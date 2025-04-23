Дефицит жилья начнется в 2026-м? Строительные олигархи требуют господдержки, про поддержку покупателей речь не идет

Новые дома растут по всей стране вместе с ценами на них, но, оказывается, этого мало Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Застройщики всё же додавили. Федеральные власти решили спасать строительную индустрию — планы спасения обсуждали на недавнем заседании президиума Госсовета. Обсуждали, например, расширение семейной ипотеки на вторичный рынок и увеличение маткапитала. Правда, решения эти еще предстоит оформить в виде законов. Но ясно, что маховик уже запущен.

Причем строительный бизнес стал лишь одним из тех, которые правительство будет вытаскивать из болота. Ранее министр промышленности и торговли Антон Алиханов анонсировал, что антикризисный план принят для деревообрабатывающей отрасли. А до этого Владимир Путин поручил разработать такой же план спасения и для угольщиков.

Угольщики и лесозаготовщики действительно стали одними из самых пострадавших от санкций. А вот про застройщиков так точно не скажешь.

В первом квартале этого года в России было введено в эксплуатацию почти 32 млн квадратов жилья, что почти на 9% больше по сравнению с прошлым. А если брать помесячный расклад, то в марте ввод жилья подскочил на 21%.

Цены тоже растут. Наши коллеги из MSK1.RU обнаружили в «Единой информационной системе жилищного строительства» (ЕИСЖС) такие цифры. С начала 2022 года цены на жилье в новостройках подскочили почти на 70% — то есть намного больше любой инфляции, хоть официальной, хоть неофициальной. Квадрат подорожал со 116 до 195 тысяч рублей. Конкретно в Москве — с 240 до 376 (рост в 1,6 раза), а, например, в Краснодарском крае — с 75 до 170 тысяч (рост в 2,3 раза!).

Так на что конкретно застройщики получат еще деньги, если они и так в них купаются?

— Дополнительные меры направлены на то, чтобы обеспечить застройщикам необходимую ликвидность и снизить риски заморозки проектов, — объясняет директор рынков России и СНГ международного агентства недвижимости fam Properties Валерий Тумин. — Поддержка будет касаться как механизма проектного финансирования, так и возможного субсидирования процентных ставок. Пока что серьезных предпосылок для снижения цен на жилье в текущих условиях не просматривается.

Другие опрошенные MSK1.RU эксперты рынка недвижимости еще более пессимистичны: они уверены, что цены не просто «замерзнут», а продолжат расти.

— Рынок ждет умеренный рост цен (5–10% в 2025–2026 годы) на фоне снижения предложения и инфляции издержек, — говорит вице-президент Гильдии риэлторов Москвы Екатерина Никитина.

Согласна с ней и Светлана Ункури, руководитель отдела продаж в агентстве недвижимости «Владис». По ее мнению, на фоне новых антикризисных мер, обсуждавшихся на Госсовете, рост цен на недвижимость будет особенно выражен в отдельных сегментах.

— Расширение семейной ипотеки на вторичку в малых населенных пунктах простимулирует спрос в небольших городах и сельской местности, где новое жилье практически не строится. Повышенный спрос при ограниченном предложении может привести к росту цен на вторичную недвижимость в этих регионах, — говорит Ункури. — Увеличение маткапитала может оживить спрос в бюджетном сегменте жилья, особенно в регионах. Но это также создает умеренное инфляционное давление на цены. Наконец, если социальные выплаты и субсидии для участников СВО и их семей будут использоваться на покупку жилья, это также может стимулировать спрос в определенных регионах. Особенно ближе к военным округам или гарнизонам. Цены в этих локациях тоже могут локально вырасти.

— Ну а что вообще будет с рынком недвижимости, на ваш взгляд, в этом году?

— В крупных городах (Москва, Санкт-Петербург) ожидаю умеренного роста цен: около 5–8% год к году. Это обусловлено стабильным спросом и ограниченным предложением качественного нового жилья.

В малых и средних городах рост цен будет, скажем так, сегментарным. Особенно в тех, где действует семейная ипотека. Рост может составить до 10% в наиболее востребованных районах вторичного жилья.

Ну и, наконец, в сельской местности цены, думаю, могут оставаться стабильными или расти незначительно, если не будет дополнительных стимулов к покупке жилья, — прогнозирует Ункури.

Ункури отмечает, что прямые меры господдержки для застройщиков на Госсовете даже не обсуждались.