Недвижимость Кризис-2025 Обзор «Набрали кредитов, зная, что не могут платить». Почему в стране растет задолженность по ипотеке

«Набрали кредитов, зная, что не могут платить». Почему в стране растет задолженность по ипотеке

Какие регионы — лидеры по росту доли просрочек

432
4 комментария
Россияне накопили просрочки по ипотеке на 96 миллиардов рублей | Источник: Алексей Волхонский / Городские медиаРоссияне накопили просрочки по ипотеке на 96 миллиардов рублей | Источник: Алексей Волхонский / Городские медиа

Россияне накопили просрочки по ипотеке на 96 миллиардов рублей

Источник:

Алексей Волхонский / Городские медиа

Задолженность по жилищным кредитам всего по стране выросла на 63 382 миллиона рублей: если 1 января она была на уровне 96 902 миллиона, то 1 августа — уже 159 284 миллиона рублей. Такие данные приводит Центробанк.

В России с начала года заметно вырос объем просрочки по ипотеке | Источник: Семен Казьмин / Городские медиаВ России с начала года заметно вырос объем просрочки по ипотеке | Источник: Семен Казьмин / Городские медиа

В России с начала года заметно вырос объем просрочки по ипотеке

Источник:

Семен Казьмин / Городские медиа

При этом общий объем задолженности по ипотеке растет не так стремительно. На начало августа россияне должны были по ипотеке 19 481 447 миллионов (т. е. 19,4 триллиона) рублей, а в начале марта показатель составлял 19 201 816 миллионов рублей.

«Доля просроченной задолженности по ипотечным кредитам непрерывно снижалась в России с 2019 года (более ранние данные Центробанк не публикует) и в 2024 году достигла минимума за всю историю наблюдений, в первом полугодии показатель составил 0,34%. Увеличение доли просроченной задолженности возобновилось в 2025 году. Показатель год к году вырос в 1,85 раза», — говорят аналитики центра «Движение.ру».

Финансовый управляющий Виталий Калугин назвал рост просрочки закономерным и рассказал, как она возникла.

«Конечно, рост просрочки вполне ожидаем, учитывая, что в конце 2024 года в кредиты полезли те, кто ожидал остановки льготной ипотеки. У людей был низкий кредитный рейтинг, но банки тем не менее выдавали ипотеку. Банки считают просрочку серьезной, когда человек не платит больше 90 дней. Учитывая, что это данные за август, значит, заемщики конца 2024 года что-то поначалу платили-платили, а потом перестали, и теперь это начало просачиваться в публичную плоскость», — рассказал нашим коллегам из E1.RU Виталий Калугин.

<p>Виталий Калугин</p><p>Виталий Калугин</p>

Люди набрали кредитов, зная, что практически не могут по ним платить.

Виталий Калугин

финансовый управляющий

«Хорошие кредиты были выданы полтора года назад, когда заемщики брали льготную ипотеку, а под конец 2024-го туда полезли вообще все. Эта просрочка — результат так называемого пожарного конца 2024 года. И, к сожалению, эта просрочка будет расти до конца года, а может быть, и до начала 2026-го», — полагает эксперт.

Как отмечают специалисты центра «Движение.ру», с прошлого года доля просрочки выросла абсолютно во всех регионах страны, кроме одного — Калининградской области.

Лидерами по росту доли просроченной задолженности с 2024 года стали республики Тыва и Ингушетия, в этих регионах показатель вырос в три с лишним раза. В два раза и более увеличилась доля просроченной задолженности в Дагестане, Татарстане, Новгородской области, Хакасии, Северной Осетии, Башкортостане, Крыму и Краснодарском крае.

А вы справляетесь с ипотекой?

Да, вношу платежи вовремя
Иногда задерживаю платежи
У меня уже накопилась просрочка
Нет ипотеки, но хочу посмотреть результаты

Ранее эксперт объясняла E1.RU, как банки относятся к просрочкам и когда возникает риск, что вашу квартиру заберут за долги. Подробный разбор читайте по ссылке.

Также мы объясняли, какими проблемами могут обернуться ипотечные каникулы и как рефинансировать уже оформленную ипотеку.

ПО ТЕМЕ
Юлия ЗабайловичЮлия Забайлович
Юлия Забайлович
редактор раздела «Недвижимость» на E1.RU
Ипотека Долг Просрочка по ипотеке Центробанк
Комментарии
4
Гость
3 часа
Зарплат нет достойных, поэтому и долги растут.
Читать все комментарии
