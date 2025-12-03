НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Недвижимость Обманы продолжатся? Почему пенсионерам не запретят продавать квартиры из-за популярной «схемы Долиной» — ответ Госдумы

Обманы продолжатся? Почему пенсионерам не запретят продавать квартиры из-за популярной «схемы Долиной» — ответ Госдумы

Россиянам предложили другой способ защиты при сделках

В стране увеличилось число случаев, когда пожилые продают квартиру, а затем требуют ее вернуть | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUВ стране увеличилось число случаев, когда пожилые продают квартиру, а затем требуют ее вернуть | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В стране увеличилось число случаев, когда пожилые продают квартиру, а затем требуют ее вернуть

Источник:
Александр Ощепков / NGS.RU

Пенсионерам не запретят продавать квартиры, несмотря на увеличение числа мошенничества по «схеме Долиной». Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев в разговоре с «Газетой.Ru».

Что такое «схема Долиной»

Летом 2024 года народная артистка продала свою недвижимость Полине Лурье за 112 миллионов рублей. Позже выяснилось, что Долина стала жертвой аферистов и перевела им полученные деньги.

Суд признал сделку недействительной и вернул квартиру певице. Мошенники получили до семи лет колонии. При этом покупательница осталась и без жилья, и без денег.

«Пенсионеры чаще других попадают на уловки мошенников из-за своей уязвимости. К основным причинам относятся меньшая осведомленность о современных технологиях, доверие к представителям официальных организаций, изолированность и потребность в общении. Мошенники пользуются этими факторами, чтобы запугать или ввести пожилых людей в заблуждение», — заявил он.

Кошелев считает, что запрет сделок для пенсионеров недопустим, так как это противоречит принципу «социального и свободного государства».

«Идет обсуждение введения обязательного нотариального заверения всех сделок с недвижимостью и обязательного страховании сделок, если это является единственным жильем», — сказал депутат.

Он также добавил, что вводить дополнительные проверки для пенсионеров перед продажей жилья не будут. Для безопасности сделок он посоветовал россиянам собирать больше документов.

«Покупатель вправе сам попросить дополнительные документы. Например, было бы правильным при продаже единственного жилья попросить продавца предъявлять справку о том, что ему есть где жить, поскольку именно отсутствие такого места является в суде одним из основных доводов в оспаривании сделки. Кроме того, учитывая, что продавец в случае оспаривания сделки часто ссылается на то, что „не осознавал свои действия“ и „находился в измененном состоянии“, то не лишней будет и заверенная справка, подтверждающая психическое здоровье продавца», — отметил он.

После случая с народной артисткой РФ схема обмана с квартирами стала очень популярной. Пожилые люди со всей страны начали продавать свое жилье, а позже заявляли о мошенничестве. Так покупатели вновь оставались без квартир и денег.

На это обратили внимание и в Госдуме. Депутаты предложили в такой ситуации аннулировать сделку и оставлять выкупленное жилье не обманутому мошенниками продавцу, а покупателю.

Виктория Корнеева
Виктория Корнеева
Гость
2 минуты
Мошенники это те кто продают и государство что стоит на их стороне.
