«Мясо почти не покупаю». 38-летняя предпринимательница купила квартиру в ипотеку и рассказала, что пережила за первый год

Ровно год назад 38-летняя Анастасия из сибирского города Ангарска решилась на главную и самую безумную авантюру в своей жизни — взяла ипотеку под 21,2%. Друзья и родные говорили, что она сошла с ума, но она была уверена: момента лучше и процентов ниже в ближайшее время не будет, так что надо действовать прямо сейчас. О том, как прожила первый год с ипотекой, от чего отказалась и стоило ли оно того, Анастасия рассказала в своей колонке для IRCITY.RU Далее — от первого лица.

Когда я согласилась на ипотеку под 21,2%, я была уверена, что теперь вся жизнь превратится в сплошные ограничения. Но за этот год я чуть не осталась без работы, научилась жить по новому бюджету, не отказалась от путешествий и даже сократила срок кредита с 30 до 19 лет.

Ипотеку я взяла год назад, а 2 сентября исполнился год, как переехала в свою новую квартиру. Мой ежемесячный платеж составляет 38–40 тысяч рублей, и я стараюсь вносить сверх этой суммы, чтобы сократить срок кредита. Я уже «срезала» срок на 11 лет, и это дает мне силы продолжать.

Этот год оказался очень насыщенным на события и эмоции. Летом я побывала на Гранатовом перевале, прошла часть Большой Байкальской тропы и побывала еще в нескольких походах. Иногда самой удивительно, что при таком финансовом режиме у меня все же остаются возможности для путешествий.

Но не все было легко. В феврале моя компания, где я работала администратором, пережила серьезные изменения, и мы ушли в новое направление работы. В какой-то момент я чуть не осталась без постоянной занятости, и, не скрою, была паника. Но я взяла себя в руки и начала искать дополнительные источники дохода. Так появилось новое занятие — я стала помогать людям писать бизнес-планы для получения социального контракта. Это приносит небольшую, но стабильную прибавку к бюджету, а еще развиваю свой интернет-магазин.

Конечно, пришлось пересмотреть привычки. Сократила расходы на еду: раньше могла просто зайти в ближайший магазин и взять все, что нужно, не глядя на цены. Теперь хожу в несколько точек, выбираю по акциям, сравниваю.

У меня стало меньше сладкого, я стала чаще готовить дома. Но я живу одна, так что и набор продуктов у меня меньше, чем на целую семью. По утрам пью кофе с молоком, делаю омлет или яичницу. Если завтракаю на работе, то горячими бутербродами. В обед у меня рис, гречка или любая другая крупа с курицей. Иногда на выходных варю супчики.

Вот фрукты сильно не ем, только яблоки или апельсины, и то редко. Этим летом совсем без сезонных фруктов. Ни разу не покупала. Но у моих родственников есть дачи и огороды, так что в мой рацион попадают сезонные овощи, а потом — заготовки.

А вообще я скажу, что в рационе у меня присутствует все, что надо: белки, жиры и углеводы. В доме всегда есть молочная продукция, яйца и крупы. Мясо я почти уже не покупаю, но время от времени беру курицу. Потом смотрю ПП-рецепты (рецепты для правильного питания. — Прим. ред.), сама готовлю, и мне хватает на несколько приемов пищи.

С одеждой, косметикой, товарами для дома и какими-то услугами у меня ситуация та же, что и с продуктами: ловлю акции и распродажи. Ногти делаю у подруги, пару раз приходилось ходить на маникюр в долг, но я стараюсь гасить его, как только появляется возможность.

Планировать бюджет мне очень помогает дисциплина: я веду дневник доходов и расходов в приложении в телефоне. Это дает четкое понимание, куда уходят деньги, и помогает удерживать баланс. Я знаю, что траты можно урезать еще, думаю, что осенью снова пересмотрю свои расходы.

Процентная ставка по ипотеке у меня осталась прежней — 21,2%. О рефинансировании пока мечтать рано: ключевая ставка все еще 18%, а нужно, чтобы она снизилась заметно ниже. Когда это случится, смогу уменьшить ежемесячный платеж или еще сильнее «срезать» срок — и тогда ипотека перестанет казаться таким тяжелым грузом.

Жалею ли я, что решилась? Нет. Этот год показал, что я могу подстроиться под обстоятельства и даже находить время на любимые занятия. И да, иногда это требует строгого планирования и отказа от спонтанных трат, но зато я вижу результат — и это ощущение стабильности и движения вперед важнее всего на свете.