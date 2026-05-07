НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+14°C

Сейчас в Ярославле
Погода+14°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +10

6 м/c,

зап.

 749мм 72%
Подробнее
2 Пробки
USD 83,00
EUR 95,78
Дерево придавило ярославца
Как купить идеальную квартиру
Будет ли видно затмение
Массовый мор рыбы
Школьный квест для родителей
Компенсация после прилета БПЛА
Кто участковые районов
Почему трамвайные пути ржавые
Ремонт на Кирова
Недвижимость По домам! В центре Ярославля продают элитную двухуровневую квартиру за 49 млн — фото

В центре Ярославля продают элитную двухуровневую квартиру за 49 млн — фото

Рассматриваем роскошные хоромы

2 842
Продают двухэтажную квартиру в центре Ярославля | Источник: «ЦИАН»Продают двухэтажную квартиру в центре Ярославля | Источник: «ЦИАН»

Продают двухэтажную квартиру в центре Ярославля

Источник:

«ЦИАН»

В центре Ярославля выставили на продажу двухуровневую квартиру за 49 млн рублей. Шикарные хоромы площадью 176 квадратных метров находятся на улице Максимова, 4а.

В объявлении указано, что в квартире выполнен авторский дизайнерский ремонт. Кухня совмещена с гостиной, ее площадь составляет 45 квадратных метров. В квартире три спальни и кабинет с выходом на балкон. Также есть два санузла.

«Квартира расположена на закрытой охраняемой территории, что обеспечивает безопасность и приватность», — говорится в объявлении.

Дом на улице Максимова, 4а, построен в 2005 году. Здание четырехэтажное, кирпичное. В доме два подъезда и 17 квартир. Отопление и газ — центральные.

Так выглядит внутренний двор трехэтажного дома | Источник: «ЦИАН»Так выглядит внутренний двор трехэтажного дома | Источник: «ЦИАН»

Так выглядит внутренний двор трехэтажного дома

Источник:

«ЦИАН»

На кухне есть барная стойка на двоих человек | Источник: «ЦИАН»На кухне есть барная стойка на двоих человек | Источник: «ЦИАН»
Кухня совмещена с гостиной | Источник: «ЦИАН»Кухня совмещена с гостиной | Источник: «ЦИАН»
Весь интерьер выполнен в сочетании золотых цветов и дерева | Источник: «ЦИАН»Весь интерьер выполнен в сочетании золотых цветов и дерева | Источник: «ЦИАН»
+1
На террасе панорамные окна | Источник: «ЦИАН»На террасе панорамные окна | Источник: «ЦИАН»

В объявлении уточняется, что встроенную мебель и кухню собственник оставит новому владельцу.

«У квартиры один взрослый собственник, все документы в порядке, возможен быстрый выход на сделку», — уточняет продавец.

Как вам золотой балдахин над кроватью? | Источник: «ЦИАН»Как вам золотой балдахин над кроватью? | Источник: «ЦИАН»

Как вам золотой балдахин над кроватью?

Источник:

«ЦИАН»

Детская комната находится на втором этаже | Источник: «ЦИАН»Детская комната находится на втором этаже | Источник: «ЦИАН»

Детская комната находится на втором этаже

Источник:

«ЦИАН»

Так выгядит коридор на втором этаже | Источник: «ЦИАН»Так выгядит коридор на втором этаже | Источник: «ЦИАН»

Так выгядит коридор на втором этаже

Источник:

«ЦИАН»

В нашем специальном сюжете «По домам!» можно найти другие интересные квартиры, которые продают в Ярославле.

Как вам роскошный ремонт в этой квартире?

Красиво, но он явно устарел
Мне нравится
Мне больше по душе минимализм
ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Покупка квартиры
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY3
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
64
Гость
8 мая, 12:22
"На террасе панорамные окна" панорамные окна - это когда из них поекрасный вид, а не ветки старого дерева. Панорамный вид элементарно не может быть в 3х этажном доме. Ну если только он на высокой горе или высоком берегу реки или моря
Гость
8 мая, 11:18
Под элитный бордель сгодилось бы... Но ведь этот бизнес незаконный...
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Аналоговая жизнь — вот что нам нужно». Почему новые блокбастеры проваливаются, а повторы старых фильмов собирают полные залы
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Мнение
«Финал не совпал с ожиданиями»: стоит ли смотреть фильм «Старый орел» на большом экране — честная рецензия
Надежда Губарь
Мнение
Колобок-колобок, я тебя боюсь! Ради чего отложили прокат «Человека-паука» — отзыв о фильме про «человека-булку»
Надежда Губарь
Мнение
«Никого нельзя победить». О чем главный блокбастер этого года, который бьет рекорды в прокате: честный отзыв на «Одиссею» Нолана
Стас Соколов
Эксперт
Мнение
«Нет некрасивых городов, есть недофинансированные». Путешественники проехали 2000 километров по Уралу на машине — стоило ли оно того
Екатерина Литкевич
Рекомендуем