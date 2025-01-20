Снесли, а дальше? Почему пустует территория бывшего стадиона «Локомотив» в Ярославле

На месте бывшего стадиона — пустота Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Жители Ярославля поинтересовались, в каком состоянии находится проект застройки территории бывшего стадиона «Локомотив» на Суздальском шоссе. Сейчас от трибун там не осталось и следа — их снесли еще летом 2023 года. Теперь вместо стадиона — чистое поле и трубы.

— Интересно, что будет на месте стадиона? Там ничего не происходит, вроде обещали начать строить дома, — задался вопросом читатель 76.RU из Фрунзенского района.

О судьбе территории рассказали в Министерстве строительства Ярославской области. Там пояснили, что собственник не просил разрешения на строительство.

— Разрешение на строительство никто не получал, и никто за ним не обращался, — пояснили порталу 76.RU власти.

Участок собираются застроить Источник: Кирилл Поверинов / 76.R











Получается, до процесса возведения домов пока далеко. Но уже известно, что высоткам на этом месте точно быть. В августе 2024 года мэр Ярославля Артем Молчанов одобрил застройку бывшего стадиона «Локомотив». Постановление об утверждении проекта планировки и межевания этой территории (между улицами Гоголя, Журавлева, Складским переулком и Суздальским шоссе) глава города подписал 2 августа. Документ предполагает строительство на участке 12–18-этажных жилых домов, садика на 165 мест и трехэтажной парковки.

Из документа следует, что население квартала вырастет с 319 до 2453 человек. То есть почти в 8 раз. В первую очередь собирались строить дорогу, соединяющую улицы Журавлева и Гоголя. После этого — три дома в течение девяти лет (по три года на каждую высотку). Первым должен появиться дом со стороны Суздальского шоссе, вторым — дом по улице Журавлева, третьим — дом по улице Гоголя.

Детский сад проектировать и строить планируют в последнюю очередь.

На территории должны появиться высотки и детский сад Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Земля находится в частной собственности у ярославского предпринимателя Романа Емельянова — директора и учредителя строительной компании «Эверест». Стадион он выкупил еще в 2020 году у компании «РЖД». Застройщик сразу обратился в мэрию с просьбой изменить назначение земли под жилую застройку. И представил проект с тремя высотками и сквером.

Местные жители были против таких изменений, но на публичных слушаниях в 2022 году эту идею провели. Однако стройка не началась. Власти предложили застройщику предусмотреть место для детского сада.