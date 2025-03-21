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Недвижимость Можно взять не во всех городах: где в Ярославской области действует льготная ипотека на вторичку

Можно взять не во всех городах: где в Ярославской области действует льготная ипотека на вторичку

В «Дом.РФ» опубликовали список мест, где можно оформить займ на квартиру дешевле

881
13 комментариев
Где в Ярославской области можно оформить семейную ипотеку | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUГде в Ярославской области можно оформить семейную ипотеку | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Где в Ярославской области можно оформить семейную ипотеку

Источник:

Сайт «Дом.РФ» опубликовал список городов в Ярославской области, где можно купить квартиру на вторичном рынке по льготной программе «Семейная ипотека». Займ с господдержкой можно оформить с 1 апреля 2025.

«Список составлен на основе данных Единой информационной системы жилищного строительства „Наш.Дом.РФ“. В него включены города, в которых на начало 2025 года строилось два и менее двух многоквартирных домов», — говорится в публикации.

Минфин РФ решил, что льготную ипотеку на вторичном рынке можно взять в городах с низкими объемами строительства. Рефинансировать уже оформленную ипотеку по программе нельзя.

Список городов со льготной ипотекой

  • Переславль-Залесский;

  • Гаврилов-Ям;

  • Данилов;

  • Любим;

  • Мышкин;

  • Пошехонье;

  • Ростов;

  • Тутаев;

  • Углич.

Ярославль и Рыбинск в этот список не вошли. Вероятно, поскольку они не считаются городами с низким объемом строительства.

Оформить «Семейную ипотеку» по ставке 6% годовых могут семьи, у которых есть хотя бы один ребёнок в возрасте до 6 лет включительно. Купить квартиру можно в доме не старше 20 лет, он не должен быть признан аварийным. Воспользоваться льготой можно только один раз.

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Комментарии
13
Гость
1 час
У людей нет денег, вы издеваетесь над людьми, пенсия у человека по инвалидности 13тысяч, от нее нечего не остается вся пенсия уходит на квартплату и житья в долг, вы вогнали людей в долги что за жильё скоро придётся платить трусами, не сдерживайте цен на ЖКХ, продукты, а качество жизни отвратительное 🤢
Гость
2 часа
Рождаемость и так маленькая , ждите отток населения в другие регионы страны
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