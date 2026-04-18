НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+22°C

Сейчас в Ярославле
Погода+22°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +22

0 м/c,

 751мм 53%
Подробнее
3 Пробки
USD 78,40
EUR 89,44
Афиша на выходные
Убил кошку
Здесь был Пушкин
Жертвы на воде
Заметили онаниста
Пострадали в ДТП
Афиша на неделю
Перекроют центр
Недвижимость У дачников начали отбирать землю: из-за чего вы рискуете остаться без участка

У дачников начали отбирать землю: из-за чего вы рискуете остаться без участка

Эта участь грозит владельцам огородов по всей стране

1 062
Вас могут лишить земли из-за сорняков | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUВас могут лишить земли из-за сорняков | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Вас могут лишить земли из-за сорняков

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

У дачника из Пермского края забрали земельный участок в собственность государства. Виной этому стало то, что земля заросла сорняками и кустами. Об этом рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.

У мужчины был участок площадью 9 га, предназначенный для сельскохозяйственной деятельности. Специалисты Россельхознадзора провели проверку и выяснили, что больше трех лет его земля не использовалась по назначению и заросла сорняками, кустами и деревьями.

После этого мужчина получил документы о том, что должен привести участок в порядок, но он проигнорировал требования ведомства. Кроме того, владельца дважды штрафовали за невыполненные предписания.

В итоге ведомство обратилось в суд, чтобы изъять землю в собственность государства. В апреле Чусовской городской суд вынес решение, и теперь землю у мужчины заберут.

И это не единственный случай. Закон об изъятии заброшенных земельных участков впервые применили в Омской области в марте. По решению суда в муниципальную собственность перешли 13 садовых наделов. Теперь эта участь грозит дачникам по всей стране. Подробнее о том, за что вы рискуете лишиться огорода и как это предотвратить, рассказали в этом материале.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Дача Участок земли Суд Уборка Закон Сад Нарушение
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED1
Гнев
TYPE_ANGRY3
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
8
Гость
18 апреля, 20:29
Дачник среднестатистический, с девятью гектарами!
Гость
18 апреля, 16:53
Куда столько земли набрал? У меня 7 га и то не знаю куда деть .
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Нужно переводить чиновников на удаленку из-за дефицита бензина — мнение экономиста
​Рустем Шайахметов
Колумнист
Мнение
«Пять минут до центра — если вы голубь». Как вычислить мошенников при посуточной аренде квартир — личный опыт
Любовь Никитина
Автор мнения
Мнение
«Увидим горькие слезы Месси в финале». Спортивный обозреватель — о том, кто выиграет чемпионат мира 2026 года
Дмитрий Бондарев
Корреспондент MSK1.RU
Мнение
«Части черепа просто не было»: студентка рассказала, как вернулась к жизни после ДТП, комы и трепанации
Алиса Алехина
Мнение
«Когда звучали сирены, большинство сладко дремало на лежаках»: туристка — об отдыхе на Черном море, дороге и заправках
Нонна Оганесян
Рекомендуем