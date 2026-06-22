40% застройщиков могут остаться без прибыли. Бизнесмен — о том, что происходит с рынком жилья

Спрос на новостройки падает, покупатели все чаще выбирают вторичное жилье Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Рынок недвижимости в России переживает непростой период. Спрос на новостройки падает, покупатели все чаще выбирают вторичное жилье, а сами квартиры становятся меньше. При этом застройщики все сильнее зависят от льготных программ и ждут снижения ключевой ставки. Об этом на форуме «Движение» рассказал глава агентства недвижимости «Этажи» Ильдар Хусаинов. Подробности — в материале 72.RU.

Новостройки теряют покупателей

По словам Хусаинова, если смотреть на рынок в целом, то катастрофы пока не происходит. Последние три года ситуация остается относительно стабильной, хотя внутри рынка уже есть серьезные изменения. Самое заметное изменение — снижение интереса к первичному жилью. По словам эксперта, доля новостроек на рынке сейчас находится на минимальных значениях за всю историю наблюдений. Особенно слабым оказался май.

Параллельно растет интерес к вторичному жилью и загородной недвижимости. Покупатели все чаще делают выбор в пользу уже готовых квартир или домов. Интересно, что даже новости о возможном изменении условий семейной ипотеки не вызвали привычного ажиотажа.

— Обычно после таких заявлений люди бегут покупать квартиры. Сейчас этого не произошло. Это показатель того, насколько большие проблемы со спросом есть на рынке, — считает Ильдар Хусаинов.

Еще несколько лет назад цены на новостройки и вторичное жилье были примерно одинаковыми. Иногда квартиры на вторичном рынке даже стоили дороже. Сейчас ситуация изменилась. По словам Хусаинова, льготные ипотечные программы, которые запускались для поддержки строительной отрасли, привели к заметному росту стоимости нового жилья.

— На мой взгляд, цена всех субсидий — это рост цен. Последние пять-шесть лет мы видим огромный разрыв между новостройками и вторичкой, — заявил он.

Рост цен заставляет покупателей экономить на квадратных метрах Источник: Кhusainov_ildar / T.me

В результате вторичный рынок начал активно расти в цене. Особенно заметно это стало после сокращения льготных программ.

Квартиры мельчают, а банки все чаще смотрят на вторичку

Еще одна тенденция, которую отмечает Хусаинов, — уменьшение средней площади приобретаемого жилья. По словам главы «Этажей», рост цен заставляет покупателей экономить на квадратных метрах.

— Люди покупают квартиры, но покупают гораздо дороже квадратный метр и идут в сторону меньшей площади. Это реальность, — отметил Хусаинов.

Он добавил, что подобная ситуация практически не встречается на зарубежных рынках и является особенностью российского рынка недвижимости. Меняются и предпочтения банков. По данным, которые приводит эксперт, одобряемость ипотеки на новостройки снижается, а на вторичное жилье, наоборот, растет. Причина проста: семейная ипотека становится для банков менее выгодной.

— Банкам не сильно сейчас выгодно выдавать деньги по семейной ипотеке. Доходность все меньше и меньше, поэтому они тоже ориентируются на вторичный рынок, — пояснил глава риэлторской компании.

Ипотека стала неподъемной

Одним из главных факторов охлаждения рынка остается стоимость кредитов. Если пять лет назад средний платеж по рыночной ипотеке составлял около 26 тысяч рублей в месяц, то позднее он поднимался до 85 тысяч рублей. Сейчас показатель снизился примерно до 58 тысяч рублей, но все равно остается высоким. Кроме того, средняя ставка по ипотеке сегодня заметно превышает ключевую ставку. По словам Хусаинова, банки закладывают слишком высокие риски, что дополнительно ограничивает число потенциальных покупателей.

Сейчас показатель снизился примерно до 58 тысяч рублей, но все равно остается высоким Источник: Кhusainov_ildar / T.me

По оценке эксперта, сегодня разница между стоимостью новостроек и вторичного жилья составляет в среднем около 14%. Если учесть, что многие квартиры на вторичном рынке продаются уже с ремонтом, то реальный разрыв может достигать 30%. Именно поэтому покупатели все чаще уходят на вторичный рынок. Хусаинов считает, что если условия семейной ипотеки вновь изменятся, девелоперам придется принимать непростые решения.

— Либо застройщики будут вынуждены снижать цены, причем достаточно серьезно, либо у них просто не будет спроса, — заявил он.

«До 40% застройщиков могут не выйти в прибыль»

Самым тревожным прогнозом стало заявление о финансовом состоянии строительных компаний. По оценке главы «Этажей», в 2026 году значительная часть девелоперов может закончить год без прибыли.