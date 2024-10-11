Заедут 1210 человек: в спальном районе Ярославля построят 17-этажный дом из четырех корпусов

В Ярославле на улице Балашова развернется новая стройка Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославле на общественные слушания выставят проект планировки и межевания территории на улице Балашова в Дзержинском районе. Согласно документации на сайте мэрии, здесь собираются построить многоквартирный дом высотой в 15–17 этажей, состоящий из четырех корпусов. Общая площадь жилья в нем составит 30244 кв. метров.

— Планируемое население — 1210 человек, — уточняется в проекте.

По расчетам проектировщиков, для новых жителей потребуется 70 мест в детских садах и 118 мест в школе. Строительство для этого новых детских учреждений не планируется. Предполагается, что новоселы будут пользоваться уже существующими садиком № 55 на 1-й Приречной улице и школой № 60 на улице Большой Любимской. А за медицинской помощью обращаться в поликлинику № 1 больницы № 9 на Тутаевском шоссе, детскую поликлинику № 3 и лечебно-профилактическое отделение № 4 во 2-м Норском переулке.

Новым жителям также предлагают пользоваться общественным транспортом, который ходит по улице Куропаткова и Большой Норской. Для автомобилей на территории у нового дама предусмотрено 263 парковочных места.

Сиреневым цветом обведен участок под будущую застройку Источник: city-yaroslavl.ru











Общественные слушания пройдут с 16 по 21 октября. Свое мнение горожане могут оставить на сайте мэрии или направить в департамент градостроительства (Революционный проезд, 6).

Напомним, участок на улице Балашова площадью 34,4 тысячи квадратных метров мэрия Ярославля отдала в аренду под комплексное развитие. Застройщиком здесь стала компания «Бизант» из Санкт-Петербурга, которая стала победителем аукциона в марте 2024 года.

По данным сервиса «Контур.Фокус», фирма «Бизант» принадлежит московской компании «Глоракс». А конечными владельцами бизнеса являются предприниматели Андрей Биржин и Александр Андрианов. Биржин уже несколько лет работает в сфере инвестиций, недвижимости и строительства. Его партнер Александр Андрианов — бывший заместитель главы администрации Сергиева Посада. Фирма «Глоракс» была застройщиком жилых комплексов комфорт- и премиум-класса в Санкт-Петербурге и Московской области. Пару лет назад компания пришла на нижегородский рынок недвижимости. А за счет Ярославля продолжила экспансию в регионы.

Фирма «Бизант» также стала победителем аукциона на застройку территории микрорайона № 13 в Дзержинском районе. Но из-за жалобы, поступившей в антимонопольную службу, итоги торгов отменили. Аналогичная ситуация произошла с еще одним участком — в районе улицы Большой Донской в Красноперекопском районе. На повторном аукционе по 13 микрорайону победителем стала костромская компания. Новые торги участку на Большой Донской пока не объявлены.