«Замечания устранены»: стало известно, когда достроят брошенную башню в центре Ярославля

Председатель муниципалитета Ярославля Сергей Калинин рассказал, что башню на Октябрьской площади должны начать строить в 2025 году. Об этом он заявил на пресс-завтраке с мэром Артемом Молчановым, отвечая на вопрос журналиста 76.RU.
— Хочу сказать только одно: да, были замечания. На сегодняшний день эти замечания все устранены, как они нам докладывают. И мы очень надеемся, что в ближайшие буквально дни они по новой заявятся за разрешением на строительство. И в этом году однозначно начнется строительство, — рассказал Сергей Калинин.
Вряд ли масштабный проект получится завершить до конца 2025 года, но власти надеются, что в ближайшее время рабочие хотя бы начнут.
Судя по всему, сам застройщик тоже предпочитает не терять время зря. В сентябре 2024 года к заброшке пригнали спецтехнику. Местным обещали, что шумных работ не будет.
— Я подошел к рабочим, объяснил, что живу неподалеку. Мне сказали, что идет подготовка к строительству жилого дома, пообещали, что шумно не будет. Мол, шумных работ нет: монолит уже залит, стены стоят. Приблизительно, говорят, строить через месяц начнут, — рассказал читатель 76.RU. — Сказали, что будет очень красивый дом, на первом этаже сделают ресторан. Сказали, что компания «Ташир» будет строить.
Башней владеет ООО «ЦентрТорг плюс», выкупившее заброшку в июле 2023 года. Земля под недостроем муниципальная, она находится у компании в аренде. Собственник хочет построить на этом месте многоквартирный жилой дом с офисами и подземной парковкой. Сносить строение компания не планирует. Как основу используют уже существующий каркас здания, так и не ставшего офисным центром.
Новый владелец связан с предыдущим?
Компания ООО «Центрторг плюс» с уставным капиталом в 10 тысяч рублей существует с апреля 2019 года. Фирма занимается арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом. Владелец компании — Грайр Гургенович Минасян.
За остов офисного центра, которым по первоначальному проекту должен был стать недострой на Октябрьской площади, компания ООО «Центрторг плюс» заплатила 282,5 миллиона рублей. Годами недострой пытались продать за полмиллиарда, но желающих приобрести башню так и не нашлось. Тогда цену снизили, а еще разрешили строить на участке высотное жилье.
В прошлом июле портал 76.RU выявил связь между новым собственником здания и предыдущим. Грайр Минасян владеет еще несколькими компаниями, работающими с недвижимостью. Одна из них — ООО «Север Торг». Официально учредителями являются ООО «Центрторг Плюс» и ООО «Техсервис» — ими тоже владеет Грайр Минасян.
В случае с ООО «Север Торг» прослеживается связь с «Таширом». В бывших учредителях числятся Валентина Сережевна Казарян (соучредитель компании «ТБС» — ярославской «дочки» «Ташира», которая является первым владельцем недостроя) и миллиардер Тигран Владимирович Казарян — бывший совладелец той же «ТБС», депутат Ярославской областной думы.
Во время разговора о том, связана ли как-то деятельность компании «ТБС» и «Центрторга плюс», Грайр Минасян ушел от ответа.
До этого застройщик попросил разрешить возвести больше жилья, чем было согласовано. Судя по данным, опубликованным в документах на сайте мэрии Ярославля, большинство горожан высказались за увеличение площади застройки. Удивительно, но, по сути, без этой меры недострой практически невозможно было переделать в ЖК. Мы объясняли, почему.
Остов башни годами мозолил глаза жителям города. Компания, начавшая строительство, не смогла вовремя его закончить. Мы рассказывали историю башни и показывали первоначальный проект.