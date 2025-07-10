Владели купцы: крупная компания выкупила старинное здание в центре Ярославля

Дом в Советском переулке купили на торгах Источник: Елена Вахрушева / Городские медиа

В Ярославле компания «Ярмолпрод» выкупила здание-памятник в Советском переулке, 5. Торги по продаже объекта прошли 7 июля. По информации сайта ГИС «Торги», компания предложила за трехэтажный старинный дом 96,8 миллиона рублей при начальной цене торгов в 73,7 миллиона.

В самой компании порталу 76.RU сообщили, что пока не готовы давать комментарии о планах по использованию здания.

По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Ярославский комбинат молочных продуктов» («Ярмолпрод») было создано в 2008 году. Предприятие занимается производством молочной продукции. Учредителем и гендиректором компании является Ирина Грицюк. Также она значится одной из совладельцев ярославского ООО «Меленковский», занимающегося разведением молочного крупного рогатого скота и производством сырого молока, а также нескольких компаний, работающих в сфере аренды недвижимости. Чистая прибыль компании «Ярмолпрод» на конец 2024 года составила 600,9 млн. рублей.

Напомним, дом № 5 в Советском переулке Ярославля является объектом культурного наследия федерального значения «Ансамбль городской усадьбы Матвеевских».

По данным туристско-информационного центра Ярославля, здание было построено на рубеже XVIII–XIX вв.. Его владельцами были купцы Матвеевские. Считается, что этот дом был первой постройкой в Ярославле, выполненной в стиле строгого классицизма. Усадьба состояла из главного дома с мезонином и двух боковых флигелей. В 1805–1807 годах здесь располагалось Демидовское училище высших наук. В 1911–1913 годах в одной из квартир усадьбы (по некоторым данным, в доме № 16 на площади Челюскинцев) жила семья инженера Петра Орлова, чья дочь стала актисой и певицей Любовью Орловой. Сам Петр Орлов участвовал в Ярославле в возведении железнодорожного моста через Волгу.

В 1919 году усадьбу Матвеевских национализировали и превратили в обыкновенные жилые квартиры. В последние годы трехэтажное здание пустует.