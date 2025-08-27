И зарплаты-то не хватит: сколько нужно отдавать за ипотеку в Ярославле при ключевой ставке ЦБ 18%

Сколько нужно платить за ипотеку в нынешних условиях Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Ключевая ставка Центробанка продолжает держаться на отметке в 18% годовых. Тем временем далеко не у всех россиян закрыт жилищный вопрос. Кто-то ждет возможности взять ипотеку, чтобы приобрести первую квартиру. А другие хотят оформить займ для расширения площади.

Рассказываем, сколько нужно платить за квартиру в Ярославле по нынешним базовым ставкам, и выгодно ли это.

Переплата за шесть квартир

Для примера возьмем однокомнатную квартиру площадью 42,2 квадратных метра от застройщика в одном из местных жилых комплексов. Её продают за 4,5 миллиона рублей.

По данным ипотечного калькулятора «Домклик», чтобы приобрести такую квартиру в ипотеку, нужно внести минимальный первоначальный взнос в 904 тысячи 500 рублей. При таком раскладе, ежемесячный платеж при кредитовании на 30 лет составит 69 тысяч 319 рублей. Чтобы займ одобрили, нужно зарабатывать не меньше 88 тысяч 254 рублей.

При таком раскладе, за 30 лет заемщик отдаст 24 миллиона 954 тысячи 840 рублей. За вычетом стоимости квартиры, переплата составит 20 миллионов 454 тысячи 840 рублей. По сути, за эти деньги можно было бы приобрести еще четыре квартиры.

Рассмотрим вариант подороже. Например, трехкомнатную квартиру площадью 86,9 квадратных метра на этапе строительства. За нее просят 6,3 миллиона рублей.

Чтобы получить кредит на покупку такой квартиры, нужно внести в качестве первоначального взноса минимум 1 миллион 266 тысяч 300 рублей. Каждый месяц в течение 30 лет нужно будет платить 95 тысяч 764 рубля. Зарабатывать при этом нужно 122 тысячи 308 рублей.

За 30 лет покупатель отдаст банку 44 миллиона 30 тысяч 880 рублей. Вычитаем из этой суммы стоимость квартиры и получаем 37 миллионов 730 тысяч 880 рублей. За эти деньги можно купить почти шесть таких квартир.

«Ставка в 18% — разговор ни о чем»

Как рассказал научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович, ставка в 18% не может вернуть тот же покупательский спрос на недвижимость, что был во времена льготной ипотеки. Большинство людей просто не может позволить себе платить кредиты по банковским ставкам больше 22-23%.

«Ставка в 18% процентов — это разговор ни о чем. Ровно год назад, в июле 2024 года, ЦБ поднял ставку с 16% до 18%. И начался дикий „плач Ярославны“, что это пришла смерть с косой, что никто не может брать кредиты по ставке в 18%. Это же „ключ“, а банки добавляют еще 5-8%. То есть конечная ставка кредита где-то 25%. Это запретительный показатель для людей. В Москве по нынешним ставкам дают кредит только людям, зарабатывающим 250 и больше тысяч. Потому что те, кто зарабатывает меньше, не могут расплачиваться за него», — объяснил Георгий Остапкович.