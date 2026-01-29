Вам что, 650 тысяч лишние? Как за пару кликов вернуть деньги после покупки квартиры

С учетом цен на недвижимость приятно вернуть хотя бы часть денег, потраченных на покупку квартиры, особенно если ради этого пришлось брать ипотеку. Сделать это можно абсолютно легально — получив налоговый вычет.
Простыми словами, налоговая возвращает вам 13% (или более, в зависимости от суммы дохода) ранее уплаченного налога на доходы физических лиц или перестает его удерживать.
О том, как оформить этот вычет и что нужно знать при оформлении заявления, E1.RU рассказала начальник отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов УФНС России по Свердловской области Екатерина Михеева.
«Это самый популярный вычет. Во-первых, он самый большой по размеру, во-вторых, на него приходится более 40% из всех заявленных вычетов», — говорит Екатерина Михеева.
Получить имущественный вычет можно тремя способами:
Первый — подав декларацию 3-НДФЛ с подтверждающими документами. Сделать это можно лично в районной инспекции ФНС или МФЦ, в электронном виде через сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» или «Госуслуги». Получить логин и пароль для входа в личный кабинет на сайте ФНС России можно в любой налоговой инспекции или через МФЦ, также для входа можно использовать подтвержденную учетную запись «Госуслуг».
Второй — в упрощенном порядке. В личный кабинет налогоплательщика приходит уже предзаполненное заявление. Такая возможность, как правило, есть у тех, кто приобрел недвижимость после 2020 года: банки сами передали все данные в налоговую, так что человеку остается лишь согласиться на подачу заявления. Подробнее о том, как это работает, читайте по ссылке.
Третий — через налогового агента, то есть работодателя. Через личный кабинет налогоплательщика нужно отправить заявление на выдачу уведомления для работодателя о получении вычета и прикрепить документы. Налоговый орган всё проверяет и отправляет готовый ответ работодателю. В этом случае на руки деньги вы не получаете, но с вашей зарплаты не удерживают НДФЛ.
Если вы хотите именно получить деньги, но при этом в ваш личный кабинет не выгружено предзаполненное заявление для получения налогового вычета в упрощенном порядке, то для вас остается только первый вариант — самому оформить декларацию.
В районные инспекции для этого обращаться совсем не обязательно. К тому же в таком случае процесс будет гораздо сложнее, так как заполнять документ нужно будет самостоятельно, в онлайн-формате 80% работы уже сделано.
«Сейчас более актуально заполнение декларации через личный кабинет налогоплательщика. В этом случае большая часть данных в декларации подтягивается автоматически, в том числе и остаток вычета, который переходит из периода в период», — подчеркивает Екатерина Михеева.
Мы составили подробную инструкцию о том, как подать заявление на получение имущественного вычета. Кликайте на картинки, чтобы лучше рассмотреть интерфейс!
- Сколько денег можно получить
- Когда подавать заявление на вычет
- Заполняем декларацию
- Данные о квартире и расходах
- Какие документы нужны
- Куда придут деньги
- Как долго идет проверка
Сколько денег можно получить
Лимиты по налоговому вычету были установлены в 2014 году и с тех пор не менялись.
Сколько бы ни стоил купленный вами объект недвижимости, вычет рассчитывается только с двух миллионов рублей на человека — то есть получить можно 260 тысяч рублей. Если вы покупали квартиру в браке и она стоила четыре миллиона или больше, то каждый из супругов может получить по 260 тысяч, использовав весь размер положенного вычета.
Если же вы купили объект стоимостью меньше двух миллионов, например комнату или квартиру в области, то остаток можно перенести на другой объект недвижимости.
С уплаченными процентами по ипотеке ситуация чуть сложнее. Тут определена максимальная сумма в три миллиона рублей, то есть получить можно 390 тысяч рублей. Если переплата процентов по вашей ипотеке составила меньше, то остаток уже перенести нельзя.
Также эта сумма учитывается исходя из самого объекта недвижимости, а не числа заявителей, то есть за купленную в ипотеку в браке квартиру заявление может подать либо только один супруг, либо оба, но поделив между собой 390 тысяч. Выгоднее в этой ситуации оформить заявление лишь на одного, сохранив за вторым право получения вычета за уплаченные проценты при покупке нового жилья.
Вычет за покупку недвижимости и вычет на проценты по ипотеке не связаны между собой. Вы можете купить квартиру за наличные, получить имущественный вычет, а потом купить еще одну, уже в ипотеку, получив за нее только вычет по процентам.
В конце 2025 года в России в очередной раз заговорили о необходимости повысить размер налогового вычета при покупке жилья, но на 2026 год размер вычетов не был изменен.
Когда подавать заявление на вычет
Даже если вы купили квартиру несколько лет назад, то оформить имущественный вычет еще не поздно. Но подать заявление можно только за три предыдущих года. Получить вычет за предшествующие годы уже не выйдет, поэтому нет смысла «копить» его.
