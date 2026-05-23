Одна подпись — и вы лишаетесь квартиры: юрист предупредил о новой схеме отъема жилья

Собственники могут легко лишиться жилья, которое они сдают в аренду. Аферисты начали использовать новую многоходовую схему, попасться на которую рискует любой, ищущий квартиросъемщиков. Подробности рассказал генеральный директор юридической фирмы «Ляпунов, Терехин и партнеры» Филипп Терехин.

Арендаторы снимают квартиру и какое-то время ведут себя как добропорядочные жильцы. А потом под видом «временной помощи» вынуждают подписать документ — расписку, договор займа или залога. В итоге на квартиру может быть наложено обременение.

«Бывает так, что собственнику под видом соглашения об авансе фактически подсовывают документ с условием о займе или крупной неустойке, а затем используют его для судебного взыскания и обращения взыскания на имущество. Один пункт о займе, штрафе или залоге может создать для собственника серьезные риски», — объяснил Терехин.

Нередко подпись ставят пожилые люди, думая, что бумага является подтверждением арендной платы. В итоге мошенники прикладывают этот документ к иску. Если хозяин не примет активного участия в процессе, суд может использовать расписку в качестве доказательства долга и применить взыскание на квартиру.

Подобные действия могут квалифицироваться как мошенничество по статье 159 УК РФ, особенно если речь идет о лишении прав человека на жилье. У потерпевшего есть возможность оспорить дело по статье 179 ГК РФ.

Эксперт советует тем, кто столкнулся с таким обманом, действовать быстро. В частности, подать заявление в полицию, обратиться в суд с иском о признании сделки недействительной, заявить ходатайство о запрете регистрационных действий с квартирой.