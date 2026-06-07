«Это будет такое барахло». Эксперт по недвижимости рассказал, какие дома нельзя покупать

К покупке загородного дома нужно подходить очень внимательно и в сторону самых дешевых вариантов даже не смотреть Источник: Максим Серков / Городские медиа

Частные дома в России за год подорожали на 12,5%. Такие данные приводит председатель комитета по загородной недвижимости УПН (Уральская палата недвижимости) Эдуард Богданов. Для сравнения: за весь прошлый год новостройки и вторичка прибавили в цене 9%, а за 3 первых месяца этого года — 5% и 4% соответственно.

Также эксперт рассказал, что сейчас происходит в сегменте индивидуального жилищного строительства и какие дома не стоит покупать.

« Я никому не рекомендую покупать дом в ценовом диапазоне 5–8 миллионов рублей. Поверьте просто, вы с ним намучаетесь, это будет такое барахло, построенное с нарушением всех технологических норм и из самых дешевых материалов. Но такие дома есть на рынке, и они пользуются спросом, люди их покупают, потому что не разбираются в технологиях и в качестве материалов», — цитирует Эдуарда Богданова E1.RU.

Покупая дом за 5–8 миллионов, клиент должен понимать, в какой среде он будет жить, а это важно, особенно когда есть дети. Эдуард Богданов председатель комитета по загородной недвижимости УПН

В этом плане ИЖС сложно конкурировать с новостройками, так как в случае с квартирами основная доля покупателей ищет лоты как раз в пределах 5–8 миллионов. В загородном секторе, по словам Эдуарда Богданова, адекватная стоимость современного дома, который стоит рассматривать к покупке, находится в пределах 8–12 миллионов.

При этом ИЖС выигрывает по площади жилья, из-за чего средняя стоимость квадратного метра в этом секторе ниже. Она разнится от региона к региону. В УрФО квадратный метр в ИЖС в среднем стоит 127 тысяч рублей, в ЮФО — 93 тысячи, в Центральном — 157 тысяч, а на Дальнем Востоке — 133 тысячи рублей. Однако из-за площади нужно и больше затрат на отделку дома, облагораживание участка и возведение хозпостроек.

Падения цен в сегменте, по мнению эксперта, ждать не стоит. Особенно на фоне обещаний о снижении ключевой ставки до 13% в декабре этого года и до 10% в декабре следующего.

«Цены в ИЖС не будут идти вниз. Да, есть отдельные случаи, когда застройщик готов отдать дом близко к себестоимости, потому что у него есть хозяйственная деятельность — кассовые разрывы, обязательства и тому подобное. Но в целом цены вниз идти не будут, так как есть налоговое давление, инфляция, растет стоимость материалов и рабочей силы», — объяснил Эдуард Богданов.

Он также ответил, стоит ли тем, кто задумывается о переезде за город, покупать дом сейчас или подождать более выгодных условий по ипотеке, которая, к слову, не очень-то и распространена в ИЖС. По данным Сбера, доля готовых домов в общем объеме выдачи ипотеки составляет около 10%, кредитов на строительство дома — 5–6%.