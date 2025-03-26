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Недвижимость «За месяц она увеличилась»: назвали стоимость квартир в новостройках Ярославля

«За месяц она увеличилась»: назвали стоимость квартир в новостройках Ярославля

В марте цены на недвижимость выросли

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34 комментария
В Ярославле подорожали квартиры в новостройках | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUВ Ярославле подорожали квартиры в новостройках | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославле подорожали квартиры в новостройках

Источник:

В марте в Ярославле подорожали квартиры в новостройках. К такому выводу пришли специалисты сервиса «Яндекс Недвижимость», проанализировав медианную цену квадратного метра в домах от застройщиков.

«Медианная стоимость квадратного метра в новостройках в марте составила 110 000 рублей. За месяц она увеличилась на 4,1%», — рассказали аналитики.

Медианная цена — это значение, которое делит распределение цен конкурентов пополам: половина цен выше, а другая — ниже медианы.

В среднем квартиры на первичном рынке в феврале продавали за 5,7 млн рублей. Средняя площадь таких объектов — 54,7 квадратных метра.

Специалисты заметили, что в марте квартиры в новостройках стали продаваться активнее. Особенно в городах-миллионниках.

«Мы наблюдаем заметный рост активности в сделках на первичном рынке, — рассказал коммерческий директор „Яндекс Недвижимости“ Евгений Белокуров. — В феврале количество сделок в мегаполисах выросло сразу на четверть по сравнению с январем. Это повлияло и на средний рост цен».

Больше сделок приходится на программы рассрочки от застройщиков. Игроки рынка предлагают покупателям выгодные варианты с учетом высоких процентов по базовой программе ипотеки.

«Однако несмотря на активизацию спроса на первичном рынке, говорить о новом начале роста рынка пока преждевременно. Стоит дождаться серьезного разворота денежно-кредитной политики Банка России», — рассказал Евгений Белокуров.

Ранее мы рассказывали, в каких городах Ярославской области можно взять льготную ипотеку на вторичном рынке.

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Комментарии
34
Гость
8 часов
Но это же не про наш любимый город, загрязненый ухудшение экологии воняет везде, вонь не выносимая, вырубание зеленых насаждений, и деревьев
Гость
8 часов
Чего стоит одно Нпз отравляющие весь город, и другие хим предприятия с которыми не может справиться мэрия и область города, мы в числе первых по онкологии, ну власть устраивает это по тому что им нужна прибыль а не здоровье нации и населения России
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