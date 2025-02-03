«Пусть нас оставят в покое»: жители частного сектора примирились с высотками, но не простили их городу

Теперь в частном секторе высятся восемнадцатиэтажки Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Три года назад жители частного сектора на Суздальском шоссе отстояли право на собственные дома. В далеком 2009-м власти разрешили застройщикам возводить среди избушек многоквартирные высотки. А частные владения вмиг оказались вне закона. Местные с этим не смирились и вступили в ожесточенную борьбу за возможность жить, где им хочется. И победили.

Но к тому времени в частном секторе уже появились несколько высоток. Конечно, сносить их никто не стал. Теперь так и соседствуют — гигантские многоэтажки с маленькими домиками.

В этом репортаже показываем, как частный сектор живет в тени высоток, чего боятся местные и готовы ли они переехать теперь.

«Два месяца мучений было, всё истоптали»

Мы приехали на Суздалку вечером, чтобы застать местных в домах. Днем обычно над частным сектором царит тишина, нарушаемая разве что лаем собак. Ближе к пяти люди возвращаются с работы. Район наполняется звуками и оживает.

— Когда они начинали строить, обещали: «У вас будет тротуар», — рассказала одна из местных жительниц. — Сперва мы не стали жаловаться, думали: «Построят и построят». Но компании работали и ночью и днем. А потом началось: делали асфальт — сваливали нам лишнее в канавы.

Местные говорят, даже добиться спила старых деревьев для них — целое достижение Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Затем местные схватились за голову: застройщики начали проводить канализацию к будущим высоткам. И тут не всё было гладко.

— Тут всё текло, вся эта канализация. Всё перерыли. Два месяца мучений было. Но нам обещали, что всё хорошо будет. Мол: «Можем вас и в свою канализацию включить». Всё истоптали. Потом приехало начальство, попросило разрешения рыть здесь, чтобы понять, где протечка. В итоге вся вода после ливней с горки с Ньютона текла к соседям на участок. Всё во двор и огород. И к нам в огород вся канализация текла, после того как там всё сломали, пришлось бордюр вынимать, чтобы это во двор не текло.

Небольшие дома теперь стоят рядом с кирпичными исполинами Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











«Стало невыносимо»

Екатерине 36 лет, Сергею — 65. Они живут в частном доме на Суздалке уже три десятка лет. Строительство высоток изменило их жизнь.

— Стало невыносимо. Появился ветродуй, дорога стала хуже. Машины ставят у наших домов, мы их ругаем, отодвигаем, — пояснил Сергей.

— С ребенком уже не выйти погулять, — добавила Екатерина.

Екатерина говорит, что до строительства высоток им жилось лучше Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Семья не согласилась продавать участок под застройку Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В доме, где живут Сергей и Екатерина, проведены газ и водопровод. Они говорят: все условия есть. Несколько лет назад, когда многоэтажки на Суздалке активно строились, к ним приходили с предложением выкупить землю. Но семья лишь посмеялась, услышав предложенную цену.

— Они свое гнули. Им было главное — каждому свою территорию сделать. А потом уже, может быть… Они, как говорится, хотят сорвать репку по 10 копеек. А не по рыночной цене купить, пояснил Сергей.

Екатерина углубилась в подробности:

— Объясняю: у нас дом на три семьи, там живем я с мужем, сестра с мужем и мама с отчимом. Они предлагают 500 тысяч за сотку. Сейчас за эти деньги даже двушку не купить. И куда нам всем? Какой нам смысл? Вот это предложили только, — рассказала Екатерина.

Из-за небольших домиков виднеются многоэтажки Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Наши собеседники рассказали: переезжать им бы не хотелось. У них на участке есть свой огород. Только вот солнца теперь маловато — его собой закрывают многоэтажки.

У нас своя морковка, помидорки, огурчики. Они [жители высоток] любуются на меня, когда я выхожу по пояс загорелый, хожу и огурчики ем. А они завидуют, у них слюни текут. Сергей житель частного сектора на Суздалке

По пути к следующему дому мы встретили 28-летнюю Наталью. Она пояснила — живет не в частном секторе, а в одной из новостроек. Говорит: с местными конфликтов нет.

— Знаю только, что магазин мешает, в котором алкоголь продают. Там летом тусуются всякие и шумят. У нас, вроде, всё хорошо. С водой только иногда горячей перебои бывают, — пояснила она.

