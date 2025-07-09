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Недвижимость Эксперт «И не мамочка с папочкой купили». Зумеры спорят с родителями: что хуже — ипотека или аренда

«И не мамочка с папочкой купили». Зумеры спорят с родителями: что хуже — ипотека или аренда

Поколения меняются, а квартирный вопрос по-прежнему «портит» москвичей

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1 комментарий
«И не мамочка с папочкой купили». Зумеры спорят с родителями: что хуже — ипотека или аренда | Источник: Илья Давыдов / E1.RU«И не мамочка с папочкой купили». Зумеры спорят с родителями: что хуже — ипотека или аренда | Источник: Илья Давыдов / E1.RU
Источник:

Илья Давыдов / E1.RU

Поднятый MSK1.RU вопрос «Почему зумеры не покупают, а арендуют жилье» — не в бровь, а в глаз. По крайней мере, судя по сотням комментариев. Читатели делятся живыми историями, как они решают жилищные проблемы.

Так и хочется посоветовать федеральным чиновникам, которые отвечают за решение жилищного вопроса: почитайте. Вот он — реальный срез общественного мнения.

Люди разных поколений — от советского до зумеров — рассказывают почти одинаковые истории. Суть проста: жилье купить очень сложно, если вообще возможно. Нужно из кожи вон лезть почти всю жизнь.

«Путинкав ипотеку или сталинкав аренду?»

Вот несколько ярких картинок с натуры.

Один из пользователей, работающий с 12 лет, делится своей печальной историей: «Мне 46 лет, и как не было у меня жилья, так и нет и вряд ли будет. Денег я накопил на первый взнос по ипотеке, но идти в рабство на 15–20 лет под бешеный процент нет желания, арендую. Детей тоже нет, не потяну я их со своей зарплатой, да и в аренде дети — это безумие».

«Выбор невелик: либо „путинка“ (с чистовым ремонтом) в 22 кв. м в ипотеку на 20 лет и платить каждый месяц по 20 тысяч. Либо „сталинка“ в 36–40 кв.м с мебелью и техникой за те же 20 тысяч в аренду».

«Купили в ипотеку старый скворечник, самый дешевый, какой могли, засранный и с полчищем тараканов, летом запекаемся, зимой замерзаем… И полжизни теперь душить будет. Зато свое!»

Мнения относительно того, что лучше — брать ипотеку или арендовать жилье, — разделились. Один из читателей резонно критикует ипотеку: «Можно переехать в другую квартиру, если арендуешь, за 20 лет многое поменяется, может, придется работать в другом районе города или вообще в другом городе. А ипотечную квартиру просто так не продашь».

А вот вам совершенно иное мнение: «Купила в ипотеку квартиру в 2019-м. За эти 6 лет стоимость квартиры выросла и уже раза в два перекрыла итоговую переплату по ипотеке. Так что ипотека имеет смысл… Только, конечно, с адекватными ставками».

«Просто люди не умеют обращаться с деньгами»

Среди сотен оставленных комментариев и истории людей, которые сумели решить жилищный вопрос. Вот, например, один комментатор делится своей стратегией: «Продал наследную квартиру, деньги положил на депозит и арендую там, где мне удобно. Об ипотеке, которая по платежам в 2–3 раза дороже аренды, даже не думаю».

Но есть и многие, что купили жилье, не дожидаясь наследства умершей бабушки или выигрыша в лотерею.

Один из пользователей, представившийся инженером, делится своей историей успеха: «Мне 47. Первую двушку купил в 2010-м в ипотеку под 14% годовых, выплатил за 4 года, брал на 25 лет. Сейчас покупаю четырешку на вторичке за наличку, первую квартиру оставляем для детей, пока будем сдавать. Работаю обычным инженером на заводе. Просто люди не умеют обращаться с деньгами».

