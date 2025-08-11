НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+20°C

Сейчас в Ярославле
Погода+20°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +21

0 м/c,

 750мм 68%
Подробнее
3 Пробки
USD 79,78
EUR 92,88
Где остались места в 10-е классы
Стоит ли брать ипотеку
Где искать ягоды
Ярославцы в Дагестане
Обзор популярного ТЦ
Викторина для ярославцев
Девушка выпала из окна
Открыл бизнес с глухой деревне
Новый микрорайон с высотками
Сгорел в машине
Экономика Высокая аренда и заоблачная ипотека: изменит ли ставка ЦБ в 18% ситуацию на рынке недвижимости

Высокая аренда и заоблачная ипотека: изменит ли ставка ЦБ в 18% ситуацию на рынке недвижимости

Отвечает экономист Георгий Остапкович

946
12 комментариев
Стоит ли брать ипотеку со ставкой ЦБ в 18% | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСтоит ли брать ипотеку со ставкой ЦБ в 18% | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Стоит ли брать ипотеку со ставкой ЦБ в 18%

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В июле 2025 года Банк России снизил ключевую ставку с 20% до 18%. По логике из этого следует, что потребительские кредиты и ипотечные займы станут более доступными для россиян. Банки должны предлагать их по меньшей процентной ставке, чем когда показатель ЦБ держался на 21-20%.

Но существенно ли это отразится на рынке недвижимости, и смогут ли люди позволить себе купить собственное жилье в кредит? Поговорили об этом с научным руководителем Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгием Остапковичем.

«За пять лет человек оплачивает две квартиры»

С июля 2024 года, когда в России отменили общую льготную ипотеку, в городах начала расти стоимость аренды жилья. Яркий пример — Ярославль. По данным ГК «Метро» за год съем квартир подорожал на 22,4%.

Специалисты объясняют: из-за подорожавшей ипотеки люди отложили покупку жилья, а накопленные средства положили на депозитные счета. Потребительский ракурс внимания сместился на аренду, а из-за выросшего спроса повысилась и цена.

«Это прямое следствие. Потому что у застройщиков выросли издержки, им сложно добывать деньги. Падает спрос. Люди не имеют возможности купить квартиру, так как они покупали со льготной ипотекой. Теперь продается только элитное жилье и квартиры премиум-класса», — объяснил Георгий Остапкович.

Другими словами, позволить себе покупку квартиры в нынешних условиях может только высокодоходное население. А для других ипотечные ставки слишком высоки.

«Там где-то идет до 25-28%. Если человек берет кредит по ставке 28%, то за пять лет он оплачивает две квартиры. Ну кто может позволить себе покупать квартиры по такой цене? А если человек берет кредит на 15-20 лет, то оплачивает три квартиры в итоге по лимиту», — объяснил экономист.

«Покупателей нет»

Георгий Остапкович рассказал, что эксперты ожидали спада строительных объемов в 2025 году на 20-30%, но пока этого не происходит.

«Стройка немного просаживается, так как застройщики не могут позволить себе скидывать цены, потому что они закредитованы. И если они будут дешево продавать [квартиры], то не смогут рассчитаться с банками за свои кредиты», — объяснил экономист.

<p>Георгий Остапкович</p><p>Георгий Остапкович</p>

Но тенденция есть: падает спрос, падает объем продаж. Сегодня для строителей главная проблема не как построить дом, а как его продать.

Георгий Остапкович

Научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ

«То есть, покупателей нет, особенно на жилье эконом-класса, которое покупало среднедоходное население. Такое происходит во всех регионах», — уточнил экономист.

Ставка упала или нет?

Ставка в 18%, по словам экономиста, не может вернуть тот же покупательский спрос на недвижимость, что был во времена льготной ипотеки.

«Ставка в 18% процентов — это разговор ни о чем. Ровно год назад, в июле 2024 года, ЦБ поднял ставку с 16% до 18%. И начался дикий „плач Ярославны“, что это пришла смерть с косой, что никто не может брать кредиты по ставке в 18%. Это же „ключ“, а банки добавляют еще 5-8%. То есть конечная ставка кредита где-то 25%. Это запретительный показатель для людей. В Москве по нынешним ставкам дают кредит только людям, зарабатывающим 250 и больше тысяч. Потому что те, кто зарабатывает меньше, не могут расплачиваться за него», — объяснил Георгий Остапкович.

<p>Георгий Остапкович</p><p>Георгий Остапкович</p>

Чтобы реально говорить об ипотечном кредите, «ключ» должен быть где-то 8-10%, ну максимум 12%. При 18% только слишком высокодоходное население может позволить себе взять кредит.

Георгий Остапкович

Научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ

«Или же те, у кого есть квартира на продажу, и они просто хотят расшириться, условно, на одну комнату. Тогда они продают свою квартиру и добирают кредит под сумму, которой им не хватает. Если человек берет ипотеку с нуля за полную стоимость, я их, честно говоря, не очень знаю. Это нужно иметь доход 250-300 тысяч, чтобы платить только за ипотеку», — объяснил экономист.

В 2026 году из-за сложившейся ситуации, по мнению эксперта, строительные объемы, все же, снизятся. Девелоперы приостановят проекты на год-полтора.

«Но я думаю, что государство найдет какой-нибудь выход с точки зрения новой льготной ипотеки. Типа той, которая была до середины 2024 года», — рассказал Георгий Остапкович.

Что делать?

У экономиста свой взгляд на решение проблемы с дорогостоящей ипотекой и объемами строительства. По его словам, одним из вариантов является появление в России доходных домов. То есть, люди заключали бы долгосрочный договор аренды на 20, 30, 50 лет, что было бы дешевле покупки.

«Да, ты не владеешь этим домом, но ты в нем живешь. В Америке люди живут и не умирают. Это намного дешевле. Правда, человек не оставляет это жилье в собственность детям, но зато становится мобильным. Захотел — переехал из Ярославля в Калугу и снял там, если там есть лучший вариант для работы. Увидел, что в Якутске хорошие заработки — переехал в Якутск. Он не связан с собственностью», — объяснил Георгий Остапкович.

<p>Георгий Остапкович</p><p>Георгий Остапкович</p>

Мы занимаем одно из первых мест по собственности жилья. Это остатки 90-х, вот этих мутных годов, когда правительство всем раздало квартиры. Поэтому человек перестал быть мобильным.

Георгий Остапкович

Научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ

«Он за 200 километров не может уехать на другую работу, хотя там могут платить в 1,5-2 раза больше. А если бы жили за счет долгосрочной аренды, то ситуация бы изменилась», — рассказал экономист.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Экономист Ставка ЦБ Ипотека Рынок недвижимости
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED1
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
12
JayroslavMudryi
14 минут
все что сейчас твориться в России устраивает Москву
Гость
2 часа
А кто это сделал...???
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Фанаты старого Marvel, крепитесь… Почему фильм «Фантастическая четверка: Первые шаги» — это сплошное разочарование
Мария Зиновьева
Мнение
Учитель начальных классов рассказал, почему на самом деле молодые педагоги увольняются из школ
Сергей Кукушкин
Учитель из Екатеринбурга
Мнение
«Как изменились поезда, вау!» мама из Самары — о плюсах и минусах путешествия на поезде
Александра Исмайлова
журналист
Мнение
«Разные цены для туристов и местных»: российская туристка рассказала, как отдохнула в Грузии и сколько потратила
Тома Минадзе
корреспондент
Мнение
Вместо учениц — старухи? Чем плоха новая школьная форма по ГОСТу
Мария Носенко
Корреспондент
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление