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Недвижимость Инвестиции в хрущевки: девушка превращает старое жилье в квартиры как из Pinterest. Видео

Инвестиции в хрущевки: девушка превращает старое жилье в квартиры как из Pinterest. Видео

Как Ксения стала флиппером и сколько на этом зарабатывает

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Источник:

Городские медиа

Ксения Колганова из Краснодара инвестирует в хрущевки. Она делает универсальный экономремонт в старых квартирах, создавая уютные пространства. А после — продает жилье дороже, чем оно стоило изначально. Ксения — флиппер, за плечами которого годы ремонта своими руками.

Она провела детство в хрущевке без ремонта, мечтая переделать квартиру. Когда Ксения выросла, то осуществила задуманное. В 2023 году она продала родное жилье и купила на эти деньги свои первые две инвестквартиры.

«Я делаю универсальный экономремонт, используя отделочные материалы, которые будут актуальны долгое время. Получаются пространства, которые подойдут многим. А уже на основе этой базы мои покупатели создают уют под себя. На вторичке не так много флипперов, больше работают в новостройках. Моя амбициозная задача, чтобы все хрущевки в стране были отремонтированы», — рассказала Ксения 93.RU.

Что такое флиппинг, что хорошего в хрущевках и как сэкономить на ремонте и выгодно изменить пространство — смотрите в видео выше.

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Екатерина Железнова
Журналистка
Флиппинг Продажа квартиры Хрущевка
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Комментарии
5
Гость
27 апреля, 11:55
Вы ее каждый месяц теперь постить будете? Сколько башляет за рекламу?
Гость
27 апреля, 11:55
Маленький холодильник - это не удобно, а мало и стрёмно.
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Гость
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