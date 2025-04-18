«Какая-то неправильная поддержка». Зачем государство платит за льготную ипотеку тройную цену квартир

Семейная ипотека остается единственной возможностью купить квартиру молодым семьям Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU











Если бы вместо льготной ипотеки государство просто покупало у строителей и раздавало квартиры, их бы получили в три раза больше семей с детьми — за те же деньги, что тратятся сейчас. Причем без обязательств 30 лет отдавать по трети зарплаты.

«Фонтанка» перепроверила цифры, удивилась и попросила экспертов объяснить, в чём смысл такой странной льготы, какой мы ее видим сейчас.

Программа льготной ипотеки была запущена в 2018 году для стимулирования рождения вторых детей, чтобы поднять самый хромающий в России показатель — число детей на одну женщину. То есть коэффициент рождаемости. Особую актуальность она получила в разгар коронавируса, когда казалось, что строительная отрасль находится под угрозой, а вместе с ней и вся смежная индустрия, охватывающая миллионы занятых в ней рабочих.

Суть простая: государство фиксирует процент по такому кредиту в 6% и компенсирует банку разницу до рыночной ставки. Она, в свою очередь, рассчитывалась как ставка ЦБ + 2%.

Источник: «Фонтанка.ру»











Пока ставка Центробанка была в пределах 7–8%, опускаясь даже до 4,25%, такая система была прозрачна и понятна.

Семьи покупали квартиры примерно за 3–5 миллионов рублей (требовался первоначальный взнос от 15% и выше). Расплачивались примерно за 15 лет (а то и раньше), отдавая ежемесячно по 20–30 тысяч рублей. Государству приходилось доплачивать банкам чуть больше миллиона при ставке ЦБ 7,75% или даже вообще мизерные 100–150 тысяч при ставке в 4,25%.

С января 2019 года по апрель 2021 года государство взяло на себя обязательства по доплате банкам около 1,5 триллиона рублей. Притом что за этот срок новоселье отпраздновали 2,7 миллиона семей.

Источник: «Фонтанка.ру»











Ситуация полностью перевернулась с ростом ставки ЦБ. Ведь теперь разрыв между ней и субсидируемыми 6% стал просто огромным. К этому добавился колоссальный рост цен на квартиры и увеличивающийся уже почти до 30 лет средний срок кредита. Обязательства, которые приходится брать на себя государству, выросли уже неприличным образом. Впрочем, необходимо подчеркнуть: это не то, сколько сейчас бюджет отдает банкам, а именно сколько обещает отдать в течение срока кредита.

Усредненный кредит по России теперь выглядит так. Квартира стоимостью 7,5 миллиона рублей требует минимального первоначального взноса около 2,5 миллиона, соответственно средняя сумма кредита — 5 миллионов рублей. Для покупателя ставка всё та же — 6%, но банку государство теперь доплачивает до 21% (ставка ЦБ) + 2%, а с февраля — +3%. То есть фактическая ставка — 24%. Средний срок кредита — 323 месяца (почти полные 27 лет).

При таких вводных переплата по процентам для покупателя составляет 5,5 миллиона (то есть он выплачивает вдвое больше, чем брал), а государство должно будет доплачивать банку, получается, 24 миллиона. Напомним, за квартиру стоимостью 7,5 миллиона рублей.

И всего лишь с июля 2024 года, когда семейная ипотека осталась, по сути, единственным массовым льготным ипотечным кредитом, российские власти взяли на себя обязательства выплачивать в течение примерно 27 лет более 33 триллионов рублей. А обеспечить квартирами таким образом удалось лишь 1,7 миллиона семей.

Источник: «Фонтанка.ру»











В конечном итоге окончательная стоимость квартиры, купленной сейчас за 8,3 миллиона рублей (средний по России показатель), в течение всего срока выплаты кредита обойдется покупателю и государству в 38,6 миллиона. Да, это четыре с половиной квартиры.

