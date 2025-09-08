Просто поделить пополам не получится. Как быть с ипотечной квартирой при разводе — отвечает эксперт

Сложнее всего ситуация тогда, когда люди разводятся через пару лет после того, как оформили ипотеку Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

По данным Центробанка, больше половины сделок с жильем в России сейчас проходят с привлечением ипотеки, при этом уровень разводов год от года только растет. Например, в прошлом году распалось 8 браков из 10. То есть сотни тысяч семей ежегодно оказываются в ситуации «развод + ипотека». Как в этом случае делить квартиру, которая находится в обременении у банка? E1.RU объясняет директор агентства недвижимости Екатерина Торопова.

Екатерина Торопова директор агентства недвижимости «Метражи» Эксперт

Да, старая шутка: «ничто так не скрепляет брак, как совместная ипотека», увы, окончательно потеряла актуальность. Мы это видим в ежедневной практике. Бывает, молодые люди покупают квартиру, берут ипотеку, а всего через год разводятся и приходят к нам с вопросом: «Что теперь делать с этой ипотекой и с этой квартирой?»

В большинстве случаев решение, конечно, есть, но бывают и такие ситуации, когда помочь чем-то очень трудно. Давайте по порядку.

Почему нельзя просто «поделить пополам»?

Простая схема: всё, что нажито в браке, делится пополам — в случае с ипотечной квартирой не работает . На это есть несколько причин.

Квартира в залоге у банка. Пока кредит не погашен, квартира находится в обременении и ее нельзя разделить без согласия банка. В ипотеке банк — не «наблюдатель», а полноценный владелец права требования.

Делить нужно не только «имущество», но и кредит. Например, рыночная стоимость квартиры 10 миллионов рублей, а оставшийся долг по ипотеке — 6 миллионов. В итоге разводящиеся супруги делят не «10 миллионов пополам», а чистую стоимость квартиры в 4 миллиона и обязательства по кредиту. И это всегда намного сложнее, чем просто «50/50».

Индивидуальные нюансы в договоре. Ипотека может быть оформлена на одного супруга, но при этом выплачивалась совместными деньгами. Или один внес при покупке квартиры первоначальный взнос из добрачных средств. Автоматического равенства тут нет.

Прописка детей и маткапитал. Если использован маткапитал, у детей должны быть доли. А это значит, что квартира уже не только супругов, но и детей, и поделить ее пополам невозможно.

Если в покупку квартиры в ипотеку вложен материнский капитал, поделить жилье будет сложнее Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

Так что раздел ипотечной квартиры после развода — задача куда более сложная, чем может показаться на первый взгляд.

На практике чаще всего встречаются два сценария: супруги продают квартиру и делят остаток, либо жилье остается за одним из них, а второй получает компенсацию. Екатерина Торопова директор агентства недвижимости

У каждого варианта есть свои плюсы, риски и подводные камни. Разберем их подробнее.

Вариант первый: продать квартиру

Этот план кажется самым очевидным: продать квартиру, погасить ипотеку, а остаток разделить пополам. Таких случаев в нашей практике большинство. Но иногда такой вариант невыгоден для супругов, например:

Сильная привязка к локации. Чаще всего это связано с детьми, которые ходят в садик или школу рядом с домом, и для них переезд крайне нежелателен.

Остаток по кредиту слишком велик. В первые годы преимущественно гасятся проценты, тело кредита уменьшается незначительно. И если супруги разводятся через 2-3-4 года после того, как взяли ипотеку, то делить после продажи квартиры им будет особо нечего . Если, конечно, они не гасили ипотеку досрочно.

Вообще, в нынешних экономических условиях надо семь раз подумать, прежде чем продавать ипотечную квартиру, особенно если та взята под низкую ставку. Допустим, супруги брали пять лет назад свежую вторичку под 7–8% годовых, ежемесячный платеж у них 25 000 рублей. Сейчас на рынке подобных условий нет и еще долго не будет.

Если сейчас каждый из супругов будет покупать себе жилье на рынке вторички, то ставка будет уже около 20%. Низкие ставки возможны только на новостройки, по семейной ипотеке, но ежемесячный платеж там будет намного выше.

Поэтому бывает выгоднее оставить одного из супругов в этой квартире — чаще всего это мама с детьми. Впрочем, жизнь богаче всяких схем. У нас был случай, когда бывшие супруги продавали совместное ипотечное жилье после нескольких лет брака. Причем брали они его без первоначального взноса, так что в итоге после продажи никакого остатка в принципе не предполагалось, цель была просто закрыть кредит по максимуму и каждому начать жизнь с чистого листа.

