«За месяц она увеличилась»: назвали стоимость квартир в новостройках Ярославля

В Ярославле подорожали квартиры в новостройках Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











В марте в Ярославле подорожали квартиры в новостройках. К такому выводу пришли специалисты сервиса «Яндекс Недвижимость», проанализировав медианную цену квадратного метра в домах от застройщиков.

«Медианная стоимость квадратного метра в новостройках в марте составила 110 000 рублей. За месяц она увеличилась на 4,1%», — рассказали аналитики.

Медианная цена — это значение, которое делит распределение цен конкурентов пополам: половина цен выше, а другая — ниже медианы.

В среднем квартиры на первичном рынке в феврале продавали за 5,7 млн рублей. Средняя площадь таких объектов — 54,7 квадратных метра.

Специалисты заметили, что в марте квартиры в новостройках стали продаваться активнее. Особенно в городах-миллионниках.

«Мы наблюдаем заметный рост активности в сделках на первичном рынке, — рассказал коммерческий директор „Яндекс Недвижимости“ Евгений Белокуров. — В феврале количество сделок в мегаполисах выросло сразу на четверть по сравнению с январем. Это повлияло и на средний рост цен».

Больше сделок приходится на программы рассрочки от застройщиков. Игроки рынка предлагают покупателям выгодные варианты с учетом высоких процентов по базовой программе ипотеки.

«Однако несмотря на активизацию спроса на первичном рынке, говорить о новом начале роста рынка пока преждевременно. Стоит дождаться серьезного разворота денежно-кредитной политики Банка России», — рассказал Евгений Белокуров.