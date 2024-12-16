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Недвижимость Кризис-2024 эксперт «Это не снижение, а стабилизация». Съемные квартиры начали дешеветь — когда ждать обвала цен

«Это не снижение, а стабилизация». Съемные квартиры начали дешеветь — когда ждать обвала цен

Разбираемся с экспертами, что происходит на рынке недвижимости в конце года и чего ждать дальше

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2 комментария

Молодым семьям пришлось отложить мечты о своем жилье и мыкаться по съемным квартирам

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«Это не снижение, а стабилизация после всплеска». Съемные квартиры начали дешеветь — когда ждать обвала цен?

На российском рынке недвижимости продолжает бушевать «идеальный шторм». Былые рекорды, которыми гордились владельцы застройщиков и губернаторы, ушли в прошлое. Россия закончит год с 43,5 млн квадратов в новостройках, что на 16% меньше по сравнению с предыдущим годом, заявил РИА «Новости» замминистра строительства Никита Стасишин.

По словам Стасишина, текущая ситуация на рынке жилья демонстрирует снижение объемов ввода многоквартирного жилья. Это снижение обусловлено различными факторами, включая изменения в спросе на жилье.

Чиновник, видимо, решил не упоминать про катастрофическое обрушение ипотечного рынка, который долгие годы и поддерживал рекорды на рынке недвижимости. Вот лишь одна цифра от Росреестра: с начала года в Москве, которая всегда была драйвером рынка, число ипотечных сделок рухнуло на 13,4%.

В то же время Михаил Ковалев, директор Консультационного центра «ДОМ.РФ», отметил, что аренда жилья становится более выгодной альтернативой ипотечному кредитованию. Арендаторы освобождаются от уплаты налогов, необходимости проведения ремонта и благоустройства территории.

Похоже, пока что россияне еще не оценили достоинства аренды жилья. По крайней мере, крупнейшие риелторские агентства («ЦИАН.Аналитика», «Этажи», «Яндекс.Аренда») фиксируют снижение долгосрочной аренды однокомнатных и двухкомнатных квартир. В среднем на 1–3% в крупных городах.

Мелочь, а всё равно приятно, что хоть что-то в России дешевеет. А вот почему дешевеет аренда, MSK1.RU решил узнать у специалистов по рынку недвижимости.

— На самом деле тут всё просто. Декабрь, январь, февраль — это месяцы с самым спокойным спросом. Очень мало звонков принимают собственники. Из года в год мы наблюдаем эту динамику, что зимой спрос всегда ниже, — говорит эксперт по направлению аренды агентства «Этажи» Алина Ибряева. Небольшое снижение цен — это нормально, потому что люди все-таки хотят сдать свою недвижимость и получать доход уже сейчас, а не ждать арендаторов несколько месяцев. Поэтому из-за снижения спроса и клиентопотока приходится снижать цены. Думаю, снижение цен точно не ускорится. Такая ситуация продлится еще 2–3 месяца, пока спрос на арендные квартиры маленький. К весне и спрос, и цены снова будут выше.

— Правильно будет сказать, что цены на рынке аренды жилья стабилизировались, — говорит аналитик-консультант рынка недвижимости компании «Меридиан» Светлана Молодкина. — Только за III квартал рост цен на аренду составил 20–25%, а в октябре–ноябре он лишь стабилизировался. Рост стоимости на рынке жилой недвижимости, а также рост ставок по ипотеке привел к тому, что значительная часть покупателей отложила решение о приобретении квартиры, тем самым создав дефицит предложения. Но тенденций к значительному снижению цен на рынке аренды пока нет. Возможно, будет продолжаться незначительная корректировка, но больше связанная со структурными изменениями рынка.

 Коррекция по стоимости жилья в аренду объясняется резким ростом в конце лета — начала осени, когда стало ясно окончательно, что Банк России намерен долго удерживать ключевую ставку, и купить квартиру даже в ипотеку стало гораздо сложнее, — согласен с коллегами Валерий Тумин, директор рынков России и СНГ риелторской компании fam Properties. — Недоступность жилья вкупе с традиционным осенним всплеском спроса мгновенно и сказалась на росте цен на арендованное жилье.

 Те, кто еще недавно хотел продать квартиру, вдруг решил сдавать ее в аренду?

— Рынок ведь регулирует сам себя. Как можно большее число арендодателей постарались удовлетворить высокий спрос. Часть из них убрала объявления о продаже на фоне стагнации цен (и нового правила банковской комиссии в 6,5% для покупателей, отпугивающего от сделок на вторичном рынке) и опубликовала новые. Только на этот раз арендные.

Вот и возникла конкуренция предложения: граждан мотивировало желание заработать на квартире на 20% больше, чем еще весной. Кроме тех, кто передумал продавать квартиру, подоспело предложение от тех, кто купил квартиру с целью сдачи в аренду, успев воспользоваться программой льготной ипотеки, — эти дома сданы в эксплуатацию или же сделан ремонт.

 Понятно, что девелоперы из жадности не хотят снижать цены на новострои. Но почему арендаторы снижают цены всего на 1–3%, а не намного больше?

— Просто сейчас ситуация на рынке недвижимости (первичном, вторичном, аренда) вялотекущая, выжидательная. Какие-то изменения наступят в связи с серьезными новостями: это изменения ключевой ставки в дальнейшем, изменение требований Центробанка к заемщикам, новости по лимитам по семейной ипотеке.

А вы заметили снижение цен на аренду квартир?

Пока только слышу про повышение
Найти дешевле можно
Жду, когда это произойдет
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Комментарии
2
Гость
2 часа
так это архангельск не сравнивайте с ярославлем
Гость
25 минут
Чушь
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