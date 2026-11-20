Чем удивляет столица Великобритании Источник: Дарья Пеарсон

38-летняя Дарья Пеарсон родом из Уфы, но уже несколько лет живет в Англии. Однажды, случайно увидев число 226, знакомое многим жителям башкирской столицы по одноименному автобусному маршруту, — она погрузилась в воспоминания. Наши коллеги из UFA1.RU расспросили ее о том, по чему она скучает на родине и как обустроилась в Лондоне.

— Почему именно 226-й маршрут вызвал такую ностальгию?

— Так само вышло. Я просто набирала номер телефона, сидя на работе, увидела эти цифры — и моментально триггернуло.

— По чему еще скучаете?

— На самом деле, я скучаю по многому. По проспекту Октября, по «Фирме „Мир“», по вонючим маршруткам, которых никак не дождешься, по [улице] Ленина, по «Плюшке» и — о, боже мой — самым лучшим в мире сочникам. Да даже по этой каше из грязи и снега, через которую ты, матерясь, пробираешься на остановку. С расстояния всё выглядит иначе.

Хоть от «пазиков» город избавился, маршрутки никуда не делись. А 226-й маршрут сейчас обслуживают автобусы Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU

— Чем занимались в России, где любили гулять в родном городе?

— Я родилась в Черниковке (крупный исторический и промышленный жилой район в северной части Уфы, который с 1944 по 1956 год был отдельным городом Черниковском. — Прим. ред.), училась в гимназии.

Помню R&B-вечеринки и поголовную одержимость английской футбольной хулиганской культурой. Недавно гоняла по делам в Бермондси. Знаете, чем он известен? Millwall — один из самых печально известных футбольных клубов Англии, в том числе благодаря репутации своих фанатов.

В 1970-х и 1980-х годах фанатские группировки «Миллуолла» считались одними из самых опасных в Британии. С клубом связано название импровизированного оружия из туго скрученной газеты, которое фанаты проносили на стадионы в обход патрулей полиции, — «миллуоллский кирпич». С тех пор поведение болельщиков и насилие на стадионах и за его пределами существенно ограничили, но отголоски той агрессивной субкультуры сохранились. Противостоянию фанатов «Миллуолла» с их принципиальными соперниками посвящен фильм Green Street Hooligans («Хулиганы зеленой улицы», 18+).

В тот день у их команды был матч, и весь район был усыпан мальчиками, парнями и мужчинами в клубных цветах, буквально персонажи Green Street Hooligans. Смотрела на этих футбольных болельщиков — все во Fred Perry, Burberry и Ralph Lauren — и вспоминала, как мы бегали по секондам в Уфе в поисках этих вещей. И вот они здесь. Живые, совершенно незнакомые мне «легенды» из нашей юности.

— Почему для переезда выбрали именно Великобританию?

— Мой сын — британский гражданин. Кроме того, я уже жила в Англии, у меня здесь были друзья, знакомые, определенные связи. Поэтому для меня это было скорее возвращение, чем переезд. Хотя въезжала я в этот раз по туристической визе. А делала я ее «на всякий случай», эмигрировать не планировала. Сейчас я это советую всем — просто сделайте визу в ту страну, где у вас есть хоть какие-то связи. Просто на всякий случай.

На Айгире — популярном туристическом маршруте в горах Башкортостана Источник: Дарья Пеарсон

— Какие документы и сколько денег для этого понадобилось?

— Я въехала в Великобританию по туристической визе, а впоследствии получила разрешение на проживание по семейным обстоятельствам. Изначально у меня вообще не было никакого понимания, насколько я уезжаю. Сын тогда только пошел в первый класс в Уфе. Я перевела его на домашнее обучение и уехала. Денег практически не было. Пришлось занимать у друзей. В общей сложности на отъезд у меня ушло около ста тысяч рублей, не больше, плюс билеты и сама виза.

— Где поселились?

— Долгое время я жила у друзей в Гринвиче, в Лондоне. Это хороший, довольно семейный район. Много зелени, парков, приятная атмосфера. И здесь относительно легко адаптироваться: повсюду слышна русская речь, особенно после 2022 года. Конечно, у Лондона есть свои недостатки — прежде всего стоимость жилья и сложности с его поиском. Но сам Гринвич я очень люблю.

