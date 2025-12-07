НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Недвижимость Заедут тысячи человек: огромный участок на берегу Волги в Ярославле выставят на торги под застройку

Заедут тысячи человек: огромный участок на берегу Волги в Ярославле выставят на торги под застройку

Вышло постановление о развитии территории у Толги

279
В Ярославле может появиться новый малоэтажный район | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле может появиться новый малоэтажный район | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле может появиться новый малоэтажный район

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле вышло постановление о проведении аукциона на право заключения договора о комплексном развитии незастроенной территории у поселка Толга в Заволжском районе. Здесь участок площадью 537 577 кв. м. собираются отдать под застройку 3-4-этажными домами. Также на территории можно будет размещать гаражи, салоны красоты, парикмахерские, почтовые отделения, ателье, магазины, физкультурные комплексы, поликлиники — все это высотой до 2-х этажей. Кроме того, предусмотрено размещение садиков до 3 этажей и школ до 4 этажей.

Власти отметили, что сейчас в нормативном радиусе от нового жилого района (в пределах 500 метров) нет детских садов и школ. Поэтому здесь планируется строительство двух садиков на 250 мест каждый и одной школы на 800 мест.

Медицинское обслуживание жители нового жилого района будут получать в поликлинике № 3 клинической больницы № 3 (ул. Здоровья, 10).

На карте отмечена территория, которую отдадут под застройку | Источник: мэрия Ярославля На карте отмечена территория, которую отдадут под застройку | Источник: мэрия Ярославля

На карте отмечена территория, которую отдадут под застройку

Источник:

мэрия Ярославля

«Начальная цена предмета аукциона — 234 783 977 рублей», — отмечается в постановлении мэрии от 5 декабря 2025 года.

На застройку территории власти дают 10 лет.

Напомним, подробности проекта власти Ярославля озвучили 26 июня на публичных слушаниях по изменениям в Генеральный план города. Было отмечено, что количество предполагаемых жителей данного жилого района составит около 11 тысяч человек. В том числе здесь планируют предоставлять участки под индивидуальное строительство для многодетных семей.

Поддерживаете застройку этой территории?

Да
Нет
Затрудняюсь ответить
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
