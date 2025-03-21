Можно взять не во всех городах: где в Ярославской области действует льготная ипотека на вторичку

Где в Ярославской области можно оформить семейную ипотеку Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Сайт «Дом.РФ» опубликовал список городов в Ярославской области, где можно купить квартиру на вторичном рынке по льготной программе «Семейная ипотека». Займ с господдержкой можно оформить с 1 апреля 2025.

«Список составлен на основе данных Единой информационной системы жилищного строительства „Наш.Дом.РФ“. В него включены города, в которых на начало 2025 года строилось два и менее двух многоквартирных домов», — говорится в публикации.

Минфин РФ решил, что льготную ипотеку на вторичном рынке можно взять в городах с низкими объемами строительства. Рефинансировать уже оформленную ипотеку по программе нельзя.

Список городов со льготной ипотекой

Переславль-Залесский;

Гаврилов-Ям;

Данилов;

Любим;

Мышкин;

Пошехонье;

Ростов;

Тутаев;

Углич.

Ярославль и Рыбинск в этот список не вошли. Вероятно, поскольку они не считаются городами с низким объемом строительства.