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Недвижимость Обзор «Это будет такое барахло». Эксперт по недвижимости рассказал, какие дома нельзя покупать

«Это будет такое барахло». Эксперт по недвижимости рассказал, какие дома нельзя покупать

Ориентироваться при выборе можно на цену

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К покупке загородного дома нужно подходить очень внимательно и в сторону самых дешевых вариантов даже не смотреть | Источник: Максим Серков / Городские медиаК покупке загородного дома нужно подходить очень внимательно и в сторону самых дешевых вариантов даже не смотреть | Источник: Максим Серков / Городские медиа

К покупке загородного дома нужно подходить очень внимательно и в сторону самых дешевых вариантов даже не смотреть

Источник:

Максим Серков / Городские медиа

Частные дома в России за год подорожали на 12,5%. Такие данные приводит председатель комитета по загородной недвижимости УПН (Уральская палата недвижимости) Эдуард Богданов. Для сравнения: за весь прошлый год новостройки и вторичка прибавили в цене 9%, а за 3 первых месяца этого года — 5% и 4% соответственно.

Также эксперт рассказал, что сейчас происходит в сегменте индивидуального жилищного строительства и какие дома не стоит покупать.

«Я никому не рекомендую покупать дом в ценовом диапазоне 5–8 миллионов рублей. Поверьте просто, вы с ним намучаетесь, это будет такое барахло, построенное с нарушением всех технологических норм и из самых дешевых материалов. Но такие дома есть на рынке, и они пользуются спросом, люди их покупают, потому что не разбираются в технологиях и в качестве материалов», — цитирует Эдуарда Богданова E1.RU.

<p>Эдуард Богданов </p><p>Эдуард Богданов </p>

Покупая дом за 5–8 миллионов, клиент должен понимать, в какой среде он будет жить, а это важно, особенно когда есть дети.

Эдуард Богданов

председатель комитета по загородной недвижимости УПН

В этом плане ИЖС сложно конкурировать с новостройками, так как в случае с квартирами основная доля покупателей ищет лоты как раз в пределах 5–8 миллионов. В загородном секторе, по словам Эдуарда Богданова, адекватная стоимость современного дома, который стоит рассматривать к покупке, находится в пределах 8–12 миллионов.

При этом ИЖС выигрывает по площади жилья, из-за чего средняя стоимость квадратного метра в этом секторе ниже. Она разнится от региона к региону. В УрФО квадратный метр в ИЖС в среднем стоит 127 тысяч рублей, в ЮФО — 93 тысячи, в Центральном — 157 тысяч, а на Дальнем Востоке — 133 тысячи рублей. Однако из-за площади нужно и больше затрат на отделку дома, облагораживание участка и возведение хозпостроек.

Падения цен в сегменте, по мнению эксперта, ждать не стоит. Особенно на фоне обещаний о снижении ключевой ставки до 13% в декабре этого года и до 10% в декабре следующего.

«Цены в ИЖС не будут идти вниз. Да, есть отдельные случаи, когда застройщик готов отдать дом близко к себестоимости, потому что у него есть хозяйственная деятельность — кассовые разрывы, обязательства и тому подобное. Но в целом цены вниз идти не будут, так как есть налоговое давление, инфляция, растет стоимость материалов и рабочей силы», — объяснил Эдуард Богданов.

Он также ответил, стоит ли тем, кто задумывается о переезде за город, покупать дом сейчас или подождать более выгодных условий по ипотеке, которая, к слову, не очень-то и распространена в ИЖС. По данным Сбера, доля готовых домов в общем объеме выдачи ипотеки составляет около 10%, кредитов на строительство дома — 5–6%.

«Покупать сейчас или в 2027–2028 году? Сейчас домов очень много, есть выбор, а у застройщиков ситуация непростая, и они готовы на рассрочки и скидки. Если купить сейчас по ставке повыше, вы выиграете в выборе и цене, а ставку через 2 года можно рефинансировать. Если ждать, ситуация будет несколько иной: приятная ставка, но высокая конкуренция [за хорошие дома] и выше цены. Тут каждый решает сам», — отметил эксперт.

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Юлия ЗабайловичЮлия Забайлович
Юлия Забайлович
редактор раздела «Недвижимость» на E1.RU
Загородный дом Стройка Покупка дома Стоимость квадратного метра
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Комментарии
2
Гость
53 минуты
Купить барахло или уехать за границу и жить безбедно за эти деньги.Америка расположена южнее Сочи, там достаточно палатки от дождя.
Гость
29 минут
Шо? не берут человейники?
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Гость
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