Центробанк в третий раз подряд снизил ключевую ставку. Стоит ли бежать за ипотекой?

ЦБ уже в третий раз снизил ключевую ставку — доступная ипотека всё ближе Источник: Артем Устюжанин / Городские медиа

Центральный банк России принял очередное решение по ключевой ставке, опять ее понизив.

До этого ЦБ уже дважды ее снижал — в июне с 21 до 20%, а в конце июля с 20 до 18% годовых. Теперь ставка составляет 17%, однако на рынке ипотеки и темпах продаж недвижимости это пока никак не скажется.

«Снижение ставки на 1% в целом по-крупному абсолютно никак не повлияет на работу девелоперов», — говорит E1.RU глава «Атлас Девелопмент» Владимир Городенкер.

Эксперты ждут более значительного снижения.

Мы ожидаем, что какой-то прорыв по потребительскому спросу наступит при ставке в районе хотя бы 11%. Это значит, что ипотечная ставка может быть в районе 14–15%, при таких процентах ипотеки мы увидим начинающийся спрос со стороны клиентов. Владимир Городенкер девелопер, инвестор

При этом, как отмечает владелец компании «Атлас Девелопмент», даже постепенное снижение ставки всё же приносит свои плоды для застройщиков.

«Каждый процент понижения ключевой ставки дает нам возможность экономить достаточно огромные деньги в виде процентов, которые мы обязаны платить банкам. Могу сказать, что для нас понижение ключевой ставки на 1% в год дает экономию в затратах на обслуживание проектного финансирования около 180 миллионов рублей . Деньги колоссальные, да, мы их сейчас не платим, они капитализируются, и мы их должны будем оплатить по завершении объектов, но цифры колоссальные», — говорит девелопер.

Для тех, кто планирует обзаводиться своей недвижимостью, по его мнению, тоже есть плюсы. Даже при небольшом снижении ставки можно понять общий тренд и успеть оформить ипотеку до того, как она станет доступна многим и повлечет рост цен на недвижимость.

«Девелоперы находятся в очень непростой ситуации в части маржинального дохода и так или иначе эти потери могут отыгрывать в будущем. Поэтому сегодня невероятно низкие цены и невероятно выгодные условия для покупки. В итоге снижение ставки на каждый процент приближает нас к тому, что клиенты начинают задумываться, интересоваться», — считает Владимир Городенкер.