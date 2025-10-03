Работы продлятся до 2028 года: что откроют в бывшей гостинице «Юбилейная» в Ярославле

Что делают с бывшей гостиницей «Юбилейная» в Ярославле Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Жители Ярославля задались вопросом о судьбе бывшей гостиницы «Юбилейная» на Которосльной набережной, 26. В здании демонтировали большую часть окон. Сквозь проемы видны голые стены бывших номеров.

«Уже столько лет там что-то делают. Проезжал мимо, заметил строительную технику, рабочих. Интересно, что будет теперь в здании?» — поинтересовался читатель 76.RU.

«Юбилейную» выставили на продажу еще в 2018 году за полмиллиарда рублей. Тогда бывший владелец гостиницы Яков Якушев говорил, что здание, построенное во времена СССР, находилось в обременении у банка. В 2021 году стало известно, что легендарная гостиница закрывается. Тогда в администрации отеля пояснили, что здание было продано, а новый собственник начал реконструкцию.

Рабочие демонтировали большую часть окон Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В мэрии Ярославля 76.RU рассказали, что по сведениям ЕГРН здание принадлежит АО «Ярославский технический углерод имени В. Ю. Орлова».

«В настоящее время в здании проводятся работы по капитальному ремонту, о чем свидетельствует паспорт объекта, размещенный со стороны Которосльной набережной», — рассказали в городской администрации.

В беседе с 76.RU представитель «Ярославского технического углерода имени В. Ю. Орлова» подтвердил: в здании проводят капитальный ремонт.

«Это будет гостиница также, как и было раньше. Пока название так и будет „Юбилейная“», — рассказал представитель компании.

Завершить работы в гостинице планируют в июне 2028 года Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

По его словам, окончание капитального ремонта планируется в 2028 году.

Что за компания владеет гостиницей «Юбилейная»

Акционерное общество «Ярославский Технический Углерод Имени В. Ю. Орлова» было образовано в декабре 1992 года. Предприятие зарегистрировано в Ярославле на улице Гагарина, 74А.

Генеральный директор компании — Александр Орлов. Актуальные данные об акционерах на 2025 год не раскрываются. По данным сервиса «Контур.Фокус», основное направление работы акционерного общества — производство прочих основных неорганических химических веществ. Однако помимо этого, предприятие активно ведет гостиничный бизнес. В сеть Orlov Hotels входит три отеля.

Компания владеет сетью отелей Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Первый объект — гостиничный комплекс «Любим», состоящий из трех четырехэтажных корпусов, появился в 2014 году на 2-й Мельничной улице.

В 2023 году состоялось торжественное открытие четырехзвездочной гостиницы «Соколена» в Красноперекопском районе. Ее АО «ЯТУ имени В. Ю. Орлова» строило напротив «Арены-2000» с 2013 года. Как рассказывал генеральный директор компании Александр Орлов, инвестиции в объект составили 3,7 млрд рублей. Благодаря ее открытию было создано около 300 рабочих мест.

А в 2024 году на Волжской набережной появился первый пятизвездочный отель Ярославля «Ласточка».

На Которосльной набережной в Ярославле вновь откроется гостиница Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Начало крупным проектам еще при жизни дал Вадим Орлов — бывший генеральный директор ОАО «Ярославский технический углерод». Он руководил предприятием с 1991 по 2006 год, а затем стал председателем совета директоров. Бизнесмен и меценат проявил себя как блестящий менеджер и был удостоен национальной общественной премии им. Петра Великого и Золотого Знака. Он также являлся почетным гражданином Ярославля. Вадим Орлов скончался 6 сентября 2016 года.

Капитальный ремонт продлится еще почти три года Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Имя Вадима Орлова сейчас носит музей на Волжской набережной в Ярославле. Там представлены коллекции фарфора, серебра, чугунного литья, предметов быта, принадлежавших меценату.