Вариант второй: оставить квартиру одному из супругов

Бывает, что бывшие супруги решают оставить жилье за кем-то одним из них. Чаще это мама с детьми, которые уже ходят «по прописке» в школу, садик, прикреплены к местной детской поликлинике. Но ипотека-то совместная, и остро встает вопрос: как теперь быть?

Для банка развод заемщиков принципиально ничего не меняет: есть кредитный договор, есть обязательства по нему — и они должны быть выполнены в любом случае. Екатерина Торопова директор агентства недвижимости

Кто из них фактически живет в квартире и как они договорятся между собой исполнять кредитные обязательства — банку всё равно. Поэтому тут надо договариваться.

Я вообще всегда принципиально за то, чтобы договариваться и не доводить дело до судов. Иногда бывает просто горько наблюдать, как бывшие супруги вставляют друг другу палки в колеса. Мы и хотели бы им помочь, но надо же сесть за стол переговоров, мирно найти лучшее для всех решение, а люди даже видеть друг друга не могут, не то что разговаривать.

Если супруги всё-таки способны договариваться, то обычно они выбирают один из двух следующих вариантов.

Перевести ипотеку только на жену

Я сейчас условно говорю «на жену», потому что это встречается гораздо чаще. В принципе, эту схему можно реализовать и с мужем.

Подаем в банк заявление, чтобы исключить мужа из числа заемщиков. Банк проверит, хватает ли дохода супруги, чтобы тянуть оставшийся кредит. Если да, то подписывается дополнительное соглашение и ипотека становится полностью ее ответственностью. Если женщина пока не работает, например, находится в декретном отпуске, то банку понадобится созаемщик. Обычно им становятся кто-то из родителей или близких родственников.

Один из распространенных вариантов раздела ипотечной квартиры — оставить ее после развода одному из супругов Источник: Алексей Волхонский / Городские медиа

Предполагается, что ипотека оплачивалась совместными деньгами, поэтому супруг имеет право на соразмерную компенсацию. Тут пространство для договоренностей. Я знаю случай, когда супруга согласилась принять уплаченные мужем ипотечные взносы в качестве алиментов — и они подписали у нотариуса соответствующее соглашение. В другом случае жена просто выплатила эту компенсацию деньгами.

В любом случае соглашение супругов обязательно надо зафиксировать документально: бывает, что решенное на словах интерпретируется сторонами совсем по-разному и потом становится источником серьезных конфликтов и судебных разбирательств.

Остаться заемщиками вместе

Иногда за ипотеку платят оба, несмотря на то, что фактически в квартире живет один: например, просто договариваются, что через несколько лет жилье продадут и деньги поделят. Вариант рабочий, но держится он только на доброй воле сторон и порядочности обоих.

Все вопросы выгоднее решить у нотариуса до развода, чем потом оформлять документы на уже чужого человека Источник: Алексей Волхонский / Городские медиа

Но и тут надо составить какое-то официальное соглашение. Иначе возможны сюрпризы, как с одной нашей клиенткой. Они с мужем развелись, и тот уехал, сказав, что на квартиру не претендует и платить за нее не будет: то есть по документам оставались заемщиками оба, но фактически платила она одна. И вот она погасила ипотеку и пришла к нему за разрешением продать квартиру. Если вы не знали, то знайте: на продажу квартиры, купленной в браке, требуется разрешение супруга, даже если супруг к этому времени уже бывший.

Так вот, она пришла за разрешением. А он сказал: «Разрешение я дам только в том случае, если ты мне выплатишь миллион». Да, тут можно было судиться и доказать, что фактически ипотеку она выплатила самостоятельно, но она не стала и отдала требуемый миллион. Поэтому документируйте всё.

Иногда хорошим выходом становится брачный контракт: в нём можно прописать всё до мелочей, что касается ипотеки и квартиры, а составить его можно прямо перед разводом. Екатерина Торопова директор агентства недвижимости

Мы этот способ используем часто. Да, там надо будет заплатить нотариусу, но зато этот документ заменяет кучу дополнительных соглашений.

Да и экономически он часто выгоднее: в брачном договоре, например, можно «отдать» квартиру одному из супругов — это нормально. А вот если супруги после развода будут составлять соглашение о разделе имущества и точно так же «отпишут» квартиру одному из них, то ему придется платить налог. Считается, что он получил доход уже от постороннего ему человека.

Вместо вывода

Тема непростая со всех сторон. Я всеми руками за крепкие семьи и всегда невольно огорчаюсь, когда приходится заниматься вот такими «ипотечно-разводными» сделками. Но жизнь есть жизнь, и ситуации бывают разные.

Главное в таких сделках, повторю — договориться. Если люди, которые разводятся, способны на это, можно успешно решить вообще любой вопрос, касающийся ипотечной недвижимости. Да и не только ипотечной, и не только недвижимости.

