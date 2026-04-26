Инвестиции в хрущевки: девушка превращает старое жилье в квартиры как из Pinterest. Видео

Источник: Городские медиа

Ксения Колганова из Краснодара инвестирует в хрущевки. Она делает универсальный экономремонт в старых квартирах, создавая уютные пространства. А после — продает жилье дороже, чем оно стоило изначально. Ксения — флиппер, за плечами которого годы ремонта своими руками.

Она провела детство в хрущевке без ремонта, мечтая переделать квартиру. Когда Ксения выросла, то осуществила задуманное. В 2023 году она продала родное жилье и купила на эти деньги свои первые две инвестквартиры.

«Я делаю универсальный экономремонт, используя отделочные материалы, которые будут актуальны долгое время. Получаются пространства, которые подойдут многим. А уже на основе этой базы мои покупатели создают уют под себя. На вторичке не так много флипперов, больше работают в новостройках. Моя амбициозная задача, чтобы все хрущевки в стране были отремонтированы», — рассказала Ксения 93.RU.