Гринвич — исторический район в Лондоне, входит в число объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Знаменит Королевской обсерваторией, через которую проведен нулевой меридиан. Отсюда и определение времени «по Гринвичу».

Дарья работает маркетологом-копирайтером Источник: Дарья Пеарсон

— Что больше всего удивило в новой стране?

— Хороший вопрос. Наверное, отношение системы к человеку. Я прошла через систему временного размещения, получала пособия, мне одобрили освобождение от визового сбора на основании моих финансовых обстоятельств и того, что мой ребенок — британский гражданин.

И меня поразило то, что практически везде, куда бы я ни обращалась, мне старались помочь. Мне неоднократно говорили: «Ты не обязана проходить через это одна». Поначалу мне было страшно довериться системе. Я боялась, что у меня заберут сына, что мы останемся на улице, что вместо помощи я столкнусь с давлением и террором. Я ошибалась.

Мне помогли. Причем не только отдельные люди, но и государство, гражданкой которого я пока не являюсь. Мне потребовалось очень много времени, чтобы осознать, что этой системе действительно можно доверять. Не в том смысле, что она идеальна или никогда не ошибается. А в том, что ее задача — в том числе защищать и поддерживать человека, оказавшегося в трудной ситуации.

— Было ли что-то, что неприятно удивило?

— Конечно. И, пожалуй, в первую очередь — отношение некоторых российских эмигрантов, которые живут здесь уже много лет. Это довольно болезненное открытие: обнаружить, что люди, с которыми у тебя, казалось бы, общий язык, культура и прошлое, могут быть настроены крайне враждебно.

Почему? Иногда кажется, что просто потому, что они приехали раньше. Или потому, что им самим когда-то пришлось тяжело, и, если кому-то теперь проще, это словно обесценивает их собственный опыт. Или начинается знакомое: «То есть раньше тебя всё устраивало, а теперь вдруг нет?!»

Наверное, причины у всех разные. Не знаю. Но поначалу это действительно удивляло и расстраивало.

Источник: Дарья Пеарсон

— Чем быт в Британии отличается от российского? Что там с ценами, жильем, продуктами, коммуналкой, транспортом, медициной и образованием?

— Я не совсем понимаю людей, которые говорят, что в Англии абсолютно всё невероятно дорого. Да, здесь недешево. Да, иногда слетать на самолете во Францию дешевле, чем съездить на поезде в соседний город. Но всё относительно.

Я одна воспитываю сына, снимаю двухкомнатную по британским стандартам квартиру — то есть квартиру с двумя отдельными спальнями — в хорошем районе Лондона. У моего ребенка есть собственная комната. Мы можем позволить себе качественные продукты, хорошую одежду, рестораны и интересный досуг.

И это при том, что моя зарплата пока ниже средней. Конечно, найти здесь работу или снять жилье — тот еще квест. Особенно в Лондоне. Это действительно непросто. Но возможно. Кстати, вспомнила одну любопытную деталь. Когда я жила в Уфе, то довольно редко могла позволить себе красную рыбу или хорошие стейки. Здесь это обычная часть нашего рациона.

Но опять же, многое зависит от приоритетов. Мне, например, совершенно не нужен последний iPhone. А вот качественная еда, комфортное жилье и достойный досуг для меня важны.

Что касается медицины, образования и коммунальных услуг, здесь тоже хватает проблем. Я бы не стала идеализировать британскую систему. Но лично для меня принципиально важно, что существуют механизмы поддержки, которыми можно воспользоваться, если ты оказался в сложной ситуации.

— Чем менталитет британцев отличается от российского? Чем они похожи? Оправдан ли стереотип о чопорности и невозмутимости англичан?

— Во-первых, я не верю в существование менталитета. Культурный код? Возможно. Для меня гораздо важнее то, на чем человек вырос: какие фильмы смотрел, какую музыку слушал, какие книги читал. Мне кажется, это формирует человека куда сильнее, чем география его рождения или национальность.

Я, например, практически полностью выросла на американской культуре. Позже в нее постепенно, очень органично вплеталась британская: Blur, Coldplay, британское кино и многое другое. Поэтому какой у меня менталитет — русский, американский, британский? Понятия не имею. А вот культурный код я во многом разделяю с британцами.

