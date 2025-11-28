«Долиной вернули — и мне вернете!» Супруги купили квартиру у пенсионерки, а та потребовала жилье назад

Так выглядит эта квартира сейчас, когда начался ремонт Источник: личный архив Марии

Случаи, когда люди покупают на вторичном рынке жилье, а потом оказываются на улице с миллионными долгами без крыши над головой, стали происходить с пугающей регулярностью. Это даже называют «эффектом Долиной», ведь случай с певицей, когда она смогла отсудить свое жилье, проданное за 120 миллионов по указке мошенников, прогремел на всю страну. При этом звезда также заявила о намерении оспаривать сделку, по которой она должна была бы вернуть деньги обратно. Речь идет о волне афер, когда пенсионеры продают свое жилье, а затем возвращают его обратно через суд, ссылаясь на то, что были обмануты. Ведь сделку они совершали якобы «под влиянием мошенников» или «находясь не в своем уме». 26-летняя Мария из Тулы рассказала корреспонденту 71.ru, как они с мужем купили в ипотеку однушку почти за три миллиона рублей — а теперь им приходится бороться за свое новое жилье в суде. «С виду это была милая женщина» Мария с мужем планировали улучшить жилищные условия и перебраться из одной квартиры в другую, попросторнее. Речь идет не о каких-то царских хоромах. Всего лишь однушка, но рядом с детским садом и родственниками. Квартира была из разряда «убитых» и требовала серьезных вложений. Тогда женщина с мужем думали, что эти проблемы можно будет легко решить — ведь они собирались продать свою старую квартиру и на эти деньги сделать ремонт в новой. К счастью, расставаться со старыми жилыми метрами они не поспешили. «В августе планировалась наша свадьба. Перед этим решили, что нужно подыскать жилье получше, чтобы всей нашей будущей семье было комфортно. Подали на ипотеку, после одобрения неделю где-то смотрели варианты, искали близко к обоим родителям, чтобы им было проще нам помогать, ну и чтобы рядом был детский садик. Мы планировали ребенка. В результате наткнулись на карточку на портале быстрых объявлений от агентства „Полезные люди“ (на данный момент организация в Туле ликвидирована. — Прим. ред.). Обычная пятиэтажка, квартира по нормальной цене, полностью под ремонт, но родители рядом и садик прямо под окнами, это подкупило. Милая женщина Людмила 68 лет презентовала нам квартиру вместе с риелтором. Мы в моменте начали сомневаться: одна стена квартиры уходила в арку, вдруг холодно, вдруг сырость, но хозяйка нас уверяла, что всё в порядке, и соседи хорошие, и район спокойный, для семейной жизни — самое то», — рассказывает Мария.

Молодая пара успела вывезти часть старых вещей и приступить к ремонту Источник: личный архив Марии

«Она подарила нам икону на счастье, а через неделю подала иск» По словам женщины, пришли они на осмотр жилья, будучи «вооруженными» и наслушавшись страшилок о том, как пенсионеры продают квартиры, а потом возвращают их через суд, собирались всё проверить от и до. Поэтому с собой они взяли риелтора, который общался и с продавцом квартиры, и с нанятой той стороной риелтором. «Начитавшись страшных историй в интернете, решили сразу всё проверить. Наш риелтор много задавал вопросов: зачем продаете, какие у вас планы. Продавец сразу заверила: квартиру решила продать потому, что дочь свою купила, мол, переезжаю к ним помогать с внуками и заодно ипотеку им помогу закрыть. Всё выглядело прилично, поэтому мы решили вносить задаток, определили день и время, всё прошло гладко». Саму сделку решили провести через две недели — за это время продавец должна была решить вопросы с коммуналкой и выписаться. К концу апреля обе стороны приехали в банк. Там оформили ипотечный договор, сделку, провели оплату через систему безопасных платежей. В общем, всё выглядело максимально безопасно. Осталось только получить ключи от продавца — по договору на переезд отводилось две недели. Но тут начались странности: куда-то пропал риелтор продавца, причем с концами — перестал выходить на связь и заявил, что «ничего не знает». Когда покупатели приехали к бывшей хозяйке их новой квартиры, та тоже открыла дверь не сразу. А потом заявила: «Позвонили какие-то люди, сказали продать квартиру, деньги перевести на безопасный счет, но квартиру вернут, переезжать никуда не надо, а потом еще 20% сверху заплатят за моральную компенсацию». «Естественно, мы с мужем сразу поехали к Людмиле. Когда мы приехали, я поднялась в квартиру, муж остался в машине. Открыла она не сразу, но потом я прошла в квартиру. Она мне рассказала всю эту историю, мол, ей позвонили мошенники, сказали, что она должна продать квартиру, получить деньги и отправить им. Но они ей сказали, что она останется собственником, переезжать никуда не придется. Еще и получит плюс 20% от суммы обратно. Тогда я ее выслушала, мы с ней поплакали вместе. Она заявила, что якобы думала, что всё происходит понарошку. При этом в банке и в договоре несколько раз четко было оговорено, что, зачем и для чего, — как при таких условиях женщина могла верить, что она останется якобы „собственником“, неясно. Людмила попросила дать ей время на переезд. Уже тогда она подтвердила, что деньги перевела на Украину. Мы ее не принуждали ни к чему, она сама согласилась со всем, просто попросила ей помочь», — делится Мария, которая тогда не понимала, чем ее сочувствие может обернуться. В итоге переезд Людмилы затянулся еще на две недели. Мария с мужем пошли навстречу обманутой женщине, не стали выгонять, дали время собраться (хотя, по идее, та уже должна была давно съехать к дочке). Потом они помогали перевозить вещи, и уже 1 июня женщина окончательно перебралась в другое жилье, передав ключи новым хозяевам. В благодарность за помощь женщина подарила паре самодельную иконку «на семейное счастье». А уже через неделю, как выяснилось, Людмила подала против пары иск с требованием вернуть квартиру. Вот только Мария с мужем узнали об этом только через месяц, когда им пришло письмо. Всё это время Мария и Людмила прекрасно общались.

