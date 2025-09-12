НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+16°C

Сейчас в Ярославле
Погода+16°

облачно, без осадков

ощущается как +14

3 м/c,

вос.

 767мм 55%
Подробнее
4 Пробки
USD 85,66
EUR 99,74
Погода на выходные
Почему не работает интернет
Закрыли аэропорт
Ярославский бренд покорил Россию
Годовщина гибели Галимова
Самолет ушел на запасной аэродром
Давка в автобусах
Хартли меняет «Локомотив»
Работа рок-клуба под угрозой
Создадут «Ваксман-центр»
Недвижимость Центробанк в третий раз подряд снизил ключевую ставку. Стоит ли бежать за ипотекой?

Центробанк в третий раз подряд снизил ключевую ставку. Стоит ли бежать за ипотекой?

Эксперт рассказал, как ситуация скажется на рынке недвижимости

130
ЦБ уже в третий раз снизил ключевую ставку&nbsp;— доступная ипотека всё ближе | Источник: Артем Устюжанин / Городские медиаЦБ уже в третий раз снизил ключевую ставку&nbsp;— доступная ипотека всё ближе | Источник: Артем Устюжанин / Городские медиа

ЦБ уже в третий раз снизил ключевую ставку — доступная ипотека всё ближе

Источник:

Артем Устюжанин / Городские медиа

Центральный банк России принял очередное решение по ключевой ставке, опять ее понизив.

До этого ЦБ уже дважды ее снижал — в июне с 21 до 20%, а в конце июля с 20 до 18% годовых. Теперь ставка составляет 17%, однако на рынке ипотеки и темпах продаж недвижимости это пока никак не скажется.

«Снижение ставки на 1% в целом по-крупному абсолютно никак не повлияет на работу девелоперов», — говорит E1.RU глава «Атлас Девелопмент» Владимир Городенкер.

Эксперты ждут более значительного снижения.

Мы ожидаем, что какой-то прорыв по потребительскому спросу наступит при ставке в районе хотя бы 11%. Это значит, что ипотечная ставка может быть в районе 14–15%, при таких процентах ипотеки мы увидим начинающийся спрос со стороны клиентов.

Владимир Городенкер

девелопер, инвестор

При этом, как отмечает владелец компании «Атлас Девелопмент», даже постепенное снижение ставки всё же приносит свои плоды для застройщиков.

«Каждый процент понижения ключевой ставки дает нам возможность экономить достаточно огромные деньги в виде процентов, которые мы обязаны платить банкам. Могу сказать, что для нас понижение ключевой ставки на 1% в год дает экономию в затратах на обслуживание проектного финансирования около 180 миллионов рублей. Деньги колоссальные, да, мы их сейчас не платим, они капитализируются, и мы их должны будем оплатить по завершении объектов, но цифры колоссальные», — говорит девелопер.

Для тех, кто планирует обзаводиться своей недвижимостью, по его мнению, тоже есть плюсы. Даже при небольшом снижении ставки можно понять общий тренд и успеть оформить ипотеку до того, как она станет доступна многим и повлечет рост цен на недвижимость.

«Девелоперы находятся в очень непростой ситуации в части маржинального дохода и так или иначе эти потери могут отыгрывать в будущем. Поэтому сегодня невероятно низкие цены и невероятно выгодные условия для покупки. В итоге снижение ставки на каждый процент приближает нас к тому, что клиенты начинают задумываться, интересоваться», — считает Владимир Городенкер.

<p>Владимир Городенкер</p><p>Владимир Городенкер</p>

Для девелопера каждый процент понижения — это, конечно же, возможное облегчение в целом по финансовой модели, но не более.

Владимир Городенкер

девелопер, инвестор
ПО ТЕМЕ
Юлия ЗабайловичЮлия Забайлович
Юлия Забайлович
редактор раздела «Недвижимость» на E1.RU
Ключевая ставка Центробанк Ипотека Стройка
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Всего три правила»: простые секреты сбора грибов — вы будете возвращаться с полными корзинами
Александра Бруня
Ведущий корреспондент
Мнение
«Мясо почти не покупаю». 38-летняя предпринимательница купила квартиру в ипотеку и рассказала, что пережила за первый год
Анастасия
Мнение
Как 10 килограммов картошки на плечах: обувщик рассказал, чем опасны туфли на каблуке
Артуш Костанян
Потомственный обувщик из Армении
Мнение
«Собирали по частям»: нейрохирург рассказал, как на самом деле спасают выпавших из окна малышей
Дмитрий Шелкошвеев
Врач-нейрохирург
Мнение
«Лучше отдать пару тысяч и забыть»: председатель родительского комитета — о том, как и зачем собирают деньги в садах и школах
Анастасия Жердина
Журналист
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление