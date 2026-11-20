На автобусной остановке в Ярославле заметили скорую и Госавтоинспекцию Источник: читатель 76.RU

Вечером 20 ноября на улице Ньютона во Фрунзенском районе Ярославля очевидцы заметили машины скорой помощи и сотрудников Госавтоинспекции на автобусной остановке.

«Остановка „Улица Доронина“. Автобус № 8, скорая и ГИБДД», — написал читатель 76.RU.

Автобус № 8 следует по маршруту ТРК «Ярославский Вернисаж» — 15 МКР.

Очевидцы предположили, что там могли сбить пешехода. Но, как рассказали 76.RU в УМВД по Ярославской области, дело не в ДТП.

«Ребенку в автобусе стало плохо. Водитель среагировал и вызвал скорую помощь. Также на место были вызваны сотрудники Госавтоинспекции», — рассказали правоохранители.