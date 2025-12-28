Где в стране самая доступная ипотека, а где не светит даже каждому десятому

Источник: Сергей Михайличенко / FONTANKA.RU

Почти половина жителей Чечни имеют право на льготную семейную ипотеку под 6%, но реально получает ее только каждый 200-й. Еще реже деньги на квартиру даже под смешные сейчас проценты берут в Дагестане и Ингушетии, хотя чиновники, кажется, максимально упростили там доступ к льготам. «Фонтанка» изучила статистику и поняла, почему в стране такой подарок от властей доступен лишь каждому десятому.

«Домклик» и Центр финансовой аналитики Сбербанка (ЦФА) опубликовали исследование о доступности льготной ипотеки в российских регионах. В нем выяснялось, какая доля жителей теоретически имеет возможность получить ипотеку на льготных условиях.

Эксперты Сбербанка учли величину доходов домохозяйств и исключили те, кому бы пришлось платить каждый месяц более 80% всех семейных денег. Общее количество тех, кому в принципе полагается льготная ипотека, зависит от того, есть ли в регионе города, где по ней можно покупать жилье в старом фонде. Власти разрешают это только там, где никаких новостроек нет. Проверить, входит ли какой-то город в этот список, можно тут.

Поэтому, например, во всех областных центрах, где что-то да строится, ежемесячный платеж полностью зависит от запредельных цен на новостройки. А в провинциальной глуши вполне можно присмотреть и что-то недорогое в старых домах. Разница, по подсчетам Центробанка, в некоторых регионах достигает 60% за метр, и такое положение дел Эльвира Набиуллина совершенно справедливо называла «кричащим дисбалансом».

Так что там, где семьям позволяют брать в льготную ипотеку квартиры в старом фонде, ежемесячный платеж оказывается резко ниже, чем там, где доступны только новостройки.

Самый простой и понятный пример — разница между Москвой, которая оказалась в конце списка, и возглавляющей рейтинг Чечней. В столице, согласно последним данным Росстата, средняя зарплата — 165 тысяч рублей в месяц, в Чечне — 44,6 тысячи. При этом, по данным сервиса «Домклик», медианная цена квадратного метра в московской трехкомнатной квартире в новостройке — 476 тысяч рублей, а в Чечне — 78 тысяч на вторичке.

Покупаем в льготную ипотеку под 6% трехкомнатную квартиру в 70 квадратных метров по средней в регионе цене за квадратный метр. Обязательный первоначальный взнос — 30%, срок кредита — 25 лет. В тех городах, где по льготе можно покупать жилье на вторичном рынке, ежемесячный платеж порой вдвое меньше, чем за новостройку. В этой таблице не учитываются специфические льготы вроде «сельской» или «арктической» ипотеки.

Отсюда следует, что средний ежемесячный платеж даже под льготные 6% и на 25 лет за скромную трешку в 70 квадратных метров в Москве будет 150 тысяч (и это при условии обязательного сейчас 30%-ного первого взноса), а в Чечне — 24 600 при ровно тех же самых условиях. Это даже если взять за скобки тот факт, что москвичам для первоначального взноса надо где-то будет найти 10 миллионов, а чеченцам — всего 1,6. В среднем платеж по стране — 100 тысяч рублей, о чем мы недавно писали.

Даже в Петербурге при средних зарплатах в 115 тысяч месячный платеж по такой формуле будет 99,1 тысячи. Это, конечно, огромные деньги для любой среднестатистической семьи, но всё же — по расчетам «Домклик» и ЦФА — это могут позволить себе 9,7% семей, и это уже всё же 10-е место по стране. В Москве же льготная ипотека — удел 7,6%.

При этом эксперты «Домклик» отмечают, что с 2018 года, когда впервые появилась льготная программа со сниженными ставками по ипотеке, чиновники постоянно расширяли круг семей, которым она доступна.

Всё начиналось со строгого: рождение второго или следующего ребенка. При таком подходе и том, что далеко не везде в стране строятся новые дома (а льготы всегда давались только на новостройки), кредит под 6% был доступен лишь каждой 50-й семье в России. И надо отметить, что тогда эта программа была лишь приятной мелочью — средневзвешенные ставки по ипотечным кредитам в 2018 году составляли 9,56%.

Со временем льготную семейную ипотеку стали давать и тем, у кого уже просто было двое детей, затем и вовсе за рождение даже одного ребенка. Так доля тех, кому она доступна, выросла сперва до 4%, а затем до 8%, и даже 9,8%.

Последним павшим бастионом стало разрешение давать льготу на покупку вторички в тех городах, где нет новостроек. Список городов постоянно уточняется. А средний уровень доступности льгот достиг 12,5% в среднем по стране.

Причем к этому моменту семейная ипотека осталась в большинстве случаев единственным вариантом приобрести жилье: рыночные ставки на уровне выше 20%, по сути, являются заградительными. Разнообразные схемы «субсидирования» ставок строителями или отсрочка платежей в надежде, что ставки упадут и удастся рефинансировать кредит, — это всё только для самых верующих.