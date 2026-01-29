Вам что, 650 тысяч лишние? Как за пару кликов вернуть деньги после покупки квартиры

Лимиты по налоговому вычету были установлены в 2014 году и с тех пор не менялись.

Сколько бы ни стоил купленный вами объект недвижимости, вычет рассчитывается только с двух миллионов рублей на человека — то есть получить можно 260 тысяч рублей . Если вы покупали квартиру в браке и она стоила четыре миллиона или больше, то каждый из супругов может получить по 260 тысяч, использовав весь размер положенного вычета.

Если же вы купили объект стоимостью меньше двух миллионов, например комнату или квартиру в области, то остаток можно перенести на другой объект недвижимости.