Или еще история одного из комментаторов, которому «чуть за 45»: «Доход средний по региону и две квартиры в городе, за одну ипотеку уже выплатили давно, вторую берем уже за наличку. Жена учитель, если кто думает, что у нее мегадоход. Просто есть много инструментов для накопления и прочие финансовые выгоды от государства: маткапитал, ИИС, налоговые вычеты, сберегательные счета».

«Моя бабушка продала квартиру и кайфует»

А вот пара почти невероятных историй о старшем поколении, которому любой зумер позавидовал бы.

«У меня дед 72-летний в Сочи купил земли кусок и за лето один построил трехэтажный дом. Сейчас два этажа сдает и в потолок плюет».

«Моя бабушка продала свою квартиру и укатила на ПМЖ в Германию. Теперь катается по миру и кайфует».

Ну а что же сами зумеры? Вот один из комментаторов, представившийся 21-летним, пишет: «Лично знаю нескольких сверстников, уже имеющих собственные квартиры в Москве. Не мамочка с папочкой купили, а сами взяли ипотеки».

Еще один молодой читатель описывает новый тренд среди его сверстников: «Многие зумеры предпочитают купить полуразвалившийся частный дом не в Москве или каком-либо городе тысяч за 600 и привести его в порядок и жить там, и работать удаленно, выращивать овощи».

«Мы не заводим себе собственное жилье не потому, что не хотим, и не потому, что мы в принципе не можем его завести: заводить его тупо нецелесообразно», — делится один из читателей. Только вот другие читатели с высоты прожитых лет пишут, что со временем эти «понты» пройдут. Один мужчина про своих детей рассказывает:

«До 25–27 лет они говорили, что квартира им не нужна, и им проще снимать жилье со всеми наворотами. Повзрослев и не один раз будучи выселенными, они запросились в бабушкину квартиру. Им стало наплевать на „бабушкин“ ремонт, а заселившись туда и познакомившись с соседями, были, мягко говоря, удивлены их высокому социальному статусу и качеству жизни в этом дворе. Просто не надо поощрять молодежные понты».

Понты или прессинг обстоятельств?

Так всё-таки нежелание покупать жилье — понты или сознательный (пусть порой и сложный) выбор? Бизнес-психолог Николай Якимов уверен, что это сознательный выбор, не всегда связанный с отсутствием денег на покупку жилья.

— Мир изменился. Сегодняшние 20–30-летние выросли в эпоху, где нет ничего постоянного: технологии, рынок труда, даже ценности — всё движется и трансформируется, — говорит Якимов. — Пандемия коронавируса, военные конфликты, экономические кризисы каждые несколько лет… Выросшее в этих условиях поколение с юности усвоило: никаких гарантий нет. Они видели, как их родители годами вкалывали на одной работе, надеясь на стабильность, которая так и не пришла. И теперь сами не хотят повторять этот сценарий.

А вот автор тренингов «Лига молодых предпринимателей» Юлия Воробьева, наоборот, считает, что отказ от покупки собственного жилья (да и других дорогих активов) — это не всегда осознанный выбор молодежи.

— Иногда это защитный механизм: зачем мечтать о квартире, если купить ее почти нереально? Особенно в крупных городах, — рассуждает Воробьева. — Рынок скорее оттолкнул, чем подтолкнул молодежь к карьеризму. Квартиры стали дороже, ипотека тяжелее, а зарплаты не поспевают. И для молодежи уйти в философию «арендуем, путешествуем, живем сейчас» проще, чем признать, что «традиционный» путь почти недостижим.

А вы думаете, что лучше — ипотека или аренда?

Переплачивать в несколько раз за квартиру не мой вариант
Лучше за свое платить, чем за чужое
В аренде можно менять всё время жилье и не париться!
Я и за то, и за другое: свою сдавать можно в это время!
Ни за то, ни за другое, родители пусть детей обеспечивают

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Дмитрий Капустин
Зумеры Недвижимость Аренда Цены на жилье Цены на аренду Покупка жилья Наследство
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Комментарии
1
Гость
14 минут
Лучше уехать в крайнем случае аренда лучше, легко менять город или район
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