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Недвижимость Владели купцы: крупная компания выкупила старинное здание в центре Ярославля

Владели купцы: крупная компания выкупила старинное здание в центре Ярославля

Цена за трехэтажный особняк выросла на торгах почти до 100 миллионов рублей

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8 комментариев
Дом в Советском переулке купили на торгах | Источник: Елена Вахрушева / Городские медиаДом в Советском переулке купили на торгах | Источник: Елена Вахрушева / Городские медиа

Дом в Советском переулке купили на торгах

Источник:

Елена Вахрушева / Городские медиа

В Ярославле компания «Ярмолпрод» выкупила здание-памятник в Советском переулке, 5. Торги по продаже объекта прошли 7 июля. По информации сайта ГИС «Торги», компания предложила за трехэтажный старинный дом 96,8 миллиона рублей при начальной цене торгов в 73,7 миллиона.

В самой компании порталу 76.RU сообщили, что пока не готовы давать комментарии о планах по использованию здания.

По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Ярославский комбинат молочных продуктов» («Ярмолпрод») было создано в 2008 году. Предприятие занимается производством молочной продукции. Учредителем и гендиректором компании является Ирина Грицюк. Также она значится одной из совладельцев ярославского ООО «Меленковский», занимающегося разведением молочного крупного рогатого скота и производством сырого молока, а также нескольких компаний, работающих в сфере аренды недвижимости. Чистая прибыль компании «Ярмолпрод» на конец 2024 года составила 600,9 млн. рублей.

Напомним, дом № 5 в Советском переулке Ярославля является объектом культурного наследия федерального значения «Ансамбль городской усадьбы Матвеевских».

По данным туристско-информационного центра Ярославля, здание было построено на рубеже XVIII–XIX вв.. Его владельцами были купцы Матвеевские. Считается, что этот дом был первой постройкой в Ярославле, выполненной в стиле строгого классицизма. Усадьба состояла из главного дома с мезонином и двух боковых флигелей. В 1805–1807 годах здесь располагалось Демидовское училище высших наук. В 1911–1913 годах в одной из квартир усадьбы (по некоторым данным, в доме № 16 на площади Челюскинцев) жила семья инженера Петра Орлова, чья дочь стала актисой и певицей Любовью Орловой. Сам Петр Орлов участвовал в Ярославле в возведении железнодорожного моста через Волгу.

В 1919 году усадьбу Матвеевских национализировали и превратили в обыкновенные жилые квартиры. В последние годы трехэтажное здание пустует.

Его уже пытались продать в 2023 году. Тогда цена была значительно ниже — всего 31 миллион рублей. Нашлись желающие приобрести объект. Победитель аукциона готов был заплатить за здание 47,8 миллиона рублей. Однако один из участников торгов в антимонопольной службе оспорил решение аукционной комиссии. В результате итог торгов был отменен.

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Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Аукцион Дом-памятник
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Комментарии
8
Гость
1 час
Надои с жд цистерн позволяют
Гость
57 минут
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