Сваха рекомендует женщинам не заказывать много Источник: Марина Молдавская / E1.RU

Сваха и ведущая программы «Давай поженимся!» Роза Сябитова объяснила, как нужно закрывать счет на первом свидании. По ее словам, девушке стоит платить за себя, если встреча явно проходит неудачно.

Недавний опрос сервиса SuperJob показал, что больше 50% россиян считают правильным, когда счет на свидании закрывает именно мужчина. Платить только за себя предпочитают 15% женщин и 13% мужчин. Еще 15% женщин и 11% мужчин предлагают брать на себя расходы тому, кто пригласил. Делить счет пополам выбирают только 4% мужчин и 5% женщин, пишет «Коммерсантъ».

Сябитова отмечает, что первое свидание больше похоже на собеседование при приеме на работу. Такая встреча не всегда приводит к отношениям и ни к чему не обязывает. Чтобы не попасть в сложное положение, сваха советует не заказывать слишком много и не закрывать общий счет за ужин.

«Что человек вам не подходит, вы точно поймете даже за 10–15 минут. Я девушкам на первом свидании рекомендую заказать чай-кофе. И можно платить за себя в том случае, если вы видите, что свидание проходит не очень удачно и будущий партнер вам не подходит. Это вас ни к чему не обязывает, оплатили свой чай-кофе-десертик, и вам даже не грозит, если мужчина не захочет оплатить ваш счет. Но не надо платить за ужин. Я и своим клиентам-мужчинам даю рекомендации: если вы видите, что вы не нравитесь девушке, но она решила за ваш счет хотя бы поужинать, не надо производить хорошее впечатление», — считает сваха.

Сябитова добавила, что после первой встречи не стоит сразу же навешивать друг на друга ярлыки. По ее словам, необязательно мужчина жадный, если отказался платить за ужин, а женщина «тарелочница». Однако если на втором свидании поведение не меняется, то это уже повод расстаться.

«Речь на первом свидании идет о совершенно незнакомых людях, которые увидели друг друга первый раз в жизни. Женщина может вести себя очень некультурно, много заказывать, и при этом явно видно, что она пытается „развести“ мужчину. Или мужчина ни с того ни с сего выдвигает аргументы, что с ним встречаются только ради денег после того, как девушка заказала себе чашечку кофе. Ну это же жлобство!» — отметила Сябитова в разговоре с НСН.

На свидании сваха советует расспрашивать потенциального партнера о планах на отношения, чтобы лучше понять совместимость и перспективы. Если мужчина и женщина решают стать парой, тогда уже можно обсуждать финансовые обязательства.