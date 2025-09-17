НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Стали покупать меньше квартир? Что происходит с ипотекой в Ярославской области

Публикуем официальные данные по жилищным займам

В Ярославской области за первое полугодие 2025 года было оформлено в два раза меньше ипотечных займов, чем за первые шесть месяцев 2024 года.

Данные об этом опубликовало ярославское отделение Банка России. По статистике в январе 2024 года в регионе оформили 528 ипотек. В феврале — 717. В марте жилищных кредитов было оформлено больше — 877. В апреле жители региона взяли 971 ипотечный займ. В мае банки Ярославской области выдали 1172 кредита на покупку жилья, а в июне — 1433. Суммарно за первые шесть месяцев 2024 года в регионе было оформлено 5698 ипотечных займов.

Тем временем в январе 2025 года было оформлено всего 219 кредитов на жилье. В феврале — 503, а в марте 496. В апреле банки региона выдали 495 ипотечных займов, в мае — 474, а в июне 529. За полгода банки региона выдали 2716 кредитов на жилье.

При этом в первом полугодии 2024 года банки выдали заемщикам 17 млрд 567 млн рублей. За этот же период 2025 года сумма сократилась до 9 млрд 483 рублей.

А вот общая задолженность по региону выросла. Например, на 1 июля 2024 года жители Ярославской области должны были банкам 114 млрд 187 млн рублей. А в 2025 году этот показатель вырос до 115 млрд 215 рублей.

Будут ли люди чаще оформлять ипотеки

12 сентября Центробанк снизил ключевую ставку до 17%. Казалось бы, покупательский интерес на рынке недвижимости мог стать более оживленным из-за подешевевших кредитов, но эксперты говорят, что это не так.

«Снижение ставки на 1% в целом по-крупному абсолютно никак не повлияет на работу девелоперов», — рассказал нашим коллегам из E1.RU глава «Атлас Девелопмент» Владимир Городенкер. — «Мы ожидаем, что какой-то прорыв по потребительскому спросу наступит при ставке в районе хотя бы 11%. Это значит, что ипотечная ставка может быть в районе 14–15%, при таких процентах ипотеки мы увидим начинающийся спрос со стороны клиентов».

Того же мнение придерживается научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

«Чтобы реально говорить об ипотечном кредите, „ключ“ должен быть где-то 8-10%, ну максимум 12%», — объяснял экономист.

Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Ипотека Кредитование Ставка ЦБ Квартира Банк
Комментарии
Гость
15 минут
Не будут брать ипотеку под 10-12 проценов ключевой ставки,так как банки приклеят еще 5 и будет 15-17 процентов стоимость ипотеки.Все,кому нужно было (умные) уже взяли ипотеку под 6-8 процентов,остальные (не очень умные) взяли позже ипотеку под 15-22 процента и сдали себя в рабство. Пока не будет стоить ипотека 7-10 процентов,спроса не неё не будет
