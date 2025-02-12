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Недвижимость На один квадрат копить придется: сколько сейчас стоят готовые квартиры в Ярославле

На один квадрат копить придется: сколько сейчас стоят готовые квартиры в Ярославле

Эксперты назвали актуальные цены на недвижимость в городе

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5 комментариев
Эксперты назвали актуальную стоимость недвижимости в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЭксперты назвали актуальную стоимость недвижимости в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Эксперты назвали актуальную стоимость недвижимости в Ярославле

Источник:

В Ярославле медианная стоимость квадратного метра в готовых квартирах в январе 2025 года достигла 91 000 рублей. С декабря этот показатель практически не изменился, но всё же аналитики «Яндекс Недвижимости» заметили небольшой рост на 0,3%.

— При этом количество доступных предложений сократилось на 3,8%, — уточнили эксперты.

Это значит, что количество объявлений о продаже готовых квартир уменьшилось.

Полная средняя стоимость готовой квартиры на вторичном рынке в январе составила 4,4 миллиона рублей. А средняя площадь подобного жилья — 48,8 квадратного метра.

— Рынок вторичного жилья находится в сезонном состоянии снижения активности, — рассказал коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров. — В самой ближайшей перспективе спрос на вторичном рынке вернется к показателям осени 2024 года.

По прогнозам эксперта, в начале февраля объявлений с предложениями должно прибавиться за счет возвращения продавцов после праздников. Но позже спрос вряд ли будет расти, это связано с высокими ипотечными ставками.

— В более отдаленной перспективе мы, скорее всего, увидим стагнацию спроса и предложения. В условиях, когда рыночные ставки по ипотеке остаются на высоком уровне, а средние цены на готовые квартиры стагнируют, их срок экспозиции растет. Поэтому продавцам либо приходится предлагать скидки, либо переходить на рынок долгосрочной аренды. Еще одна тактика — ожидание роста спроса со стороны покупателей. Все эти факторы говорят, что значительный рост предложения наступит не раньше начала цикла смягчения денежно-кредитной политики ЦБ РФ, — пояснил Евгений Белокуров.

В 2024 году в Ярославской области построили больше частных домов, чем многоквартирных. Мы разговаривали со специалистом о том, почему покупатели выбирали такой вид недвижимости и что происходит на этом рынке сейчас.

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Комментарии
5
Гость
32 минуты
Какая "наиумнейшая" статья! Вам таких сколько заказали, одну, две, пять штук?👍
Гость
22 минуты
Расия расия , уууу , затянем пояса , как ни крути запад нам завидует , скоро доллар загнётся , расия расия
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