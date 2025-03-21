Можно взять не во всех городах: где в Ярославской области действует льготная ипотека на вторичку

Сайт «Дом.РФ» опубликовал список городов в Ярославской области, где можно купить квартиру на вторичном рынке по льготной программе «Семейная ипотека». Займ с господдержкой можно оформить с 1 апреля 2025.
«Список составлен на основе данных Единой информационной системы жилищного строительства „Наш.Дом.РФ“. В него включены города, в которых на начало 2025 года строилось два и менее двух многоквартирных домов», — говорится в публикации.
Минфин РФ решил, что льготную ипотеку на вторичном рынке можно взять в городах с низкими объемами строительства. Рефинансировать уже оформленную ипотеку по программе нельзя.
Список городов со льготной ипотекой
Переславль-Залесский;
Гаврилов-Ям;
Данилов;
Любим;
Мышкин;
Пошехонье;
Ростов;
Тутаев;
Углич.
Ярославль и Рыбинск в этот список не вошли. Вероятно, поскольку они не считаются городами с низким объемом строительства.
Оформить «Семейную ипотеку» по ставке 6% годовых могут семьи, у которых есть хотя бы один ребёнок в возрасте до 6 лет включительно. Купить квартиру можно в доме не старше 20 лет, он не должен быть признан аварийным. Воспользоваться льготой можно только один раз.