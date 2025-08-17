НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Недвижимость В Госдуме придумали, как облегчить семьям выплату ипотеки: кто может рассчитывать на поддержку

В Госдуме придумали, как облегчить семьям выплату ипотеки: кто может рассчитывать на поддержку

Законопроект включает два условия для получения льготы

Авторы проекта уверены, что он облегчит жизнь многим семьям | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUАвторы проекта уверены, что он облегчит жизнь многим семьям | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Авторы проекта уверены, что он облегчит жизнь многим семьям

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Депутаты Госдумы предложили не облагать налогом на имущество жилье, которое куплено в ипотеку. Законопроект отправили на заключение в правительство РФ участники ЛДПР. В пояснительной записке указаны два условия для получения льготы.

«Жилой дом, квартира или комната, находящиеся в ипотеке, не признаются объектом налогообложения на весь период действия ипотечного обременения, при условии что указанное имущество является единственным пригодным для постоянного проживания помещением налогоплательщика и не используется в предпринимательской деятельности», — цитируют пояснительную записку РИА Новости.

Член комитета Госдумы по защите семьи Василина Кулиева в разговоре с агентством отметила, что семьи с детьми нуждаются в поддержке.

«Сегодня большинство российских семей покупают дома, квартиры или комнаты в ипотеку. То есть де-юре такое жилье находится в залоге у банка. Помимо ежемесячных ипотечных платежей, повседневных расходов, семьи платят налог. Это несправедливо. Банки зарабатывают триллионы рублей на ипотечных займах, а граждане должны платить и банку, и налоги», — отметила она.

Авторы законопроекта считают, что предлагаемая мера имеет выраженный социальный эффект: сэкономленные с налога деньги семья сможет направлять на платежи по ипотеке, воспитание детей и улучшение качества жизни.

ПО ТЕМЕ
Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Налог Жилье Ипотека Льгота Семья
