На один квадрат копить придется: сколько сейчас стоят готовые квартиры в Ярославле

Эксперты назвали актуальную стоимость недвижимости в Ярославле Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославле медианная стоимость квадратного метра в готовых квартирах в январе 2025 года достигла 91 000 рублей. С декабря этот показатель практически не изменился, но всё же аналитики «Яндекс Недвижимости» заметили небольшой рост на 0,3%.

— При этом количество доступных предложений сократилось на 3,8%, — уточнили эксперты.

Это значит, что количество объявлений о продаже готовых квартир уменьшилось.

Полная средняя стоимость готовой квартиры на вторичном рынке в январе составила 4,4 миллиона рублей. А средняя площадь подобного жилья — 48,8 квадратного метра.

— Рынок вторичного жилья находится в сезонном состоянии снижения активности, — рассказал коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров. — В самой ближайшей перспективе спрос на вторичном рынке вернется к показателям осени 2024 года.

По прогнозам эксперта, в начале февраля объявлений с предложениями должно прибавиться за счет возвращения продавцов после праздников. Но позже спрос вряд ли будет расти, это связано с высокими ипотечными ставками.

— В более отдаленной перспективе мы, скорее всего, увидим стагнацию спроса и предложения. В условиях, когда рыночные ставки по ипотеке остаются на высоком уровне, а средние цены на готовые квартиры стагнируют, их срок экспозиции растет. Поэтому продавцам либо приходится предлагать скидки, либо переходить на рынок долгосрочной аренды. Еще одна тактика — ожидание роста спроса со стороны покупателей. Все эти факторы говорят, что значительный рост предложения наступит не раньше начала цикла смягчения денежно-кредитной политики ЦБ РФ, — пояснил Евгений Белокуров.