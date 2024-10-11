НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Ярославле
Погода+5°

пасмурно, без осадков

ощущается как +2

0 м/c,

 755мм 93%
Подробнее
5 Пробки
USD 97,24
EUR 106,51
Избили подростка
Трассу перекрыли из-за ДТП
Эпичные кадры сноса
Сахар подорожал
Снесут необычный дом
Умер знаменитый футболист
ЧП на вокзале
Первый снег
Как Курцын стал продюсером
Куда пропали мясные магазины
Недвижимость Заедут 1210 человек: в спальном районе Ярославля построят 17-этажный дом из четырех корпусов

Заедут 1210 человек: в спальном районе Ярославля построят 17-этажный дом из четырех корпусов

Новых садиков, школ и больниц для жителей не планируют

850
13 комментариев

В Ярославле на улице Балашова развернется новая стройка

В Ярославле на общественные слушания выставят проект планировки и межевания территории на улице Балашова в Дзержинском районе. Согласно документации на сайте мэрии, здесь собираются построить многоквартирный дом высотой в 15–17 этажей, состоящий из четырех корпусов. Общая площадь жилья в нем составит 30244 кв. метров.

— Планируемое население — 1210 человек, — уточняется в проекте.

По расчетам проектировщиков, для новых жителей потребуется 70 мест в детских садах и 118 мест в школе. Строительство для этого новых детских учреждений не планируется. Предполагается, что новоселы будут пользоваться уже существующими садиком № 55 на 1-й Приречной улице и школой № 60 на улице Большой Любимской. А за медицинской помощью обращаться в поликлинику № 1 больницы № 9 на Тутаевском шоссе, детскую поликлинику № 3 и лечебно-профилактическое отделение № 4 во 2-м Норском переулке.

Новым жителям также предлагают пользоваться общественным транспортом, который ходит по улице Куропаткова и Большой Норской. Для автомобилей на территории у нового дама предусмотрено 263 парковочных места.

Сиреневым цветом обведен участок под будущую застройку

Общественные слушания пройдут с 16 по 21 октября. Свое мнение горожане могут оставить на сайте мэрии или направить в департамент градостроительства (Революционный проезд, 6).

Напомним, участок на улице Балашова площадью 34,4 тысячи квадратных метров мэрия Ярославля отдала в аренду под комплексное развитие. Застройщиком здесь стала компания «Бизант» из Санкт-Петербурга, которая стала победителем аукциона в марте 2024 года.

По данным сервиса «Контур.Фокус», фирма «Бизант» принадлежит московской компании «Глоракс». А конечными владельцами бизнеса являются предприниматели Андрей Биржин и Александр Андрианов. Биржин уже несколько лет работает в сфере инвестиций, недвижимости и строительства. Его партнер Александр Андрианов — бывший заместитель главы администрации Сергиева Посада. Фирма «Глоракс» была застройщиком жилых комплексов комфорт- и премиум-класса в Санкт-Петербурге и Московской области. Пару лет назад компания пришла на нижегородский рынок недвижимости. А за счет Ярославля продолжила экспансию в регионы.

Фирма «Бизант» также стала победителем аукциона на застройку территории микрорайона № 13 в Дзержинском районе. Но из-за жалобы, поступившей в антимонопольную службу, итоги торгов отменили. Аналогичная ситуация произошла с еще одним участком — в районе улицы Большой Донской в Красноперекопском районе. На повторном аукционе по 13 микрорайону победителем стала костромская компания. Новые торги участку на Большой Донской пока не объявлены.

А вы за стройку или против?

За, пусть строят
Против, это доставит дискомфорт другим жителям
Мне всё равно
ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED2
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
13
Живой Свет
11 минут
Спрос рождает предложение.
Гость
14 минут
Чем больше жилья тем меньше цена!
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Кто-то невидимый разрывает тебе мышцы на ногах»: переболевшая рассказала о злобном вирусе, который косит всех вокруг
Анонимное мнение
Мнение
50 тысяч на четверых: как семья провела бюджетный отпуск на озерах Казахстана — инструкция
Анонимное мнение
Мнение
Убрать Дарвина, или Родительское собрание как форма пытки
Лебедев Денис
Руководитель отдела "Бизнес"
Мнение
Палка для битья крапивы, ракоходы и даже шишки: топ придурочных товаров с Wildberries
Любовь Никитина
Мнение
«Не люблю нытиков»: вахтовик с зарплатой 300 тысяч ответил тем, кто жалуется на свой доход
Анонимное мнение
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление