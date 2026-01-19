НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Отпуск пришлось прервать: Долина вернулась в Россию, когда лишилась элитной квартиры за 112 миллионов

Отпуск пришлось прервать: Долина вернулась в Россию, когда лишилась элитной квартиры за 112 миллионов

Певица прилетела раньше положенного срока

Звезда должна была вернуться 20 января

Народная артистка Лариса Долина на фоне скандала с элитной квартирой в Хамовниках на день раньше вернулась в Россию из ОАЭ. Подробности о внезапном прилете певицы рассказал ее директор Сергей Пудовкин.

«Она уже здесь», — отметил он в разговоре с «Известиями».

Звезда вернулась в Россию из-за климата. Якобы в ОАЭ ей стало очень жарко.

«Там же очень жарко, там летом невозможно жить», — пояснил он причину.

С сегодняшнего дня певица больше не живет в квартире за 112 миллионов. Покупательница Полина Лурье наконец получила ключи и теперь является законной собственницей элитного жилья.

Ранее сотрудники Федеральной службы судебных приставов (ФССП) приехали вместе с адвокатом Лурье Светланой Свириденко в квартиру звезды, чтобы проверить, остались ли там вещи певицы. Они составили опись имущества, чтобы не было претензий.

Также стало известно, что Долину и ее родственников сняли с регистрационного учета. А выселение из квартиры происходило без участия артистки, так как она еще была за границей вместе с дочерью и внучкой.

История вокруг жилья Долиной началась с того, что звезда стала жертвой мошенников летом 2024 года. Она продала элитную квартиру за 112 миллионов, а также отдала сбережения людям, которые представились сотрудниками ФСБ.

После этого обманутая звезда обратилась в суд, который вернул ей жилье. А вот покупательница недвижимости Полина Лурье осталась и без квартиры, и без денег. Но девушка не оставила ситуацию и дошла до Верховного суда, который встал на ее сторону. После Московский городской суд постановил выселить Ларису Долину, ее дочь Ангелину и внучку. Певица просила дать ей больше времени, чтобы успеть вывезти все вещи, но ей не позволили.