Так выглядело фото квартиры на сайте объявлений Источник: союз риелторов «Полезные люди» Вот так выглядит эта квартира сейчас Источник: личный архив Марии

«Долиной вернули — и мне вернете» По словам Марии, первое судебное заседание было назначено на те даты, когда у них с супругом должна была состояться свадьба, то есть на август. Первым делом молодые люди написали Людмиле и задали вопрос: что вообще происходит? Людмила заявила, что не в курсе происходящего, всем якобы занимается дочка. При этом иск был подан самой Людмилой. Потом женщина и вовсе поменяла показания и стала требовать возврата квартиры в суде, ссылаясь на то, что она якобы не понимала, что делает, при продаже. При этом выписки и справки из медицинских учреждений показывают, что женщина в момент продажи жилья находилась в полностью вменяемом состоянии, а из болезней у нее имеется только артрит. «В суде она много раз заявляла, что хочет разорвать сделку и вернуть квартиру. При этом она сначала ссылалась на положение закона, по которому возврат должен быть двухсторонним — то есть ей квартиру, нам деньги обратно. Но позже она заявила, что денег у нее нет, и мы их не увидим: хотя на юристов и экспертизы ей хватает! Мы с их стороны за те несколько заседаний всякое слышали, например: „Долиной вернули, и мне вернете“. А когда у нее в суде спрашивали, где деньги, она улыбалась и говорила, что перевела мошенникам на Украину», — рассказывает Мария. Поговорить с самой Людмилой у нас не получилось: как только корреспондент 71.ru представился, женщина бросила трубку. Но мы готовы выслушать и опубликовать ее версию событий, если она захочет. На данный момент дело было отправлено на рассмотрение с нуля уже четыре раза и неизвестно, чем всё закончится. Мария с мужем рискуют остаться без квартиры и с огромным долгом — ипотеку брали под 28% годовых. Также, как выяснилось, за последние два года Людмила провела уже четыре сделки с недвижимостью — то есть не знать, что такое сделка и купля-продажа, пенсионерка не могла. И поэтому считать, что «продать квартиру и остаться ее собственником» в принципе возможно, оснований у нее не было. «Сейчас на судах она рассказывает уже несколько разных версий, почему продала квартиру и как всё было. Нам в первом разговоре она заявила про мошенников, которые ее заставили продать квартиру (при этом убедили, что она будет собственником). В суде она теперь говорит, что ей якобы нужно поменять номер в реестре — а для этого надо продать квартиру. И после продажи номер якобы поменяется, и она станет собственником. А еще на одном суде она говорила, что на нее якобы оформили доверенность, и, чтобы квартиру не забрали украинцы, ее нужно продать», — рассказывает Мария. Пока супруги продолжают жить в старой квартире. Ремонт, который они начали делать в новой, остановили на полпути: ждут, когда вопрос с жильем решит суд. По словам Марии, они пытались узнать в банке, как можно решить вопрос с ипотекой, которую они взяли, но пока тут вариантов нет: деньги за жилье заплачены, договор подписан — плати.

Туляки легко могут остаться без денег и купленной квартиры — ведь судебная практика не на стороне покупателя Источник: Ксения Потеева / FONTANKA.RU