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Недвижимость Цены на жилье резко вырастут: на сколько и почему

Цены на жилье резко вырастут: на сколько и почему

Стоимость недвижимости взлетела после снижения ключевой ставки

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Спрос на вторичку вырос даже среди тех, кто копил деньги на депозитах для улучшения жилищных условий | Источник: Артем Устюжанин / E1.RUСпрос на вторичку вырос даже среди тех, кто копил деньги на депозитах для улучшения жилищных условий | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Спрос на вторичку вырос даже среди тех, кто копил деньги на депозитах для улучшения жилищных условий

Источник:

Артем Устюжанин / E1.RU

Цены на вторичное жилье резко выросли и продолжат расти из-за активного интереса со стороны покупателей. Эксперты считают, что изменения произошли после снижения ключевой ставки. Часть крупных банков уже пересмотрели условия выдачи льготной ипотеки, рассказал директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.

«Если еще несколько лет назад такая ставка для рынка была заградительной, то за 16 месяцев низкой доступности кредитов на вторичном рынке объем отложенного спроса накопился настолько большой, что и снижение ставок этого уровня имело эффект. По нашим оценкам, интерес к покупке готового жилья резко вырос на 15–17%, а количество ипотечных консультаций выросло в среднем на 8–10%», — рассказал эксперт «Известиям».

Спрос на вторичное жилье вырос на 15–20% после того, как ключевая ставка была снижена до 18%. По мнению экспертов, такая ситуация может привести к перегреву рынка как из-за нового, так и из-за сезонного спроса.

Всё это приведет к росту цен на жилье. К тому же продавцы уже начали уменьшать размер скидок для покупателей, которые в 2025 году достигли рекордных 6,4%.

По словам директора по продажам федеральной компании «Этажи» Сергея Зайцева, спрос вырос не только со стороны тех, кто планирует купить готовое жилье с привлечением заемных средств, но и тех, кто копил денежные средства на депозитах с целью улучшения жилищных условий.

Несмотря на снижение ключевой ставки, Центробанк намерен сохранять жесткие условия денежно-кредитной политики. Это значит, что будет всеми доступными способами уменьшать кредитование. По базовому сценарию Центробанка в будущем году ключевая ставка должна составить 12–13 процентов. Подробнее о том, как будет меняться экономика страны, мы рассказали в отдельном материале.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Недвижимость Экономика Ключевая ставка Вторичное жилье
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