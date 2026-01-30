Заедут тысячи жителей: в Ярославле территорию у Толги выставили на торги под застройку

Участок у Толги застроят домами Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле объявлен аукцион на право заключения договора о комплексном развитии незастроенной территории у поселка Толга в Заволжском районе. Участок площадью 537 577 кв. м. собираются отдать под возведение 3-4-этажных домов. Также здесь должны появиться приемные пункты химчисток и прачечных, парикмахерские, салоны красоты, ателье, обувные мастерские, фотоателье, пункты проката, гаражи и другие объекты.

«Обеспечить указанное строительство не позднее 10 лет со дня заключения договора», — прописали в проекте договора власти.

При этом застройщик должен будет безвозмездно передать в муниципальную собственность 12 однокомнатных квартир (площадью не менее 37 кв. м. каждая), 16 двухкомнатных квартир (площадью не менее 55 кв. м. каждая), 10 трехкомнатных квартир (площадью не менее 70 кв. м. каждая). Также компания должна передать городу помещение для размещения участкового пункта полиции, построенные проезды для транспорта и обеспечить строительство, ввод в эксплуатацию и передачу городу двух садиков на 250 мест каждый и школы на 800 мест.

Схема размещения площадки под застройку Источник: мэрия Ярославля

Причем один садик застройщик должен сдать в эксплуатацию в течение первых пяти лет с момента подписания договора, второй — в течение девяти лет, школу — в течение семи лет.

Медицинское обслуживание жители нового жилого района будут получать в поликлинике № 3 клинической больницы № 3 (ул. Здоровья, 10).

Начальная цена аукциона, определенная на основании отчета независимого оценщика, составляет 234,8 миллиона рублей. Торги назначены на 4 марта.