В центре Ярославля продают элитную двухуровневую квартиру за 49 млн — фото

В центре Ярославля выставили на продажу двухуровневую квартиру за 49 млн рублей. Шикарные хоромы площадью 176 квадратных метров находятся на улице Максимова, 4а.
В объявлении указано, что в квартире выполнен авторский дизайнерский ремонт. Кухня совмещена с гостиной, ее площадь составляет 45 квадратных метров. В квартире три спальни и кабинет с выходом на балкон. Также есть два санузла.
«Квартира расположена на закрытой охраняемой территории, что обеспечивает безопасность и приватность», — говорится в объявлении.
Дом на улице Максимова, 4а, построен в 2005 году. Здание четырехэтажное, кирпичное. В доме два подъезда и 17 квартир. Отопление и газ — центральные.
В объявлении уточняется, что встроенную мебель и кухню собственник оставит новому владельцу.
«У квартиры один взрослый собственник, все документы в порядке, возможен быстрый выход на сделку», — уточняет продавец.
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Как вам роскошный ремонт в этой квартире?