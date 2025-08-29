НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+17°C

Сейчас в Ярославле
Погода+17°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +15

0 м/c,

 755мм 68%
Подробнее
4 Пробки
USD 80,29
EUR 93,49
Переплыл Босфор
Кому подняли зарплаты
Афиша на пятницу
Ярославский бренд покорил Россию
Хотели объединить два первых класса
Какие обследования пройти осенью
За что могут выписать штраф в лесу
Погода в Ярославле
Размер пенсий в Ярославской области
Обзор цен на цветы перед 1 сентября
Недвижимость Ждем новых многоэтажек? В самом густонаселенном районе Ярославля отдают землю под высотную застройку

Ждем новых многоэтажек? В самом густонаселенном районе Ярославля отдают землю под высотную застройку

Сколько денег просят за аренду участка

768
10 комментариев
В Ярославле застроят участок в Брагине | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUВ Ярославле застроят участок в Брагине | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославле застроят участок в Брагине

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославле ищут желающих заключить договор аренды на участок земли в Дзержинском районе, предназначенный для высотной застройки. Объявление об этом появилось на сайте мэрии.

Речь идет о земле, расположенной в микрорайонах № 9 и 9А. Площадь участка — 4527 квадратных метров.

«Земельный участок не обременен правами третьих лиц, в залоге, в споре и под арестом не состоит», — говорится в документах.

Указано, что на территории можно строить дома не выше девяти этажей.

Начальная цена аукциона — 9,1 миллиона рублей. Это — минимальная сумма, которую арендатор должен будет платить ежегодно. Договор заключается на 88 месяцев или 7,3 года.

Заявки от желающих поучаствовать в торгах начали принимать 25 августа. Подавать документы можно до 5 сентября. Сам аукцион пройдет 10 сентября.

Участок расположен неподалеку от Тутаевского шоссе | Источник: Публичная кадастровая картаУчасток расположен неподалеку от Тутаевского шоссе | Источник: Публичная кадастровая карта

Участок расположен неподалеку от Тутаевского шоссе

Источник:

Публичная кадастровая карта

По данным публичной кадастровой карты, стоимость участка оценивается в 22,9 миллиона рублей. Земля расположена неподалеку от Тутаевского шоссе.

Напомним, в Дзержинском районе должен появиться новый 13-й микрорайон между улицами Большой и Малой Норской. Застройщик рассказывал, каким он будет.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Застройка Участок Аренда земли Мэрия Аукцион
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED1
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
10
Гость
52 минуты
Нужно сносить хрущёвки и строить новые дома на их месте , а не точечно лепить новые дома где вздумается.
Гость
1 час
Зачем в самой большой стране мира по площади строить эти жуткие безликие многоэтажки? Во всем цивилизованном мире от такого жилья отказались. Это жилье не может быть комфортным по определению. В США и Европе в таких хибарах живут только люмпены и самое дно общества. А у нас другого нет! Посмотрите, как живут люди в Америке и Европе. Почему нам навязывают эти коробки. Потому что это дешево, можно быстро срубить деньги и уехать за границу.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Выглядит актом мазохизма». Автожурналист — о причинах неудач Lada Iskra
Артем Краснов
Мнение
Один сплошной самоповтор? Чем игра Death Stranding 2 порадует и разочарует фанатов
Кирилл Митин
Корреспондент
Мнение
«Наше Брагино на минималках»: ярославна честно рассказала, что ее удивило в Самарской области
Мария Остроумова
Автор мнения
Мнение
«Свидания по часу, между ними перерывы». Фитнес-тренер выработала правила для знакомств в интернете — так она нашла мужа
Ника Фирсова
Мнение
«Цены меня шокировали». Мама первоклашки рассказала, в какую сумму обошлась подготовка к школе
Александра Осипова
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление