В Ярославле без разрешения начали строительство многоквартирного дома. Что это за объект

В Ярославле без разрешения начали строительство многоквартирного дома. Что это за объект

Власти будут принимать решение о судьбе здания

В Ярославле обнаружили стройку многоквартирного дома, которая была начата без разрешения. Специалисты инспекции государственного строительного надзора региона выехали с проверкой в Красноперекопский район после обращений местных жителей.

Обследовали земельный участок на Мануфактурной улице, 27/1.

«Установлено, что возведение объекта капитального строительства (жилой дом блокированной застройки) производится без разрешения на строительство», — рассказали в инспекции.

Информацию о случившемся направили в департамент градостроительства мэрии Ярославля. Власти будут решать судьбу объекта. Либо представители мэрии обратятся в суд с иском о сносе, либо застройщик должен будет привести постройку в соответствие с установленными требованиями. Также есть третий вариант: возможно установление отсутствия признаков самовольной постройки.

О том, какое именно решение примут в отношении объекта, станет известно позже.

Ранее 76.RU сообщал, что откроют в здании бывшей гостиницы «Юбилейная» на Которосльной набережной в Ярославле.

Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Строительство Надзор Жилой дом Красноперекопский район
Комментарии
3
Гость
34 минуты
А что так можно было? Своим небось быстро разрешения выписывают!
Гость
25 минут
А есть ещё вариант, о нём умолчим, все и так знают.
Читать все комментарии
