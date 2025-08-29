Ждем новых многоэтажек? В самом густонаселенном районе Ярославля отдают землю под высотную застройку

В Ярославле застроят участок в Брагине Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославле ищут желающих заключить договор аренды на участок земли в Дзержинском районе, предназначенный для высотной застройки. Объявление об этом появилось на сайте мэрии.

Речь идет о земле, расположенной в микрорайонах № 9 и 9А. Площадь участка — 4527 квадратных метров.

«Земельный участок не обременен правами третьих лиц, в залоге, в споре и под арестом не состоит», — говорится в документах.

Указано, что на территории можно строить дома не выше девяти этажей.

Начальная цена аукциона — 9,1 миллиона рублей. Это — минимальная сумма, которую арендатор должен будет платить ежегодно. Договор заключается на 88 месяцев или 7,3 года.

Заявки от желающих поучаствовать в торгах начали принимать 25 августа. Подавать документы можно до 5 сентября. Сам аукцион пройдет 10 сентября.

Участок расположен неподалеку от Тутаевского шоссе Источник: Публичная кадастровая карта

По данным публичной кадастровой карты, стоимость участка оценивается в 22,9 миллиона рублей. Земля расположена неподалеку от Тутаевского шоссе.