Как бы ужасно ни выглядели эти расчеты, специалисты, которые смотрят на ситуацию с позиций макроэкономики, хвататься за голову не спешат. В целом, говорят они, логика прослеживается. Но только если четко понимать, что семейная ипотека призвана поддерживать не семьи, а кого-то другого.

В целом льготная ипотека, запущенная «поверх» семейной в 2020 году, изначально и подавалась как срочная поддержка строительной отрасли. Ей в разгар коронавируса и скачка ключевой ставки до 20% грозил коллапс. А на девелоперах и продаваемых ими квартирах держится целая индустрия: стройтехника, строительные и отделочные материалы, транспорт, проектирование, масса других смежных отраслей, в которых заняты миллионы россиян (и не только россиян).

Одновременное обрушение строительной отрасли грозило уже системным кризисом всей экономике России, вплоть до банкротства банков, массовых недостроев и обманутых вкладчиков.

Иными словами, в мягкой поддержке строителей действительно был смысл. Тем более что в то время, когда финансовые грозы миновали, это обходилось государству недорого и позволяло миллионам россиян обзавестись своим жильем.

— Сейчас ситуация действительно сильно отличается от 2020 года, — соглашается кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Петр Арефьев. — Однако такие высокие траты государства на поддержание системы семейной ипотеки — мера вынужденная. Ведь если сейчас от нее резко отказаться на том основании, что ставка ЦБ слишком высокая, произойдет тот самый коллапс строительной отрасли с системным кризисом во всей экономике, которого мы пытались избежать в разгар коронавируса.

Еще один аргумент, который позволяет уже более спокойно смотреть на, казалось бы, ужасные цифры, — инфляция. По словам Петра Арефьева, через 27 лет кажущиеся сейчас огромными 38 миллионов будут стоить значительно меньше.

Источник: «Фонтанка.ру»











Несложные подсчеты позволяют понять, что даже при закладываемых сейчас Центробанком России как целевые 4,5% инфляции в год покупательная способность 38,5 миллиона рублей составит через 27 лет всего 11,7 миллиона. А если всё будет не так прекрасно, как рассчитывает ведомство Эльвиры Набиуллиной, то еще гораздо меньше. Например, при ежегодной инфляции в 7% получится уже всего 5,3 миллиона. И это тот риск, который берет на себя уже банковская система.

— Возможно, в данном случае имело бы смысл пойти по пути, который предлагал Михаил Делягин, в команде которого я раньше работал. Речь о дифференциации ключевой ставки, а по сути — размера ставки, под которую государство кредитует банки, в зависимости от того, идет ли речь об обычных кредитах для бизнеса и граждан или же о финансировании инфраструктурных проектов, — рассуждает Петр Арефьев. — В этом случае системообразующие банки, участвующие в программе семейной ипотеки, получали бы из казны более дешевые деньги, но и государство отдавало бы им меньше.

Есть и третий вариант — если бы государство напрямую закупало у застройщиков квартиры и отдавало бы их семьям с детьми не на условиях собственности, а, например, по социальному найму с определенными условиями. Или же речь шла бы о беспроцентной рассрочке в том или ином виде.

В таком случае, оценивает Петр Арефьев, это бы действительно сильно увеличило объем закупаемых квартир, но и тут были бы свои риски.

— Пошла бы речь о масштабных госзакупках со всеми характерными для них проблемами. Кроме того, сейчас семьи могут выбрать, где им жить и в каких именно квартирах, а в случае с подобным распределением кто-то неизбежно оказывался бы обиженным, — указывает экономист.

Ну и не стоит упускать из виду тот факт, что государству действительно есть резон иметь миллионы семей, привязанных ипотекой к определенным местам. Их главы будут дорожить работой, более ответственно подходить к траектории своего жизненного пути. А в конце они окажутся полноправными собственниками недвижимости, которую смогут передать по наследству.

В любом случае Центробанк подает явные сигналы к тому, что период столь высоких ставок близится к концу, а при их падении принимаемые на себя обязательства перед ипотечными банками также пойдут на убыль. К тому же свою функцию — не только поддержки экономики, но и социальную — семейная ипотека всё же исправно выполняет.