Наталья живет в новостройке на Суздалке второй год Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











«Здесь намного лучше, чем в этих скворечниках»

А вот 56-летний Дмитрий не разделяет мнения о гармоничном соседстве с жителями новостроек. По его словам, после появления высоток на некогда просторных улочках частного сектора стало тесно.

— Мешают. Неудобно стало, [после строительства домов] поменялась роза ветров, во-первых. Во-вторых, всё заставлено машинами, ни пройти, ни проехать. Им ставить негде, они заставляют улицы. Из-за этого и неудобно. У людей участки топит. Солнца нет, — пожаловался он.

Дмитрий с женой больше 20 лет живет в частном доме Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











К Дмитрию с женой тоже приходили с предложением выкупить участок, но они наотрез отказались. Пара переехала туда больше 20 лет назад. Возводили дом с нуля, за свои деньги проводили в него коммуникации, сделали ремонт. Полюбили тихий район на обочине Суздальского шоссе и рассчитывали там же состариться.

— И водопровод, и газ, и канализация у нас есть. Кто пожил в частном доме, вряд ли захочет переезжать в квартиру. Я сюда переехал из квартиры. Здесь намного лучше, не то, что в этих скворечниках. В них звукоизоляции никакой, общежитие какое-то. А меня никто не тревожит, — рассказал Дмитрий.

Семья надеется, что строек на Суздалке больше не будет. По крайней мере, теперь за этим внимательно следят.

Пока моя жена в инициативной группе, я на 99% уверен, что не начнут. Они всю эту обстановку держат на контроле. Все собрания посещают. Дмитрий житель частного сектора

Жена Дмитрия — Светлана, говорит: она лично приложила усилия к тому, чтобы дома жителей Суздалки остались на своих местах.

— Чтобы землю опять передали под малоэтажную застройку — это наша заслуга. Мы организовывали это всё с жителями, писали жалобы, обращались в прокуратуру. Поэтому пусть нас оставят в покое. Никаких нам застройщиков не надо. То, что они набезобразили в нашем районе, это уже не изменить. Они нам испортили жизнь. По автомобилям — безобразная ситуация. По выгулу собак — отвратительная ситуация. По загрязнению района, который раньше был чистым и спокойным — безобразная ситуация, — возмутилась женщина.

Дома построили, деньги получили, а о людях подумали? Они нас столкнули лбами с жителями многоэтажной застройки. У нас с ними, грубо говоря, война. Светлана жительница частного сектора на Суздалке

По словам женщины, участники инициативной группы часто присутствуют на встречах с властями. Так они пытаются решить уже существующие в районе проблемы, а заодно следят, чтобы больше застроек на их землях не протащили.

— Мы сейчас организуем территориальный орган самоуправления, чтобы получать больше информации, чтобы нас слышали, — пояснила она. — Мы живем в этом доме с 1991 года. Мне 56 лет. Вырастили здесь ребенка, сами состарились и переезжать не хотим.

Мы положили в этот дом свою жизнь. Потратили столько денег. Мы купили дом-хлам без всего, всё делали и проводили за свой счет. Никто нам не помогает. Светлана жительница частного сектора на Суздалке

Дома-исполины обступили частный сектор Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











«Зачем в коробке сидеть?»

К соседству с высотками местные уже привыкли, хоть и не все довольны Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











На улицах действительно ставят много машин Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Есть среди жителей частного сектора и те, кто вовсе не замечает соседство с высотками, хотя их участки находятся буквально в десяти шагах от новостроек. Юрию, например, 34 года. Он живет в деревянном таунхаусе на две квартиры с детства и ведет тут хозяйство. Во дворе дома живут козы, а за забором виднеется торец высотки.

Юрий рассказал, что ему предлагали продать свой дом и участок Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Во время расцвета высотной застройки участок тоже пытались выкупить.

— Приходили какие-то перекупщики, у них было желание выкупить подешевле это дело, но нам это было неинтересно. Максимально, по-моему, миллион за сотку предлагали. И то, они предложили, мы сказали, что подумаем, а они пропали. У нас 5,5 сотки, у соседки тоже 5. Грубо говоря: 11-12 соток участок, — прикинул Юрий.

Переезжать Юрий не планирует. Говорит: после жизни в доме квартира вовсе не так привлекательна.

— У нас вода, электрическое отопление. Канализация — септики. У нас ничем не мешает. У нас всё нормально, в принципе, — пожал плечами он.

Зачем переезжать, в коробке сидеть? Интереса никакого. Юрий житель частного сектора на Суздалке

Жители Суздалки умудряются вести домашнее хозяйство Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Есть и те, кто планирует переехать Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU









