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Недвижимость В Ярославле под застройку 8-этажками отдадут большой участок в спальном районе

В Ярославле под застройку 8-этажками отдадут большой участок в спальном районе

Где появится новый жилой квартал

1 855
16 комментариев

В Заволжском районе на улице Моховой развернется новое строительство

В Ярославле выставят на аукцион для будущей застройки большой участок земли в Заволжском районе — между улицами Моховой и 1-й Шоссейной площадью 54 217 квадратных метров (это примерно как пять-шесть футбольных полей. — Прим. ред.). Постановление об этом 22 ноября подписал мэр города Артем Молчанов.

За право заключить договор о комплексном развитии данной территории власти намерены получить с потенциального застройщика не менее 22,3 миллиона рублей. Именно эта сумма указана в постановлении как начальная цена аукциона.

— Провести аукцион в срок не позднее трех месяцев со дня принятия постановления, — указано в документе.

На реализацию всего проекта власти дадут застройщику 10 лет.

Участок под застройку занимает площадь в 54 тысячи квадратных метров

Напомним, мэрия уже сообщала о намерении отдать этот участок под застройку. Под комплексным развитием территории здесь подразумевается возведение жилых домов, а также необходимой инфраструктуры — магазинов, аптек, почтовых отделений и другого.

Изначально, в 2023 году, речь шла о территории площадью 28 606 квадратных метров. И строить на ней хотели дома до 18 этажей. Но в июне 2024 года было решено сократить количество этажей в новостройках до восьми, при этом почти в два раза увеличив площадь участка. Это было связано с выявленным дефицитом мест в детских садах. Поэтому в границы будущей застройки внесли место под новую дошкольную организацию на 90 мест.

Предполагается, что новоселы будут пользоваться им, а также существующими детскими садами № 174 (ул. Кавказская, д. 1а), № 92 (ул. Клубная, д. 24, ул. Кавказская, д. 35) и школой № 47 (ул. Клубная, д. 23). Еще одну школу в ближайшие годы хотят построить недалеко от данной территории — на улице 2-й Шоссейной у дома № 14. Новая образовательная организация будет рассчитана на 1000 детей.

Для получения медицинской помощи жителям квартала предложат обращаться в офис врача общей практики от клинической больницы № 3, детскую поликлинику № 5 на улице Маяковского.

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Стройка Аукцион Мэрия Заволжский район Комплексное развитие территории
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Комментарии
16
dkyar
48 минут
Не вижу смысла строить, в такую ипотеку ни кто не полезет.. вывод- кто будет все это великолепие покупать ?
Гость
2 часа
СМИ: В Ярославле продадут здания двух бывших поликлиник - молодежной и поликлиники на Московском пр
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