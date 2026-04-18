У дачников начали отбирать землю: из-за чего вы рискуете остаться без участка

Вас могут лишить земли из-за сорняков Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

У дачника из Пермского края забрали земельный участок в собственность государства. Виной этому стало то, что земля заросла сорняками и кустами. Об этом рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.

У мужчины был участок площадью 9 га, предназначенный для сельскохозяйственной деятельности. Специалисты Россельхознадзора провели проверку и выяснили, что больше трех лет его земля не использовалась по назначению и заросла сорняками, кустами и деревьями.

После этого мужчина получил документы о том, что должен привести участок в порядок, но он проигнорировал требования ведомства. Кроме того, владельца дважды штрафовали за невыполненные предписания.

В итоге ведомство обратилось в суд, чтобы изъять землю в собственность государства. В апреле Чусовской городской суд вынес решение, и теперь землю у мужчины заберут.