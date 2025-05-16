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Недвижимость Переезд ПСБ Выставили строительные леса: что рабочие делают со зданием в центре Ярославля

Выставили строительные леса: что рабочие делают со зданием в центре Ярославля

Мы выяснили, что там происходит

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В Ярославле начали работы на Республиканской | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле начали работы на Республиканской | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле начали работы на Республиканской

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Жители Ярославля заметили, что здание на Республиканской улице, 16 в центре города оградили строительными лесами. На месте заметили рабочих, а на территории рядом растянуты оградительные ленты.

«Проходила 15 мая, заметила там какую-то активность. Что-то начали делать», — рассказала читательница 76.RU.

В мэрии Ярославля рассказали, что собственник проводит косметический ремонт фасада.

«Ранее были проведены работы по ремонту внутренних помещений. Окончание работ запланировано на летний период 2025 года», — рассказали 76.RU в пресс-службе городской администрации.

Собственником здания является «Промсвязьбанк». В апреле 2025 года в ПСБ рассказали, что теперь головной офис организации зарегистрирован в Ярославле на улице Республиканской, в доме № 16.

В самой компании 76.RU подтвердили, что ремонтируют фасад.

«В настоящее время идет плановый ремонт фасада офисного здания на Республиканской, 16. Работы начаты в середине мая в связи с тем, что установились теплые погодные условия. Здание на Республиканской, 16 находится в собственности ПСБ: здесь со дня основания филиала банка располагаются офисные рабочие места для сотрудников. Банк несет ответственность не только за комфорт, удобство и красоту внутри здания, но и за эстетичный вид фасада», — рассказали в ПСБ.

О том что «Промсвязьбанк» сменит прописку с московской на ярославскую, стало известно в декабре 2024 года. Об этом сообщили губернатор Ярославской области Михаил Евраев и председатель ПСБ Петр Фрадков.

По словам руководителя «Промсвязьбанка», частичный переезд в Ярославль окажет позитивное влияние на социально-экономическое развитие региона, так как обеспечит увеличение налоговых отчислений и привлечет дополнительное финансирование в коммерческие и социально значимые проекты региона.

По предварительным расчетам, к концу 2030 года в Ярославскую область должно переехать не менее 5000 сотрудников организации. В Ярославле планируют построить офисы, жилье и социальную инфраструктуру.

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Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
ПСБ Здание Ремонт фасада
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