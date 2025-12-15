Пошли на понижение: в Ярославской области выставили на продажу трехзвездочный отель в центре города

В Ярославской области продают трехзвездочный отель Источник: Российский аукционный дом

В Ростове Великом Ярославской области выставили на продажу трехзвездочный отель на Окружной улице, 29а. Он расположен в самом центре города, неподалеку от местных достопримечательностей. В том числе, в шаговой доступности от музея-заповедника «Ростовский кремль».

Ранее гостиницу пытались продать по начальной цене 812 миллионов 800 тысяч рублей. Но позже цену было решено снизить. На сайте «Российского аукционного дома» сказано, что начальная стоимость составляет 607 миллионов 588 тысяч 288 рублей. При этом, объект продается посредством публичного предложения. То есть, на аукционе цену будут не повышать, а снижать. Она может опуститься максимум до 303 миллионов 794 тысяч 144 рублей.

Новый собственник получит пятиэтажное здание площадью 6,1 тысячи квадратных метров, трансформаторную подстанцию и земельный участок площадью 1,3 гектара.

«Отель построен в 2005 году, с 2019 по 2024 год работал под брендом АZIМUТ Отель Ростов Великий 3*. Номерной фонд состоит из 7 юнитов „стандарт“, 42 „стандарт+“ и 2 „люкс“ (всего 51 номер). В гостинице имеются ресторан на 80 посетителей с небольшим банкетным залом, лобби-бар, конференц-зал, тренажерный зал, бильярдная и парковка для 20 автомобилей и двух автобусов. На территории расположен искусственный водоем. Есть техническая возможность организовать для гостей прогулки на катере по озеру Неро и прокат велосипедов», — говорится в объявлении на сайте «Российского аукционного дома».

Заявки от участников будут принимать до 23 декабря, а сами торги пройдут 26 декабря.