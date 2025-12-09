Мэрия Ярославля приватизировала флигель усадьбы в центре города. Что будет со зданием

Дом, который прячется во дворах на улице Ушинского, продадут почти за 30 миллионов Источник: Артем Бауман / 76.RU

В мэрии Ярославля опубликовали постановление о приватизации служебного флигеля усадьбы Щербаковых на улице Ушинского, 8а. Согласно документу, объект продадут на аукционе.

Двухэтажное здание площадью 501,5 квадратного метра было построено в конце XIX века. Это выявленный объект культурного наследия. При этом предмет охраны объекта не утвержден. Начальная цена здания — 29 миллионов 791 тысяча рублей.

«Дом расположен в отделении от красной линии, в глубине квартала. К первоначальному прямоугольному объему сделаны многочисленные пристройки из силикатного кирпича. В советское время здание подвергалось значительным перестройкам, было приспособлено под коммунальное жилье. Первоначальные фасады и интерьеры здания искажены», — указано в акте технического состояния.

В здании сохранился деревянный мезонин. При этом за несколько веков основная постройка претерпела изменения Источник: Артем Бауман / 76.RU

Кроме того, земельный участок, на котором стоит дом, входит в границы «Культурного слоя г. Ярославля, XI–XVII вв.». Это накладывает ограничения на будущего собственника.

«Лицо, к которому переходит имущественное право на указанный объект культурного наследия и земельный участок, обязано выполнять требования, установленные Федеральным законом „Об объектах культурного наследия народов Российской Федерации“», — указано в документах.