«Ничего не изменится, пока в ЖКХ одни и те же люди». Какой должна быть коммунальная реформа в России и нужен ли опыт СССР

При министерстве ржавых труб станет меньше? Источник: Иван Митюшёв / 29.RU

В российской коммуналке грядет революция. Любого спроси на улице, доволен ли он ЖКХ — и оптимистов найдутся единицы. Коммуналка как социальный раздражитель может спорить лишь с инфляцией. Озаботились этим и в федеральном Центре. Обсуждается возможность возвращения к государственному планированию и даже создания отдельного министерства ЖКХ.

Идея создания отдельного министерства впервые была озвучена на встрече Владимира Путина с лидерами партий. Леонид Слуцкий тогда и предложил: нужно, типа, целое ведомство для «здорового государственного планирования и решения вопросов технического учета жилищного фонда».

С 1991 года, после расформирования Госкомитета по ЖКХ РСФСР, в России не существовало отдельного федерального органа, ответственного за коммунальное хозяйство. В период с 2008 по 2013 годы вопросами ЖКХ занимались Департамент жилищной политики и Департамент жилищно-коммунального хозяйства Минрегиона, которые впоследствии были объединены. После ликвидации Минрегиона в 2014 году, курирование ЖКХ перешло к Минстрою России.

Про то, что коммуналка теперь — постоянный источник головной боли для властей (по крайней мере, судя по валу жалоб), только недавно говорили генпрокурор Игорь Краснов и спикер Госдумы Вячеслав Володин. Что же больше всего волнует россиян? Высокие тарифы, ужасное качество услуг, изношенные коммуникации, непрозрачные управляшки… Полный букет, в общем. Подробности — в материале MSK1.RU.

Спасет ли отрасль back to USSR: возврат к госпланированию и воссоздание «советского» министерства?

— Нужно ли создавать государственный орган управления частным рынком жилищных и коммунальных услуг? Однозначно нет! Этот рынок на 90% частный, он относится к регулированию собственниками жилья и их многоквартирных домов и частных домовладений в поселках ИЖС. Вместо госрегулирования нужно самоуправление собственников! — критикует идею Слуцкого президент Некоммерческого партнерства управляющих недвижимостью «Совладение» Александром Павленко, отвечая на вопросы MSK1.RU.

— Но почему бы все эти функции не передать государству, как было в советское время?

— Создание государственного министерства ЖКХ — не актуально, так как государство не может управлять чужим имуществом. А содержать всю эту сферу за счет бюджета — это, простите, коррупция, что, кстати, мы и наблюдаем сегодня. Поймите, государство не должно управлять частной собственностью. Это всё равно, что сотруднику ГАИ передать управление вашим автомобилем, и он будет вас возить, а вы будете просто находиться в кабине.

— А кто должен контролировать качество услуг?

— Саморегулируемые организации (СРО) будут обеспечивать контроль за качеством услуг. Они будут устанавливать стандарты и следить за их соблюдением. Кроме того, конкуренция на рынке заставит управляющие компании предоставлять качественные услуги, чтобы привлечь клиентов.

Оптимально, когда собственники сами должны решать, как управлять своим имуществом. А если создавать министерство ЖКХ, то, скажем так, «общественное министерство». В виде общероссийской некоммерческой организации, которая бы представляла интересы всех собственников жилья в Российской Федерации. Причем наблюдательный совет такой организации следовало бы возглавить лично президенту РФ хотя бы на первоначальной стадии с целью запуска реформы ЖКХ.

— Ну а что конкретно, как вы считаете, нужно реформировать в первую очередь? Болевых точек в ЖКХ так много, что сразу и не поймешь, где главная.

— Я бы отталкивался от результата реформы. А ее основными результатами будут не только справедливые и экономически обоснованные цены на услуги ЖКХ, но и жилищное самоуправление в каждом многоквартирном доме и переход на самофинансирование данной отрасли. По нашим подсчетам, это позволило бы сэкономить российскому бюджету более 1,5 трлн рублей ежегодно.

Необходимо привлечь основных участников рынка ЖКХ (ВЭБ.РФ, «Дом.РФ», ВТБ и Сбербанк, а также АФК «Система»), и совместно с ними рассмотреть представленные нами предложения по проведению реформы ЖКХ в стране. Провести капитализацию жилищной недвижимости, что обеспечит дополнительные возможности по развитию фондового рынка в стране на 100 трлн рублей.

— Всё это звучит солидно, суммы большие. Но кто мешает такую реформу начинать прямо сегодня?

— Нам уже удалось отработать основные механизмы проведения реформы ЖКХ (точнее, реформирования всей жилищной сферы) на примере десятков жилых домов, где создавались ТСН, ТСЖ или ЖСК. И таких жилищных объединений в России более 53 тысяч. А борьба идет с чиновниками, которые ориентируются на ложные цели: незаконное использование госсобственности, получение прибыли и личное обогащение на социально значимом рынке жилья и ЖКХ.

«Из 11 замов только один занимается ЖКХ»

Председатель Жилищного союза Москвы, юрист Константин Крохин тоже смотрит на перспективу новой реформы со скепсисом. По словам эксперта, он сам давно продвигал идею разделения Министерства строительства и ЖКХ.

— У нас один из аргументов был такой: из 11 заместителей министра только один занимается ЖКХ, и то он не успевает. До конца 2024 года Минстрой отвергал любые изменения. Но обсуждение в итоге привело к тому, что родились поручения президента. И мы сейчас видим, что эти поручения преобразовались в конкретные действия.

При этом, как говорит Крохин, чтобы изменения в системе управления ЖКХ заработали, нужно не только обновление структуры, но прежде всего появление новых лиц с новыми подходами.

— Ничего не изменится, пока [отраслью занимаются] одни и те же люди. Как только появится новый человек, который с пониманием скажет: вот это мы делаем, мы вот это делаем. Когда появится, например, федеральный жилищный инспектор, о чём мы давно говорим. Вот сейчас начали говорить: Госснаб, Госплан, госуправление в сфере ЖКХ… Да, новая должность появится у кого-то, новые кресла. Но ничего не изменится, пока сидят одни и те же люди. Вот в чём проблема.

А вы как думаете, министерство поможет? Да Нет