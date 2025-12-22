Стройка по инвестсоглашению: что будет с высоткой на месте снесенного рынка в Ярославле

Вместо рынка в Ярославле решили построить жилой дом Источник: Артём Бауман / 76.RU

В Ярославле несколько месяцев простаивал остов будущей 17-этажки на улице Урицкого в Дзержинском районе. Ее начали возводить на месте снесенного Невского рынка. Поначалу работы шли бодро, но позже гул спецтехники стих, а жители Брагина заметили, что на объекте нет строителей.

В этом тексте рассказываем, кто решил возвести многоэтажку вместо рынка, и что с ней будет дальше.

Масштабное инвестиционное соглашение

Раньше на месте нынешней стройплощадки на улице Урицкого были рассыпаны продуктовые палатки. Кажется, каждый житель Брагина хоть раз заглядывал на «Невскую ярмарку». Но со временем стало известно, что у властей другие планы на территорию, а рынку там не быть.

В январе 2020 года бывший председатель правительства Ярославской области Дмитрий Степаненко подписал постановление о целесообразности заключения соглашения между правительством области и обществом с ограниченной ответственностью «Техстрой» о реализации масштабного инвестиционного проекта.

Вместо Невского рынка было решено построить дом Источник: Яндекс.Карты

Его суть заключалась в том, что власти решили отдать застройщику два участка земли на улице Урицкого в аренду без конкурса, а в обмен компания должна была передать часть квартир в новостройке обманутым дольщикам.

Тогда власти объяснили, что на тот момент проект был лишь в планах, велись переговоры с инвестором. Лишь в 2023 году стало окончательно понятно, что именно появится на месте бывшего рынка — 17-этажный жилой дом на 176 квартир.

«По индивидуальному проекту, односекционный, со встроенными помещениями магазина на первом этаже. Прокладка инженерных коммуникаций предусмотрена в подвале. Состав квартир — одно-, двух, трехкомнатные», — рассказывал тогда начальник инспекции государственного строительного надзора Ярославской области Андрей Фирулев.

У дома предусмотрены парковочные места и благоустройство: газоны, размещение детских, игровых, хозяйственных площадок, зоны для отдыха Источник: Андрей Фирулев / Vk.com

А участок неподалеку отдали под строительство административных зданий. То есть под строения, в которых будут размещаться офисные и бизнес-центры, телерадиокиностудии, студии звукозаписи, редакционно-издательские организации (за исключением типографий), а также организации, в которых жителям будут оказываться различные услуги. Например, юридические, нотариальные и риелторские конторы, туристические и рекламные агентства, копировальные центры.

Со временем на месте бывшего рынка должна появиться жилая высотка Источник: Артём Бауман / 76.RU

Что известно про застройщика

СЗ «Техстрой» был образован в Ярославле в июне 2016 года. Основное направление работы компании — строительство жилых и нежилых зданий. Прибыль «Техстроя» в 2024 году составила 48,3 миллиона рублей при общей выручке в 82,3 миллиона.

​У фирмы четыре владельца — Олег Сизов, Елена Машова, Владимир Трепезов и ООО «Инвест».

Олег Сизов также занимается грузоперевозками и оптовой торговлей лесоматериалами, стройматериалами и санитарно-техническим оборудованием.

Елена Машова является директором «Заволжской строительной компании», раньше работала в сфере торговли и услуг такси.

Застройщик установил паспорт объекта Источник: Артём Бауман / 76.RU

Владимир Трепезов сейчас только совладелец «Техстроя». В прошлом занимался продажей цветов, строительством, торговлей машинами.

ООО «Инвест» принадлежит Дмитрию Савельеву, который также владеет скандальным ООО СЗ «Пейнтбол 76». По данным прокуратуры Ярославской области, фирма в 2017 году получила территорию на улице Попова площадью больше 6,5 тысячи квадратных метров в аренду для строительства пейнтбольной площадки. Но вместо этого возвела три хозпостройки общей площадью около 50 квадратных метров и зарегистрировала на них право собственности. Эти действия позволили арендатору выкупить предоставленный ему участок меньше чем за 5 миллионов рублей при кадастровой стоимости около 20 миллионов.

Компания и власти заключили инвестиционное соглашение Источник: Артём Бауман / 76.RU

После выкупа участка владелец снес постройки, землю разделил на две части, изменил вид разрешенного использования на многоэтажную жилую застройку. Дальше компания попыталась получить разрешение на строительство многоэтажек. Но этот процесс не дали довести до конца. В дело вмешалась прокуратура.

Компания «Техстрой» несколько раз становилась ответчиком в делах по искам покупателей жилья, в которых они требовали возмещения за дефекты в отделке квартир. Компания построила дом на улице Закгейма, 2б, возводила «Сокол Сити» у проспекта Фрунзе.

Почему работа встала

В мэрии Ярославля рассказали, что инвестиционное соглашение действует до 16 ноября 2028 года.

В октябре 2025 года жители Брагина пожаловались на разбитую дорогу на улице Урицкого. Они называли причиной тому развернувшуюся стройку на месте бывшего Невского рынка. В районной администрации тогда сказали, что строительство высотки заморожено.

«Специалисты территориальной администрации Дзержинского района выйдут на объект и проверят соблюдение правил благоустройства вокруг стройки», — обещали в городской администрации.

Жители Брагина рассказали, что в декабре 2025 года заметили рабочих на объекте Источник: Артём Бауман / 76.RU

Ответ о том, почему строительство многоэтажки было заморожено, журналисту 76.RU рассказали в инспекции государственного строительного надзора Ярославской области.

«Приостановка действовала с конца прошлого года в связи с финансовыми трудностями. В настоящее время решается вопрос о возобновлении строительства», — сообщили в инспекции.

По информации специалистов, строительство объекта продолжит та же компания «Техстрой». Редакция 76.RU попыталась связаться с представителями компании, чтобы уточнить сроки возобновления строительства, однако никто не взял трубку.