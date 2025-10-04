В Ярославле без разрешения начали строительство многоквартирного дома. Что это за объект

В Ярославле обнаружили стройку многоквартирного дома, которая была начата без разрешения. Специалисты инспекции государственного строительного надзора региона выехали с проверкой в Красноперекопский район после обращений местных жителей.
Обследовали земельный участок на Мануфактурной улице, 27/1.
«Установлено, что возведение объекта капитального строительства (жилой дом блокированной застройки) производится без разрешения на строительство», — рассказали в инспекции.
Информацию о случившемся направили в департамент градостроительства мэрии Ярославля. Власти будут решать судьбу объекта. Либо представители мэрии обратятся в суд с иском о сносе, либо застройщик должен будет привести постройку в соответствие с установленными требованиями. Также есть третий вариант: возможно установление отсутствия признаков самовольной постройки.
О том, какое именно решение примут в отношении объекта, станет известно позже.
