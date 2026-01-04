Россиянам предложили выдавать квартиры даром, но придется выполнить одно условие

Самый эффективный способ обеспечения граждан недвижимостью — строительство социального жилья Источник: Илья Давыдов / E1.RU

России стоит использовать советский опыт и выдавать бесплатно жилье многодетным семьям. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

«Если государство вернется всё-таки к теме масштабного строительства социального жилья, которое было в Советском Союзе начиная с 1960-х годов, и свяжет это с реализацией репродуктивных планов семьи, с рождением ребенка, я думаю, что вот этот путь — он самый эффективный, который мы только можем себе представить», — отметил Рыбальченко.

По его словам, благодаря строительству социального жилья число рождений на женщину превысило 2,1, а сейчас коэффициент рождаемости составляет около 1,4.

«Тогда все понимали, что реализация намерений по рождению детей даст возможность семье жить в той квартире, которую им предоставит государство. Если у вас родится трое детей, значит, на троих детей вы получите квартиру», — заключил Рыбальченко в разговоре с ТАСС.