В Госдуме придумали, как облегчить семьям выплату ипотеки: кто может рассчитывать на поддержку

Авторы проекта уверены, что он облегчит жизнь многим семьям Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Депутаты Госдумы предложили не облагать налогом на имущество жилье, которое куплено в ипотеку. Законопроект отправили на заключение в правительство РФ участники ЛДПР. В пояснительной записке указаны два условия для получения льготы.

«Жилой дом, квартира или комната, находящиеся в ипотеке, не признаются объектом налогообложения на весь период действия ипотечного обременения, при условии что указанное имущество является единственным пригодным для постоянного проживания помещением налогоплательщика и не используется в предпринимательской деятельности», — цитируют пояснительную записку РИА Новости.

Член комитета Госдумы по защите семьи Василина Кулиева в разговоре с агентством отметила, что семьи с детьми нуждаются в поддержке.

«Сегодня большинство российских семей покупают дома, квартиры или комнаты в ипотеку. То есть де-юре такое жилье находится в залоге у банка. Помимо ежемесячных ипотечных платежей, повседневных расходов, семьи платят налог. Это несправедливо. Банки зарабатывают триллионы рублей на ипотечных займах, а граждане должны платить и банку, и налоги», — отметила она.