Соответственно, сейчас можно подать декларацию за 2023, 2024 и 2025 годы. Исключение — пенсионеры, они могут получить вычет не за три, а за четыре года.
При этом какие-то годы можно пропускать, например если вы были в декрете или долго сидели без работы и размер дохода за период не очень большой.
Если вы купили квартиру больше трех лет назад, но ни разу не обращались за налоговым вычетом, то сделать это можно хоть за один день, оформив заявления друг за другом по каждому году. Все подтверждающие документы останутся в системе после оформления первой декларации.
«Можно заполнить все три декларации в один день, но редко кто всё-таки ждет три года, чтобы так сделать, в основном люди подают заявления в текущем году за предыдущий», — отмечает Екатерина Михеева.
Заполняем декларацию
Первая страница самая простая: нужно лишь выбрать год, за который хотите подать декларацию, вписать номер телефона, далее — сверить данные по доходам.
После заполнения одной декларации деньги в следующих периодах не будут приходить вам автоматически.
«Действует заявительный порядок, поэтому заполнять декларацию нужно за каждый год. Может быть, человек не хочет больше получать вычет за этот объект недвижимости или у него нет доходов, чтобы получать вычет», — объясняет Екатерина Михеева.
Данные о квартире и расходах
На следующем этапе нужно выбрать объект недвижимости, за который вы хотите получить вычет. Все данные есть в системе, нужно лишь нажать кнопку «Добавить объект», выбрать его и указать, кто вы — собственник, супруг (-а) собственника и так далее.
Вручную на этой странице вы заполняете две строки: в первой — сумму расходов на приобретение или строительство (данные из договора о покупке), а во второй — сумму уплаченных процентов на текущий момент. Справку об этом нужно будет заказать в банке. Специалисты советуют для декларации запрашивать две справки — об уплаченных процентах за весь период, а также за тот год, за который подается декларация.
Если вы купили квартиру за наличные, то во второй строке просто ничего не нужно указывать. Право на вычет по уплаченным процентам за вами сохранится.
Когда вы обращаетесь за вычетом уже не впервые, то нужно будет нажать галочку внизу страницы и ввести данные о том, какие суммы уже были получены в качестве вычета. Эти данные, как правило, система подставляет автоматически, поэтому подавать заявления онлайн гораздо проще, чем заполнять декларацию вручную.
Какие документы нужны
Самым трудоемким станет следующий этап — прикрепление документов. Но это только в начале: после оформления первого заявления данные останутся в системе, и каждый раз прикреплять их необходимости уже не будет (если вы будете заявлять вычет на тот же объект недвижимости).
Разберем каждый из пунктов. Договор приобретения имущества нужно будет предоставить целиком — сфотографировать или отсканировать его и прикрепить.
То же самое со следующей строкой — актом приема-передачи имущества, если вы покупали квартиру в новостройке. Если вы купили квартиру на вторичке, то здесь просто ничего не прикрепляете.
Дальше — платежный документ по оплате стоимости имущества. Сюда можно прикрепить расписку о внесении аванса либо о передаче всей суммы (если расчет производился за наличные). При безналичном расчете — приходно-кассовый ордер, подтверждающий, что деньги были внесены покупателем в банк и переданы продавцу.
Кредитный договор — это договор с банком, если квартира куплена в ипотеку. Также нужно будет запросить в банке справку о сумме уплаченных процентов. Повторимся, можно запросить и прикрепить сразу две: за все годы и конкретно за тот, за который вы подаете заявление.
В последнем пункте можно приложить свидетельство о рождении ребенка или свидетельство о заключении брака, если квартира куплена в совместную собственность и супруги распределяют имущественный вычет.
Если при рассмотрении вашего заявления каких-то документов будет не хватать, с вами свяжутся и сообщат об этом. Заново заполнять декларацию будет не нужно, достаточно будет отправить дополнительно недостающие документы.
Куда придут деньги
Следующий шаг — выбрать реквизиты счета в любом банке, указанные в информационном ресурсе ФНС (данные подгружаются в систему на следующий день после открытия счета). Главное условие: счет должен быть открыт на имя заявителя. При этом нет необходимости в каждом последующем заявлении выбирать именно те реквизиты, что уже были использованы для получения вычета ранее.
Когда все данные указаны, нужно подписать заявление неквалифицированной электронной подписью (ключ ЭП также можно сгенерировать бесплатно онлайн) и отправить в налоговый орган.
Как долго идет проверка
Установленный законодательством о налогах и сборах срок проверки декларации составляет три месяца, для заявлений, поданных в упрощенном порядке — один месяц. При этом на практике, по словам Екатерины Михеевой, камеральная проверка и возврат денежных средств осуществляются намного быстрее.
Какие изменения ждут россиян в этом году, читайте по ссылке. Также мы публиковали инструкцию для пенсионеров о том, как и какие выплаты они могут получить.