной историей казанских группировок, но подходят к материалу по-разному. «Слово пацана» — художественная история, созданная на основе материалов о «казанском феномене», в том числе исследованиях Роберта Гараева. Сам Гараев консультировал съемочную группу, помогая передать правила и атмосферу подростковой среды.

У «Айда!» другая документальная основа. Создатели обращались к материалам реальных уголовных дел членов группировки «Тяп-Ляп», историческим документам и свидетельствам непосредственных участников событий. Главным консультантом проекта стал генерал-лейтенант милиции Савелий Тесис. Он участвовал в расследовании дела «Тяп-Ляп» в 1978–1980 годах, а позднее возглавил первое республиканское подразделение по борьбе с организованной преступностью.

При этом считать «Айда!» документальным сериалом тоже нельзя. Некоторые персонажи имеют реальные прототипы, однако часть героев и сцен придумана авторами. Разница заключается прежде всего в исследовательском подходе: «Слово пацана» воссоздает жизнь внутри криминальной подростковой среды, а «Айда!» пытается восстановить механизмы возникновения конкретной преступной структуры.

В «Айда!» милиция — не фон, а одна из главных сторон конфликта

В «Слове пацана» зритель большую часть времени находится рядом с подростками. Мы видим их дружбу, страхи, конфликты и последствия решений. Милиция появляется в этой истории, но борьба государства с организованной преступностью не становится ее главным направлением.

В «Айда!» ситуация принципиально иная. Одним из центральных персонажей становится начальник уголовного розыска Никонов. Через его линию показывают расследование деятельности банды и противостояние ее руководителям.

Причем речь идет не об отдельных задержаниях после очередной драки. В сюжете задействованы милиция, Комитет государственной безопасности и прокуратура. Так история выходит за пределы подростковой среды и превращается в рассказ о столкновении преступной организации с государством.

Есть и еще одна важная разница — авторская позиция. Создатели «Айда!» определяют свой подход как антиманифест криминальному миру и насилию. Они хотят показать, что за обещаниями равенства, защиты и верности своим могут скрываться жесткая иерархия, корысть руководителей и готовность пожертвовать рядовыми участниками.

В «Слове пацана» милиция остается на задворках конфликтов, а в «Айда!» борьба с преступностью — одна из главных сюжетных линий Источник: кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+), реж. Жора Крыжовников, START, Wink (2023 год)

У обеих историй общая историческая почва — «казанский феномен», ставший одним из самых известных проявлений подростковой групповой преступности в позднем СССР.