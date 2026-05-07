В центре Ярославля продают элитную двухуровневую квартиру за 49 млн — фото

Продают двухэтажную квартиру в центре Ярославля Источник: «ЦИАН»

В центре Ярославля выставили на продажу двухуровневую квартиру за 49 млн рублей. Шикарные хоромы площадью 176 квадратных метров находятся на улице Максимова, 4а.

В объявлении указано, что в квартире выполнен авторский дизайнерский ремонт. Кухня совмещена с гостиной, ее площадь составляет 45 квадратных метров. В квартире три спальни и кабинет с выходом на балкон. Также есть два санузла.

«Квартира расположена на закрытой охраняемой территории, что обеспечивает безопасность и приватность», — говорится в объявлении.

Дом на улице Максимова, 4а, построен в 2005 году. Здание четырехэтажное, кирпичное. В доме два подъезда и 17 квартир. Отопление и газ — центральные.

Так выглядит внутренний двор трехэтажного дома Источник: «ЦИАН»

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В объявлении уточняется, что встроенную мебель и кухню собственник оставит новому владельцу.

«У квартиры один взрослый собственник, все документы в порядке, возможен быстрый выход на сделку», — уточняет продавец.

Как вам золотой балдахин над кроватью? Источник: «ЦИАН»

Детская комната находится на втором этаже Источник: «ЦИАН»

Так выгядит коридор на втором этаже Источник: «ЦИАН»

В нашем специальном сюжете «По домам!» можно найти другие интересные квартиры, которые продают в Ярославле.