Например, мой молодой человек — англичанин, и я постоянно замечаю, сколько у нас общего. Мы выросли в разных странах, но слушали одну музыку, смотрели одни фильмы, смеялись над одними шутками. И иногда оказывается, что у нас гораздо больше общих культурных отсылок, чем можно было бы предположить, исходя исключительно из нашего происхождения.

Юрта в Лондоне, но там, увы, не эчпочмаки, а круассаны Источник: Дарья Пеарсон

Но что до британцев… Какие там снобы? Это скорее клише. Я помню случай, который меня действительно поразил еще в 2014 году. В кафе сидели старенькие-старенькие бабушка с дедушкой. Такие воздушные, хрупкие. Они ели мороженое, хихикали и выглядели совершенно счастливыми.

И потом я стала замечать это повсюду. Пожилые люди встречаются с друзьями в кафе, танцуют, смеются, пьют вино в ресторанах, участвуют в марафонах, идут учиться живописи или танцам в любом возрасте. В общем, живут свою лучшую жизнь. То же самое касается молодежи. Летом все тусуются на лужайках, устраивают пикники, отдыхают.

И мне очень нравится, что здесь гораздо меньше переживают по поводу того, в каком возрасте, с каким весом и с какой фигурой тебе «можно» или «нельзя» что-то носить. Люди выглядят так, как им нравится, как они себя чувствуют.

Отдельная история — культ собак и домашних животных. Иногда кажется, что собака здесь обладает более насыщенной социальной жизнью, чем ее хозяин. Я серьезно.

Отношение англичан к собакам точно передает распространенная в стране поговорка «Любишь меня — люби и мою собаку». Еще одна популярная в Англии присказка гласит, что у собак привилегий больше, чем у детей. Это, конечно, шутки, но, как известно, в них есть доля правды.



В стране действует закон о чувствах животных (вольный перевод официального названия документа Animal Sentience Act). Он признает, что питомцы способны испытывать не только боль, но и эмоции, а жестокое обращение, грубость и пренебрежение к их нуждам караются крупными штрафами и даже тюремным заключением.

Конечно, есть и проблемы, и конфликты на политической или религиозной почве. Британское общество далеко не однородно. Но именно здесь я впервые в жизни почувствовала, что действительно могу быть собой. Мне не нужно ни подстраиваться под окружающих, ни специально пытаться выделиться, чтобы отличаться. Какое-то удивительное ощущение свободы в этом городе. Да и в стране в целом.

— Тяжело ли было найти работу и какой должна быть ежемесячная зарплата для комфортной жизни — без шика, но со всем необходимым?

— Найти работу было сложно. Это факт. Но возможно. И я бы очень советовала прислушиваться к людям, которые действительно разбираются в местном рынке труда. Мне в этом отношении повезло: я познакомилась с Экой Ваньковой, которая помогает русскоязычным специалистам разобраться в особенностях трудоустройства в Великобритании. У нее есть канал в Telegram, где она делится полезной информацией.

Дарья — маркетолог, копирайтер и блогер. В России работала в девелоперской компании и в издательстве «Эксмо».

Вообще, самое сложное — это найти именно первую работу. Особенно если у тебя нет британского опыта и местных рекомендаций. Когда ты уже понимаешь, как устроен рынок труда, приобретаешь опыт, знакомишься с профессиональной средой, становится значительно проще. LinkedIn — просто обязательно.

LinkedIn — международная социальная сеть для установления деловых контактов, развития карьеры и поиска работы. В России платформа заблокирована по распоряжению Роскомнадзора в 2016 году из-за отказа перенести серверы с персональными данными российских пользователей на территорию РФ.

Конечно, это не означает, что зарплата автоматически растет с каждым годом. Но здесь существует установленная законом минимальная почасовая оплата труда, а с приобретением опыта появляются дополнительные возможности: претендовать на более высокооплачиваемые позиции, менять работодателей, развиваться профессионально. Ну, оно и так понятно.

Что касается суммы, необходимой для комфортной жизни, назвать одну универсальную цифру практически невозможно. Все зависит от того, где ты живешь, снимаешь ли жилье, есть ли дети, какие у тебя потребности и представления о комфорте. Лично мне на данный момент для относительно комфортной жизни необходимо около 4000 фунтов стерлингов в месяц (в переводе на рубли по текущему курсу — около 450 тысяч рублей. — Прим. ред.). Но это только начало.